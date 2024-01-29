Российские "Грады" уничтожили бойцов ВСУ в лесу под Кременной – Минобороны РФ

"ВСУ мало не покажется": командир роты о том, как танковые батальоны "кулаком" проламывают оборону ВСУ В основном, ВСУ используют такие же танки, что и российские военные, это старые модернизированные советские модели. Роль танкового батальона — это высокая огневая мощь и жёсткий бронированный кулак, который может сломить противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир танковой роты с позывным "Хан"