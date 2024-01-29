Последний самурай. Скрывавшийся полвека японец сдался и умер - 29.01.2024 Украина.ру
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Последний самурай. Скрывавшийся полвека японец сдался и умер
Последний самурай. Скрывавшийся полвека японец сдался и умер - 29.01.2024 Украина.ру
Последний самурай. Скрывавшийся полвека японец сдался и умер
В Японии случилось событие, которое могло бы стать основой для сценария голливудской драмы – напоминая о сюжете оскароносного "Последнего самурая"
2024-01-29T16:17
2024-01-29T16:31
япония
история
китай
корея
военные преступления
студенты
эксклюзив
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Несколько дней назад в одну из больниц Страны восходящего солнца обратился ничем не приметный пожилой человек, который был явно болен и едва стоял на ногах."Меня зовут Сатоси Кирисима. Я хочу умереть под своим подлинным именем. Меня разыскивают по очень серьезному делу, сообщите обо мне полиции", – сказал он изумленным врачам, поспешившим оказать больному первую помощью.Однако усилия медиков не увенчались успехом. В результате диагностики у семидесятилетнего мужчины обнаружили последнюю стадию онкологического заболевания, и он вскоре скончался, подтвердив свою личность приехавшим в клинику полицейским.Японские власти охотились на этого человека почти полвека – с 1975 года, устраивая с этой целью обыски и облавы.Его снимки были расклеены по всей стране, в рамках масштабных розыскных мероприятий. И старшее поколение японцев до сих пор помнит фотографию улыбчивого близорукого Сатоси, которого обвиняли в причастности к леворадикальной организации, известной под названием "Вооруженный антияпонский фронт Восточной Азии".Эта группа была основана в 1970 году студентами-гуманитариями из университета в Токио. Представители послевоенного поколения японской молодежи с ужасом узнали о том, что творила во времена Второй мировой войны императорская оккупационная армия, захватившая значительную часть Китая и Индокитая, Корею, Филиппины, Бирму, острова Индонезии и даже восточные окраины Индии.Многочисленные преступления японских солдат наконец-то стали тогда достоянием широкой общественности.Японцы узнали о Нанкинской резне, когда воины микадо зверски убили сотни тысяч мирных китайцев, о жесткой эксплуатации превращенных в рабов корейцев, о массовых изнасилованиях женщин, которых насильно удерживали в так называемых "станциях утешения", о кошмарных экспериментах на людях, которые проводили в Маньчжурии садисты из так называемого "Отряда 731".Студенты видели, что большинство военных преступников не понесли серьезного показания, и хорошо вписались в послевоенную жизнь, благодаря тесным связям с финансовой и политической элитой Японии.Причем, их помогали укрывать американские власти, которые разместили в Стране восходящего солнца, используя это зависимое государство в качестве непотопляемого авианосца – для борьбы против СССР и коммунистического Китая.Во время войны во Вьетнаме Пентагон использовал для военных операций японские военные базы – хотя это вызывало массовые протесты у местных жителей.Больше того, американские войска распылили на японском острове Окинава ядовитый дефолиант Agent Orange, который они использовали для уничтожения джунглей, в которых скрывались вьетнамские партизаны.Американцы применили его на Окинаве для уничтожения растительности возле своих аэродромов, а остатки отравы зарыли в землю и смыли в море. Хотя этот опасный препарат вызывает при любом контакте тяжелые последствия для здоровья."Пентагон считал, что может делать там все что угодно", – написал журналист Джон Митчелл, занимавшийся расследованием этой грязной истории.Все это вызвало у японцев возмущение и протест. Японские подростки протестовали против агрессивной политики США, как это делала тогда вся западная молодежь.А поскольку студенты не могли бороться против американского военного присутствия в легальном политическом поле, где все контролировали продажные политики-компрадоры, некоторые из них выплеснули свое недовольство в бессмысленном кровавом терроре.В семидесятые годы существовало несколько японских леворадикальных групп, которые действовали по всему миру, атакуя американские посольства и офисы корпораций. И в одной из них оказался Сатоси Кирисима."Находящийся в невероятно долгом розыске человек в начале 1970-х годов был студентом одного из столичных университетов, где вступил в подпольную группировку "Антияпонский вооруженный фронт Восточной Азии". Ее активисты были полны решимости путем террора бороться против империализма и неоколониализма.Во исполнение своих идей законспирированная группа боевиков фронта под кодовым названием "Волки" в 1974 году устроила взрыв в штаб-квартире крупнейшей японской корпорации тяжелого машиностроения "Мицубиси хэви индастриз" в самом центре Токио, восемь человек были убиты, 165 получили ранения. Вылазки совершались и в других ведущих японских компаниях, работавших в странах Азии.19 апреля 1975 года группа "Скорпионы" Сатоси Кирисимы рванула устройство с часовым механизмом у входа в институт, разрабатывавший инвестиционные планы в Южной Корее. Никто не пострадал, а полиция уже в мае 1975 года арестовала восьмерых боевиков "Антияпонского вооруженного фронта Восточной Азии", включая его руководство. Следствие вышло и на группу "Скорпионы", однако Кирисима исчез.Последние лет тридцать он работал под вымышленным именем в строительной компании, не имел документов и медицинской страховки, рассчитывался только наличными.Сейчас полиция, слегка униженная самостоятельным явлением фигуранта, заявляет, что личность человека из больницы еще надо установить – вдруг умирающий от рака все придумал.Однако его рост, 160 сантиметров, совпадает с ростом Кирисимы, совпадают и другие косвенные приметы. Впрочем, в стране никто не сомневается, что речь идет именно об этом отставном террористе, который дольше всех в современной Японии скрывался от следствия", – пишет из Токио известный японист Василий Головнин.После смерти последнего леворадикального "самурая" в Японии закончилась эпоха террора, хотя его отдельные проявления наблюдаются в стране и поныне.Недавно страну шокировало убийство бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, которого застрелил отставной морпех. Он обвинил руководство правящей партии в коррупционной связи с тоталитарной сектой, которая разорила его семью.Нынешнее поколение японской молодежи тоже недовольно властями. Согласно данным свежего соцопроса газеты "Асахи" только 23% японских избирателей одобряют действия своего правительства.А премьер-министра Японии Фумио Кисиду поддерживают всего 7% японских граждан.Многие из них снова недовольны новой милитаризацией страны, которая демонстрирует полную зависимость от воли Белого дома.Однако, политический терроризм, к счастью, не пользуется сегодня в обществе популярностью. Многие японцы чувствуют, что их родина нуждается в переменах, но намерены добиваться их другим, мирным путем.
https://ukraina.ru/20240119/1052787088.html
https://ukraina.ru/20231225/1052377501.html
https://ukraina.ru/20231212/1052001570.html
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Александр Савко
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
япония, история, китай, корея, военные преступления, студенты, эксклюзив
Япония, История, Китай, Корея, Военные преступления, студенты, Эксклюзив

Последний самурай. Скрывавшийся полвека японец сдался и умер

16:17 29.01.2024 (обновлено: 16:31 29.01.2024)
 
© AFP2023 / PHILIP FONG
- РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© AFP2023 / PHILIP FONG
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Александр Савко
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Японии случилось событие, которое могло бы стать основой для сценария голливудской драмы – напоминая о сюжете оскароносного "Последнего самурая"
Несколько дней назад в одну из больниц Страны восходящего солнца обратился ничем не приметный пожилой человек, который был явно болен и едва стоял на ногах.
"Меня зовут Сатоси Кирисима. Я хочу умереть под своим подлинным именем. Меня разыскивают по очень серьезному делу, сообщите обо мне полиции", – сказал он изумленным врачам, поспешившим оказать больному первую помощью.
Однако усилия медиков не увенчались успехом. В результате диагностики у семидесятилетнего мужчины обнаружили последнюю стадию онкологического заболевания, и он вскоре скончался, подтвердив свою личность приехавшим в клинику полицейским.
Японские власти охотились на этого человека почти полвека – с 1975 года, устраивая с этой целью обыски и облавы.
Его снимки были расклеены по всей стране, в рамках масштабных розыскных мероприятий. И старшее поколение японцев до сих пор помнит фотографию улыбчивого близорукого Сатоси, которого обвиняли в причастности к леворадикальной организации, известной под названием "Вооруженный антияпонский фронт Восточной Азии".
Эта группа была основана в 1970 году студентами-гуманитариями из университета в Токио. Представители послевоенного поколения японской молодежи с ужасом узнали о том, что творила во времена Второй мировой войны императорская оккупационная армия, захватившая значительную часть Китая и Индокитая, Корею, Филиппины, Бирму, острова Индонезии и даже восточные окраины Индии.
- РИА Новости, 1920, 19.01.2024
19 января, 13:58
Позиция самураев. Японцы не готовы воевать за КурилыВ Японии опубликованы данные социологического опроса, проведенного по заказу правительства этого государства, чтобы изучить реальное отношение японского общества к так называемой проблеме северных территорий
Многочисленные преступления японских солдат наконец-то стали тогда достоянием широкой общественности.
Японцы узнали о Нанкинской резне, когда воины микадо зверски убили сотни тысяч мирных китайцев, о жесткой эксплуатации превращенных в рабов корейцев, о массовых изнасилованиях женщин, которых насильно удерживали в так называемых "станциях утешения", о кошмарных экспериментах на людях, которые проводили в Маньчжурии садисты из так называемого "Отряда 731".
Студенты видели, что большинство военных преступников не понесли серьезного показания, и хорошо вписались в послевоенную жизнь, благодаря тесным связям с финансовой и политической элитой Японии.
Причем, их помогали укрывать американские власти, которые разместили в Стране восходящего солнца, используя это зависимое государство в качестве непотопляемого авианосца – для борьбы против СССР и коммунистического Китая.
Во время войны во Вьетнаме Пентагон использовал для военных операций японские военные базы – хотя это вызывало массовые протесты у местных жителей.
Больше того, американские войска распылили на японском острове Окинава ядовитый дефолиант Agent Orange, который они использовали для уничтожения джунглей, в которых скрывались вьетнамские партизаны.
Американцы применили его на Окинаве для уничтожения растительности возле своих аэродромов, а остатки отравы зарыли в землю и смыли в море. Хотя этот опасный препарат вызывает при любом контакте тяжелые последствия для здоровья.
"Пентагон считал, что может делать там все что угодно", – написал журналист Джон Митчелл, занимавшийся расследованием этой грязной истории.
Авидзба - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
25 декабря 2023, 13:47
Потомки самураев и якудза в одном отряде: командир интербригады "Пятнашка" о тех, кто воюет на СВОКомандир интербригады "Пятнашка" Ахра Авидзба и его бойцы рассказали военкорам издания Украина.ру Роману Гнатюку и Игорю Гомольскому, побывавшим на позициях подразделения, о том, кто сейчас воюет в составе подразделения и какая идеология объединяет воинов со всего мира, приехавших защищать Россию и Донбасс
Все это вызвало у японцев возмущение и протест. Японские подростки протестовали против агрессивной политики США, как это делала тогда вся западная молодежь.
А поскольку студенты не могли бороться против американского военного присутствия в легальном политическом поле, где все контролировали продажные политики-компрадоры, некоторые из них выплеснули свое недовольство в бессмысленном кровавом терроре.
В семидесятые годы существовало несколько японских леворадикальных групп, которые действовали по всему миру, атакуя американские посольства и офисы корпораций. И в одной из них оказался Сатоси Кирисима.
"Находящийся в невероятно долгом розыске человек в начале 1970-х годов был студентом одного из столичных университетов, где вступил в подпольную группировку "Антияпонский вооруженный фронт Восточной Азии". Ее активисты были полны решимости путем террора бороться против империализма и неоколониализма.
Во исполнение своих идей законспирированная группа боевиков фронта под кодовым названием "Волки" в 1974 году устроила взрыв в штаб-квартире крупнейшей японской корпорации тяжелого машиностроения "Мицубиси хэви индастриз" в самом центре Токио, восемь человек были убиты, 165 получили ранения. Вылазки совершались и в других ведущих японских компаниях, работавших в странах Азии.
19 апреля 1975 года группа "Скорпионы" Сатоси Кирисимы рванула устройство с часовым механизмом у входа в институт, разрабатывавший инвестиционные планы в Южной Корее. Никто не пострадал, а полиция уже в мае 1975 года арестовала восьмерых боевиков "Антияпонского вооруженного фронта Восточной Азии", включая его руководство. Следствие вышло и на группу "Скорпионы", однако Кирисима исчез.
Последние лет тридцать он работал под вымышленным именем в строительной компании, не имел документов и медицинской страховки, рассчитывался только наличными.
Сейчас полиция, слегка униженная самостоятельным явлением фигуранта, заявляет, что личность человека из больницы еще надо установить – вдруг умирающий от рака все придумал.
Однако его рост, 160 сантиметров, совпадает с ростом Кирисимы, совпадают и другие косвенные приметы. Впрочем, в стране никто не сомневается, что речь идет именно об этом отставном террористе, который дольше всех в современной Японии скрывался от следствия", – пишет из Токио известный японист Василий Головнин.
- РИА Новости, 1920, 12.12.2023
12 декабря 2023, 17:03
"Стало твориться неописуемое". Япония накануне политического землетрясенияВ Японии разгорается грандиозный политический скандал, который полностью подрывает доверие к действующей власти во главе с премьер-министром Фумио Кисидой и может переформатировать политическую систему Страны восходящего солнца
После смерти последнего леворадикального "самурая" в Японии закончилась эпоха террора, хотя его отдельные проявления наблюдаются в стране и поныне.
Недавно страну шокировало убийство бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, которого застрелил отставной морпех. Он обвинил руководство правящей партии в коррупционной связи с тоталитарной сектой, которая разорила его семью.
Нынешнее поколение японской молодежи тоже недовольно властями. Согласно данным свежего соцопроса газеты "Асахи" только 23% японских избирателей одобряют действия своего правительства.
А премьер-министра Японии Фумио Кисиду поддерживают всего 7% японских граждан.
Многие из них снова недовольны новой милитаризацией страны, которая демонстрирует полную зависимость от воли Белого дома.
Однако, политический терроризм, к счастью, не пользуется сегодня в обществе популярностью. Многие японцы чувствуют, что их родина нуждается в переменах, но намерены добиваться их другим, мирным путем.
 
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