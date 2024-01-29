Российские "Грады" уничтожили бойцов ВСУ в лесу под Кременной – Минобороны РФ - 29.01.2024 Украина.ру
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Российские "Грады" уничтожили бойцов ВСУ в лесу под Кременной – Минобороны РФ
Российские "Грады" уничтожили бойцов ВСУ в лесу под Кременной – Минобороны РФ - 29.01.2024 Украина.ру
Российские "Грады" уничтожили бойцов ВСУ в лесу под Кременной – Минобороны РФ
Расчеты РСЗО "Град" группировки войск "Центр" нанесли залповый удар по военнослужащим ВСУ численностью до 50 человек в районе их сосредоточения в Серебрянском лесничестве на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны
2024-01-29T08:24
2024-01-29T08:28
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"Получив данные от передовых разведчиков, действующих на линии боевого соприкосновения, о скоплении живой силы противника численностью до 50 военнослужащих подразделений национальной гвардии Украины, расчеты российских реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" прибыли на огневые позиции", - указали в ведомстве.Залповый удар по скоплению ВСУ наносился расчетами гвардейского мотострелкового полка.Серебрянское лесничество находится в нескольких километрах от подконтрольного российским войскам города Кременная в ЛНР. Часть территории леса контролируют ВС РФ, часть – украинская армия.
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всу, град, минобороны рф, новости, бойцы
ВСУ, град, Минобороны РФ, Новости, бойцы

Российские "Грады" уничтожили бойцов ВСУ в лесу под Кременной – Минобороны РФ

08:24 29.01.2024 (обновлено: 08:28 29.01.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота РСЗО "Град" ВС РФ в зоне проведения СВО
Работа РСЗО Град ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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Расчеты РСЗО "Град" группировки войск "Центр" нанесли залповый удар по военнослужащим ВСУ численностью до 50 человек в районе их сосредоточения в Серебрянском лесничестве на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны
"Получив данные от передовых разведчиков, действующих на линии боевого соприкосновения, о скоплении живой силы противника численностью до 50 военнослужащих подразделений национальной гвардии Украины, расчеты российских реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" прибыли на огневые позиции", - указали в ведомстве.
Залповый удар по скоплению ВСУ наносился расчетами гвардейского мотострелкового полка.

"Привязавшись к местности, артиллеристы ЦВО провели групповой залп 122-мм реактивными снарядами по разведанной цели. В результате противник потерял свыше 30 человек убитыми и ранеными", - отметили в Минобороны.

Серебрянское лесничество находится в нескольких километрах от подконтрольного российским войскам города Кременная в ЛНР. Часть территории леса контролируют ВС РФ, часть – украинская армия.
Работа ремонтных подразделений ЮВО на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
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"ВСУ мало не покажется": командир роты о том, как танковые батальоны "кулаком" проламывают оборону ВСУВ основном, ВСУ используют такие же танки, что и российские военные, это старые модернизированные советские модели. Роль танкового батальона — это высокая огневая мощь и жёсткий бронированный кулак, который может сломить противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир танковой роты с позывным "Хан"
 
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