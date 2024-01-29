https://ukraina.ru/20240129/1052961811.html

В Горловке украинский беспилотник врезался в лобовое стекло автомобиля

В Горловке украинский беспилотник врезался в лобовое стекло автомобиля - 29.01.2024 Украина.ру

В Горловке украинский беспилотник врезался в лобовое стекло автомобиля

Один из украинских беспилотников врезался в лобовое стекло гражданского автомобиля в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в своём телеграм-канале

2024-01-29T14:51

2024-01-29T14:51

2024-01-29T14:51

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Градоначальник обратился к жителям Горловки с просьбой ограничить передвижение по трассе Горловка-Донецк ввиду участившихся атак беспилотных летательных аппаратов ВФУ на гражданские легковые автомобили.Мэр призвал горожан быть осторожными и обезопасить свои жизни и жизни родных и близких. "Враг не дремлет и не следует провоцировать его на агрессию!" - добавил он.

https://ukraina.ru/20240129/1052950326.html

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новости, россия, днр, горловка, новые регионы, беспилотники, автомобиль, мэр