О войне в Прибалтике, о Швеции в НАТО и о манипуляциях Зеленского с паспортами - Семибратов - 29.01.2024 Украина.ру
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О войне в Прибалтике, о Швеции в НАТО и о манипуляциях Зеленского с паспортами - Семибратов
О войне в Прибалтике, о Швеции в НАТО и о манипуляциях Зеленского с паспортами - Семибратов - 29.01.2024 Украина.ру
О войне в Прибалтике, о Швеции в НАТО и о манипуляциях Зеленского с паспортами - Семибратов
Заместитель директора Института стратегических исследований Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского общества "Знание" Евгений Семибратов в эфире Украина.ру прокомментировал теракт с самолетом Ил-76 под Белгородом, а также рассказал о милитаризации Польши и Прибалтики и членстве Швеции в НАТО
2024-01-29T11:15
2024-01-29T11:15
видео
украина
ил-76
владимир зеленский
всу
сво
военная помощь
запад
нато
швеция
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00:44 - Теракт с самолетом Ил-76 под Белгородом; 04:40 - Законопроект Владимира Зеленского о лишении гражданства; 12:11 - Увеличение военной помощи Украине за счет ЕС; 16:45 - О вступлении Швеции в НАТО.
украина
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видео, украина, ил-76, владимир зеленский, всу, сво, военная помощь, запад, нато, швеция, венгрия, турция, видео
Видео, Украина, Ил-76, Владимир Зеленский, ВСУ, СВО, военная помощь, Запад, НАТО, Швеция, Венгрия, Турция

О войне в Прибалтике, о Швеции в НАТО и о манипуляциях Зеленского с паспортами - Семибратов

11:15 29.01.2024
 
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Заместитель директора Института стратегических исследований Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского общества "Знание" Евгений Семибратов в эфире Украина.ру прокомментировал теракт с самолетом Ил-76 под Белгородом, а также рассказал о милитаризации Польши и Прибалтики и членстве Швеции в НАТО

00:44 - Теракт с самолетом Ил-76 под Белгородом;
04:40 - Законопроект Владимира Зеленского о лишении гражданства;
12:11 - Увеличение военной помощи Украине за счет ЕС;
16:45 - О вступлении Швеции в НАТО.
 
ВидеоУкраинаИл-76Владимир ЗеленскийВСУСВОвоенная помощьЗападНАТОШвецияВенгрияТурция
 
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