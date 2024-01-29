https://ukraina.ru/20240129/1052950326.html

"Русский нуар": Донбасс в ожидании весны

"Русский нуар": Донбасс в ожидании весны - 29.01.2024 Украина.ру

"Русский нуар": Донбасс в ожидании весны

Для жителей ДНР январь 2024-го стал одним из самых тяжелых месяцев с начала СВО: жестокие обстрелы, теракты, регулярные проблемы с водой, отоплением, электричеством и связью.

2024-01-29T08:44

2024-01-29T08:44

2024-01-29T08:44

эксклюзив

донецк

сво

спецоперация

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Из ночного кошмара о брошенном городе, ставшего за эти годы привычным и даже родным, выталкивает сильный удар. Представьте, что неведомая сила эдак сантиметра на два подняла кровать над землей, а после уронила. А на кровати той, между прочим, вполне законно и очень даже мирно посапывали уважаемый вы. Неприятно, ага? На часах 6:15. Поздновато нынче стартовали.Наша артиллерия включается сразу же. Благо, что сейчас зима 2024-го, а не лето 2022-го, когда нас могли часами обстреливать в одну калитку. Тем не менее, противник не унимается и начинается то, что на местном сленге зовется «пинг-понг». Только бьют ВСУ как-то странно. Ведь я же знаю, что наши в полях. Зачем по району-то бить? Каждый следующий прилет неприятно отдает в пятки. Линяя прямо на глазах, поджимая уши и хвосты, домашнее зверье сливается под кресла и кровати.Выключаю гирлянду, которая уже почти месяц спасает от депрессивной серости южнорусской зимы, а за окном все те же развалины советской промышленности, все та же коричнево-белая слякоть на дорогах, все те же безразличные к «осадкам» люди, бредущие по ней. Но дыма на горизонте не видно, а это значит, что ложится слева или справа. «Алиса, поставь трек «Русская» группы «25\17», - сонно хриплю я и начинаю собираться. С добрым утром, Донбасс!- Как с местными отношения складываются, братик?- Да хорошо в принципе. Только цены у вас, конечно. Чем ближе к фронту, тем дороже. Мы поначалу на свой счет принимали, а потом узнали, сколько тут люди зарабатывают. Если не врут, конечно.- Ох, не врут. Хороший сварщик на водоканале меньше двадцатки зарабатывает.- Хороший сварщик? Н-да…нам еще хорошее рассказывали.- Цены, кстати, вы же отчасти формируете. У вас-то зарплаты хорошие и рыночек на них отреагировал. А местные сегодняшние цены не тянут.- Ну ты всех-то собак на военных не вешай! Хотя вообще логично.Ребята из большой России натурально контужены происходящим в Донбассе. Обстрел рынка в микрорайоне Текстильщик для них – необъяснимое варварство. До сих пор обсуждают. А вот местные за несколько дней отошли. Привыкли. Пятна крови у разбитого магазина едва-едва снежком притрусило, а люди идут мимо и не обращают внимания. И взрослые идут, и дети. А куда деваться? Война-то на паузу жизнь не ставит.«В 2022-м году люди в интернете возмущались из-за того, что дончане недостаточно активно уезжают из зоны конфликта, а в 2023-м они же возмущаются, что подстанции и водопровод чинить некому. Логика!» - возмущается знакомый донецкий писатель.На той неделе ВСУ организовали нам качественный блэкаут, ударив сразу по трем важным подстанциям. А чинить опасно, ибо сбросами по ремонтникам противник работает все активнее. В конце 22-го и начале 23-го схему опробовали, а тут прямо во вкус вошли.Нет в зоне видимости оператора ремонтной или медицинской бригады – ударит по скоплению гражданских. Что ни день, то новые случаи. Ведь если мерзавца не бьют по рукам, тот все наглее делается. Так, накануне самодельный боеприпас прямо на семейную пару с детьми уронили. Благо, что только мужчину ранили, ибо с детскими телами даже очень легкий осколок творит ужасное.Логика их понятна – вынудить российские войска штурмовать позиции ВСУ без подготовки и убиваться об них. Массированные удары по Донецку и Белгороду – из той же оперы. Все понимают, что «мясные» штурмы – не выход. Все понимают, что гражданским нужно держаться, а военным – осторожно ковырять оборону противника. Все понимают, но легче не делается.Прифронтовые районы все больше напоминают безлюдные помойки: ржавые остовы киосков и магазинов, сожженных еще два года назад, бездорожье да мусор на обочинах. Наводить красоту опасно и попросту некому.Третьего дня позвонила блогер и волонтер Татьяна Монтян. Рассказала, что последний автобус, возивший людей из Донецка в соседнюю Александровку, больше не ездит. Предложила объявить сбор на автобус, если тот сломался, или на доплату, если маршрут неприбыльный.Позвонил главе Общественной палаты ДНР Александру Кофману, обрисовал ситуацию. А по итогу выяснилось, что и автобус на ходу, и маршрут востребован. Нет водителя. Ищут-ищут, но тщетно. Да и зачем гонять в Александровку, рискуя головой, если можно выехать в большую Россию и в два счета найти работу без риска и за совсем другие деньги? Патриотизм – дело хорошее, но семьи почему-то не кормит.Боевые действия и вся наша «околовойна» все больше походят на выталкивание груженого «Урала», застрявшего в поле: трудно, грязно, холодно и без огонька, но очень надо.- Ты слыхал за пацанов?- Что двое «триста»? Слыхал, да.- Там один «двести».- Кто???- Пулеметчик.- Да ладно? Да быть не может! Мужики, вы слышали?- Что поделать? Война…Еще месяц безжалостного русского нуара и наступит весна, которая не решит всех проблем, но разукрасит картинку перед глазами. А пока запасаемся свечами, заряжаем фонарики, одеваемся теплее, следим за небом и слушаем «Русскую» на репите. Бережем себя и друг друга.

https://ukraina.ru/20221110/1040688118.html

донецк

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2024

Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

эксклюзив, донецк, сво, спецоперация