https://ukraina.ru/20240129/1052957546.html

Получены предварительные данные из черных ящиков сбитого Ил-76

Получены предварительные данные из черных ящиков сбитого Ил-76 - 29.01.2024 Украина.ру

Получены предварительные данные из черных ящиков сбитого Ил-76

Российские специалисты завершили предварительную расшифровку бортовых самописцев сбитого украинского ракетой под Белгородом военно-транспортного самолета Ил-76 и приступили к изучению полученных данных. Об этом РИА Новости 29 января рассказал представитель экстренных служб

2024-01-29T12:23

2024-01-29T12:23

2024-01-29T12:23

новости

ил-76

черные ящики

данные

крушение

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"Получены предварительные данные", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что "по факту расшифровывается максимум полчаса, дальше идет осмысление".Как сообщало издание Украина.ру, обнаруженные на месте крушения Ил-76 черные ящики ранее были доставлены для экспертизы в НИИ, специализирующийся на расшифровке данных бортовых самописцев.Представители экстренных служб заявили, что оба устройства в хорошем состоянии и пригодны для расшифровки.Утром 24 января ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.По данным Минобороны РФ, самолет был сбит ракетой, выпущенной с территории Украины. В ведомстве сообщили, что украинская сторона была уведомлена о перевозке пленных в Белгород.

https://ukraina.ru/20240126/1052916428.html

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новости, ил-76, черные ящики, данные, крушение