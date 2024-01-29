https://ukraina.ru/20240129/1052963544.html

Последний самурай. Скрывавшийся полвека японец сдался и умер

Последний самурай. Скрывавшийся полвека японец сдался и умер - 29.01.2024 Украина.ру

Последний самурай. Скрывавшийся полвека японец сдался и умер

В Японии случилось событие, которое могло бы стать основой для сценария голливудской драмы – напоминая о сюжете оскароносного "Последнего самурая"

2024-01-29T16:17

2024-01-29T16:17

2024-01-29T16:31

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Несколько дней назад в одну из больниц Страны восходящего солнца обратился ничем не приметный пожилой человек, который был явно болен и едва стоял на ногах."Меня зовут Сатоси Кирисима. Я хочу умереть под своим подлинным именем. Меня разыскивают по очень серьезному делу, сообщите обо мне полиции", – сказал он изумленным врачам, поспешившим оказать больному первую помощью.Однако усилия медиков не увенчались успехом. В результате диагностики у семидесятилетнего мужчины обнаружили последнюю стадию онкологического заболевания, и он вскоре скончался, подтвердив свою личность приехавшим в клинику полицейским.Японские власти охотились на этого человека почти полвека – с 1975 года, устраивая с этой целью обыски и облавы.Его снимки были расклеены по всей стране, в рамках масштабных розыскных мероприятий. И старшее поколение японцев до сих пор помнит фотографию улыбчивого близорукого Сатоси, которого обвиняли в причастности к леворадикальной организации, известной под названием "Вооруженный антияпонский фронт Восточной Азии".Эта группа была основана в 1970 году студентами-гуманитариями из университета в Токио. Представители послевоенного поколения японской молодежи с ужасом узнали о том, что творила во времена Второй мировой войны императорская оккупационная армия, захватившая значительную часть Китая и Индокитая, Корею, Филиппины, Бирму, острова Индонезии и даже восточные окраины Индии.Многочисленные преступления японских солдат наконец-то стали тогда достоянием широкой общественности.Японцы узнали о Нанкинской резне, когда воины микадо зверски убили сотни тысяч мирных китайцев, о жесткой эксплуатации превращенных в рабов корейцев, о массовых изнасилованиях женщин, которых насильно удерживали в так называемых "станциях утешения", о кошмарных экспериментах на людях, которые проводили в Маньчжурии садисты из так называемого "Отряда 731".Студенты видели, что большинство военных преступников не понесли серьезного показания, и хорошо вписались в послевоенную жизнь, благодаря тесным связям с финансовой и политической элитой Японии.Причем, их помогали укрывать американские власти, которые разместили в Стране восходящего солнца, используя это зависимое государство в качестве непотопляемого авианосца – для борьбы против СССР и коммунистического Китая.Во время войны во Вьетнаме Пентагон использовал для военных операций японские военные базы – хотя это вызывало массовые протесты у местных жителей.Больше того, американские войска распылили на японском острове Окинава ядовитый дефолиант Agent Orange, который они использовали для уничтожения джунглей, в которых скрывались вьетнамские партизаны.Американцы применили его на Окинаве для уничтожения растительности возле своих аэродромов, а остатки отравы зарыли в землю и смыли в море. Хотя этот опасный препарат вызывает при любом контакте тяжелые последствия для здоровья."Пентагон считал, что может делать там все что угодно", – написал журналист Джон Митчелл, занимавшийся расследованием этой грязной истории.Все это вызвало у японцев возмущение и протест. Японские подростки протестовали против агрессивной политики США, как это делала тогда вся западная молодежь.А поскольку студенты не могли бороться против американского военного присутствия в легальном политическом поле, где все контролировали продажные политики-компрадоры, некоторые из них выплеснули свое недовольство в бессмысленном кровавом терроре.В семидесятые годы существовало несколько японских леворадикальных групп, которые действовали по всему миру, атакуя американские посольства и офисы корпораций. И в одной из них оказался Сатоси Кирисима."Находящийся в невероятно долгом розыске человек в начале 1970-х годов был студентом одного из столичных университетов, где вступил в подпольную группировку "Антияпонский вооруженный фронт Восточной Азии". Ее активисты были полны решимости путем террора бороться против империализма и неоколониализма.Во исполнение своих идей законспирированная группа боевиков фронта под кодовым названием "Волки" в 1974 году устроила взрыв в штаб-квартире крупнейшей японской корпорации тяжелого машиностроения "Мицубиси хэви индастриз" в самом центре Токио, восемь человек были убиты, 165 получили ранения. Вылазки совершались и в других ведущих японских компаниях, работавших в странах Азии.19 апреля 1975 года группа "Скорпионы" Сатоси Кирисимы рванула устройство с часовым механизмом у входа в институт, разрабатывавший инвестиционные планы в Южной Корее. Никто не пострадал, а полиция уже в мае 1975 года арестовала восьмерых боевиков "Антияпонского вооруженного фронта Восточной Азии", включая его руководство. Следствие вышло и на группу "Скорпионы", однако Кирисима исчез.Последние лет тридцать он работал под вымышленным именем в строительной компании, не имел документов и медицинской страховки, рассчитывался только наличными.Сейчас полиция, слегка униженная самостоятельным явлением фигуранта, заявляет, что личность человека из больницы еще надо установить – вдруг умирающий от рака все придумал.Однако его рост, 160 сантиметров, совпадает с ростом Кирисимы, совпадают и другие косвенные приметы. Впрочем, в стране никто не сомневается, что речь идет именно об этом отставном террористе, который дольше всех в современной Японии скрывался от следствия", – пишет из Токио известный японист Василий Головнин.После смерти последнего леворадикального "самурая" в Японии закончилась эпоха террора, хотя его отдельные проявления наблюдаются в стране и поныне.Недавно страну шокировало убийство бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, которого застрелил отставной морпех. Он обвинил руководство правящей партии в коррупционной связи с тоталитарной сектой, которая разорила его семью.Нынешнее поколение японской молодежи тоже недовольно властями. Согласно данным свежего соцопроса газеты "Асахи" только 23% японских избирателей одобряют действия своего правительства.А премьер-министра Японии Фумио Кисиду поддерживают всего 7% японских граждан.Многие из них снова недовольны новой милитаризацией страны, которая демонстрирует полную зависимость от воли Белого дома.Однако, политический терроризм, к счастью, не пользуется сегодня в обществе популярностью. Многие японцы чувствуют, что их родина нуждается в переменах, но намерены добиваться их другим, мирным путем.

https://ukraina.ru/20240119/1052787088.html

https://ukraina.ru/20231225/1052377501.html

https://ukraina.ru/20231212/1052001570.html

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Александр Савко

Александр Савко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Савко

япония, история, китай, корея, военные преступления, студенты, эксклюзив