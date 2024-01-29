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ВСУ обстреляли Калининский район Донецка, есть жертвы - мэр
ВСУ обстреляли Калининский район Донецка, есть жертвы - мэр - 29.01.2024 Украина.ру
ВСУ обстреляли Калининский район Донецка, есть жертвы - мэр
Вооруженные силы Украины обстреляли Калининский район Донецка, есть погибшие, сообщил 29 января мэр Донецка Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале
2024-01-29T15:52
2024-01-29T15:52
2024-01-29T15:52
новости
россия
донецк
днр
алексей кулемзин
обстрелы
всу
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Местные телеграм-каналы сообщают, что по предварительной информации, погибло два человека, также есть раненые.Телеграм-канал Mash пишет, что ВСУ выпустили 8 ракет РСЗО "Град" по Калининскому району Донецка. На проспекте Ильича горят машины. Предварительно, два человека погибли.Телеграм-канал Readovka сообщает, что погибли три человека. Точное количество пострадавших пока не известно. На кадрах видны последствия обстрела — горящие дома и машины.
https://ukraina.ru/20240129/1052961811.html
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новости, россия, донецк, днр, алексей кулемзин, обстрелы, всу, погибшие
Новости, Россия, Донецк, ДНР, Алексей Кулемзин, обстрелы, ВСУ, погибшие
ВСУ обстреляли Калининский район Донецка, есть жертвы - мэр
Вооруженные силы Украины обстреляли Калининский район Донецка, есть погибшие, сообщил 29 января мэр Донецка Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале