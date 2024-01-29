В Горловке украинский беспилотник врезался в лобовое стекло автомобиля - 29.01.2024 Украина.ру
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В Горловке украинский беспилотник врезался в лобовое стекло автомобиля
В Горловке украинский беспилотник врезался в лобовое стекло автомобиля - 29.01.2024 Украина.ру
В Горловке украинский беспилотник врезался в лобовое стекло автомобиля
Один из украинских беспилотников врезался в лобовое стекло гражданского автомобиля в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в своём телеграм-канале
2024-01-29T14:51
2024-01-29T14:51
новости
россия
днр
горловка
новые регионы
беспилотники
автомобиль
мэр
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Градоначальник обратился к жителям Горловки с просьбой ограничить передвижение по трассе Горловка-Донецк ввиду участившихся атак беспилотных летательных аппаратов ВФУ на гражданские легковые автомобили.Мэр призвал горожан быть осторожными и обезопасить свои жизни и жизни родных и близких. "Враг не дремлет и не следует провоцировать его на агрессию!" - добавил он.
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новости, россия, днр, горловка, новые регионы, беспилотники, автомобиль, мэр
Новости, Россия, ДНР, Горловка, Новые регионы, беспилотники, автомобиль, мэр

В Горловке украинский беспилотник врезался в лобовое стекло автомобиля

14:51 29.01.2024
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела при въезде в город Горловка
Стела при въезде в город Горловка - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Один из украинских беспилотников врезался в лобовое стекло гражданского автомобиля в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в своём телеграм-канале
Градоначальник обратился к жителям Горловки с просьбой ограничить передвижение по трассе Горловка-Донецк ввиду участившихся атак беспилотных летательных аппаратов ВФУ на гражданские легковые автомобили.
"Один из таких случаев произошел сегодня. БПЛА врезался в лобовое стекло гражданского легкового автомобиля и лишь чудом не разорвался", - написал Приходько.
Мэр призвал горожан быть осторожными и обезопасить свои жизни и жизни родных и близких. "Враг не дремлет и не следует провоцировать его на агрессию!" - добавил он.
Донецк
08:44
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Заголовок открываемого материала
14:53Украинские политики – тупиковая ветвь рода Homo
14:51В Горловке украинский беспилотник врезался в лобовое стекло автомобиля
14:50Американские инспекторы приехали в Киев для надзора за выделенной помощью
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