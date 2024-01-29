В Горловке украинский беспилотник врезался в лобовое стекло автомобиля
Один из украинских беспилотников врезался в лобовое стекло гражданского автомобиля в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в своём телеграм-канале
Градоначальник обратился к жителям Горловки с просьбой ограничить передвижение по трассе Горловка-Донецк ввиду участившихся атак беспилотных летательных аппаратов ВФУ на гражданские легковые автомобили.
"Один из таких случаев произошел сегодня. БПЛА врезался в лобовое стекло гражданского легкового автомобиля и лишь чудом не разорвался", - написал Приходько.
Мэр призвал горожан быть осторожными и обезопасить свои жизни и жизни родных и близких. "Враг не дремлет и не следует провоцировать его на агрессию!" - добавил он.