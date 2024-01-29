https://ukraina.ru/20240129/1052963143.html

ВСУ обстреляли Калининский район Донецка, есть жертвы - мэр

ВСУ обстреляли Калининский район Донецка, есть жертвы - мэр - 29.01.2024 Украина.ру

ВСУ обстреляли Калининский район Донецка, есть жертвы - мэр

Вооруженные силы Украины обстреляли Калининский район Донецка, есть погибшие, сообщил 29 января мэр Донецка Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале

2024-01-29T15:52

2024-01-29T15:52

2024-01-29T15:52

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Местные телеграм-каналы сообщают, что по предварительной информации, погибло два человека, также есть раненые.Телеграм-канал Mash пишет, что ВСУ выпустили 8 ракет РСЗО "Град" по Калининскому району Донецка. На проспекте Ильича горят машины. Предварительно, два человека погибли.Телеграм-канал Readovka сообщает, что погибли три человека. Точное количество пострадавших пока не известно. На кадрах видны последствия обстрела — горящие дома и машины.

https://ukraina.ru/20240129/1052961811.html

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