ВСУ обстреляли Калининский район Донецка, есть жертвы - мэр - 29.01.2024 Украина.ру
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ВСУ обстреляли Калининский район Донецка, есть жертвы - мэр
ВСУ обстреляли Калининский район Донецка, есть жертвы - мэр - 29.01.2024 Украина.ру
ВСУ обстреляли Калининский район Донецка, есть жертвы - мэр
Вооруженные силы Украины обстреляли Калининский район Донецка, есть погибшие, сообщил 29 января мэр Донецка Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале
2024-01-29T15:52
2024-01-29T15:52
новости
россия
донецк
днр
алексей кулемзин
обстрелы
всу
погибшие
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Местные телеграм-каналы сообщают, что по предварительной информации, погибло два человека, также есть раненые.Телеграм-канал Mash пишет, что ВСУ выпустили 8 ракет РСЗО "Град" по Калининскому району Донецка. На проспекте Ильича горят машины. Предварительно, два человека погибли.Телеграм-канал Readovka сообщает, что погибли три человека. Точное количество пострадавших пока не известно. На кадрах видны последствия обстрела — горящие дома и машины.
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новости, россия, донецк, днр, алексей кулемзин, обстрелы, всу, погибшие
Новости, Россия, Донецк, ДНР, Алексей Кулемзин, обстрелы, ВСУ, погибшие

ВСУ обстреляли Калининский район Донецка, есть жертвы - мэр

15:52 29.01.2024
 
© фото очевидца
© фото очевидца
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Вооруженные силы Украины обстреляли Калининский район Донецка, есть погибшие, сообщил 29 января мэр Донецка Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале
"Калининский район под обстрелом! По предварительной информации, есть жертвы. Данные уточняются", - написал Кулемзин.
Местные телеграм-каналы сообщают, что по предварительной информации, погибло два человека, также есть раненые.
Телеграм-канал Mash пишет, что ВСУ выпустили 8 ракет РСЗО "Град" по Калининскому району Донецка. На проспекте Ильича горят машины. Предварительно, два человека погибли.
Телеграм-канал Readovka сообщает, что погибли три человека. Точное количество пострадавших пока не известно. На кадрах видны последствия обстрела — горящие дома и машины.
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