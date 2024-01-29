https://ukraina.ru/20240129/1052956641.html

О войне в Прибалтике, о Швеции в НАТО и о манипуляциях Зеленского с паспортами - Семибратов

О войне в Прибалтике, о Швеции в НАТО и о манипуляциях Зеленского с паспортами - Семибратов - 29.01.2024 Украина.ру

О войне в Прибалтике, о Швеции в НАТО и о манипуляциях Зеленского с паспортами - Семибратов

Заместитель директора Института стратегических исследований Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского общества "Знание" Евгений Семибратов в эфире Украина.ру прокомментировал теракт с самолетом Ил-76 под Белгородом, а также рассказал о милитаризации Польши и Прибалтики и членстве Швеции в НАТО

2024-01-29T11:15

2024-01-29T11:15

2024-01-29T11:15

видео

украина

ил-76

владимир зеленский

всу

сво

военная помощь

запад

нато

швеция

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00:44 - Теракт с самолетом Ил-76 под Белгородом; 04:40 - Законопроект Владимира Зеленского о лишении гражданства; 12:11 - Увеличение военной помощи Украине за счет ЕС; 16:45 - О вступлении Швеции в НАТО.

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