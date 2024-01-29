Российские "Грады" уничтожили бойцов ВСУ в лесу под Кременной – Минобороны РФ
08:24 29.01.2024 (обновлено: 08:28 29.01.2024)
Расчеты РСЗО "Град" группировки войск "Центр" нанесли залповый удар по военнослужащим ВСУ численностью до 50 человек в районе их сосредоточения в Серебрянском лесничестве на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны
"Получив данные от передовых разведчиков, действующих на линии боевого соприкосновения, о скоплении живой силы противника численностью до 50 военнослужащих подразделений национальной гвардии Украины, расчеты российских реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" прибыли на огневые позиции", - указали в ведомстве.
Залповый удар по скоплению ВСУ наносился расчетами гвардейского мотострелкового полка.
"Привязавшись к местности, артиллеристы ЦВО провели групповой залп 122-мм реактивными снарядами по разведанной цели. В результате противник потерял свыше 30 человек убитыми и ранеными", - отметили в Минобороны.
Серебрянское лесничество находится в нескольких километрах от подконтрольного российским войскам города Кременная в ЛНР. Часть территории леса контролируют ВС РФ, часть – украинская армия.
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