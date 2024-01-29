https://ukraina.ru/20240129/1052957546.html
Получены предварительные данные из черных ящиков сбитого Ил-76
Получены предварительные данные из черных ящиков сбитого Ил-76 - 29.01.2024 Украина.ру
Получены предварительные данные из черных ящиков сбитого Ил-76
Российские специалисты завершили предварительную расшифровку бортовых самописцев сбитого украинского ракетой под Белгородом военно-транспортного самолета Ил-76 и приступили к изучению полученных данных. Об этом РИА Новости 29 января рассказал представитель экстренных служб
2024-01-29T12:23
2024-01-29T12:23
2024-01-29T12:23
новости
ил-76
черные ящики
данные
крушение
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"Получены предварительные данные", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что "по факту расшифровывается максимум полчаса, дальше идет осмысление".Как сообщало издание Украина.ру, обнаруженные на месте крушения Ил-76 черные ящики ранее были доставлены для экспертизы в НИИ, специализирующийся на расшифровке данных бортовых самописцев.Представители экстренных служб заявили, что оба устройства в хорошем состоянии и пригодны для расшифровки.Утром 24 января ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.По данным Минобороны РФ, самолет был сбит ракетой, выпущенной с территории Украины. В ведомстве сообщили, что украинская сторона была уведомлена о перевозке пленных в Белгород.
https://ukraina.ru/20240126/1052916428.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ил-76, черные ящики, данные, крушение
Новости, Ил-76, черные ящики, данные, крушение
Получены предварительные данные из черных ящиков сбитого Ил-76
Российские специалисты завершили предварительную расшифровку бортовых самописцев сбитого украинского ракетой под Белгородом военно-транспортного самолета Ил-76 и приступили к изучению полученных данных. Об этом РИА Новости 29 января рассказал представитель экстренных служб
"Получены предварительные данные", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что "по факту расшифровывается максимум полчаса, дальше идет осмысление".
Как сообщало издание Украина.ру, обнаруженные на месте крушения Ил-76 черные ящики ранее были доставлены для экспертизы в НИИ, специализирующийся на расшифровке данных бортовых самописцев.
Представители экстренных служб заявили, что оба устройства в хорошем состоянии и пригодны для расшифровки.
Утром 24 января ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.
По данным Минобороны РФ, самолет был сбит ракетой, выпущенной с территории Украины. В ведомстве сообщили, что украинская сторона была уведомлена о перевозке пленных в Белгород.