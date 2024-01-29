https://ukraina.ru/20240129/1052962635.html

В Кремле заявили, что на Украине не с кем вести переговоры

В Кремле заявили, что на Украине не с кем вести переговоры - 29.01.2024 Украина.ру

В Кремле заявили, что на Украине не с кем вести переговоры

Россия была и остается готовой к переговорам с Украиной, но разговаривать ей не с кем. Об этом 29 января заявил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков

2024-01-29T15:31

2024-01-29T15:31

2024-01-29T15:31

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переговоры

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Киев запретил себе вести переговоры с русскими, в то время как Москва отвечает на запросы разных стран о своей готовности к диалогу. Так Ушаков прокомментировал "сигналы", которые, по сообщениям западных СМИ, якобы подает Россия к мирным переговорам с Украиной."Нет, это неправильно. Мы отвечаем на запросы разных стран о нашей готовности, говорим, что мы были готовы с самого начала, и не мы эти переговоры прервали, и мы сейчас готовы, но не с кем разговаривать, потому что украинская сторона сама себе запретила вести переговоры с русскими", - процитировали РИА Новости слова Ушакова.Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецким СМИ заявил, что будет "очень счастлив", если кандидату в президенты США Дональду Трампу удастся урегулировать конфликт на Украине.Зеленский сказал, что ему известно, сколько человек теряет Украина за сутки. "Поэтому я буду счастлив, если кто-то покажет, как закончить войну за 24 часа", добавил он.

https://ukraina.ru/20240129/1052958270.html

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новости, украина, россия, переговоры