https://ukraina.ru/20240128/1052947858.html

Венгрия тревожит. Итоги 28 января на Украине

Венгрия тревожит. Итоги 28 января на Украине - 28.01.2024 Украина.ру

Венгрия тревожит. Итоги 28 января на Украине

На Украине встревожились из-за публикаций в венгерских СМИ и заявлений венгерских политиков

2024-01-28T18:42

2024-01-28T18:42

2024-01-28T18:42

эксклюзив

хроники

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Лидер венгерской партии Mi Hazank Ласло Тороцкаи, выступая на годовой партийной конференции в Будапеште, заявил о претензиях на украинское Закарпатье в случае потери Украиной государственности в результате боевых действий. Тороцкаи подчеркнул, что к происходящему на Украине привело давление "международных финансистов". Он назвал происходящее войной, которая "разрушит Европу и отправит экономику континента на дно"."Украину купил BlackRock", - указал Тороцкаи.Тем самым он указал на роль этого инвестиционного фонда, размер активов под управлением которой на июль 2023 года достигал $9,42 трлн.По словам Тороцкаи, его партия выступает за немедленное прекращение огня на Украине, установление мира и урегулирование ситуации путём переговоров.При этом, если в результате конфликта государственность Украины прекратит своё существование, то Mi Hazank будет претендовать на Закарпатье."Если государственность Украины прекратит свое существование в результате войны, Mi Hazank будет претендовать на Закарпатье как единственная парламентская партия", – заявил Тороцкаи.Кроме того, он высказался за укрепление связей со странами, не относящимся к Западу, а также обвинил ЕС в попытке колонизировать Венгрию.Ранее он уже делал подобные заявления. Так, во время прошлогодней партийной конференции лидер Mi Hazank говорил, среди прочего, о необходимости предотвратить начало новой мировой войны, а также, что Украина была продана иностранным инвесторам. Тогда же Тороцкаи выступил против вступления Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку считал, что их вступление увеличит шансы на войну Альянса с Россией.Кроме того, в 2022 году Тороцкаи по случаю Дня независимости Польши в соцсети Twitter (ныне — Х — Ред.) пожелал ей снова иметь общую границу с Венгрией. Запись он проиллюстрировал фотографией, сделанной после захвата Венгрией Закарпатья в 1939 году, где поляк и венгр жмут руку у пограничного столба.Тогда, в 2022 году, представитель министерства иностранных дел Олег Николенко тогда призвал венгерское правительство осудить заявления Тороцкаи.Нынешние заявления венгерского политика встревожили украинцев."Данное заявление только поднимет цены на недвижимость в Закарпатье, на рост антиукраинских настроений в регионе и демарш региональной элиты. Мы об этом много раз инсайдили, указывая, что все соседи Украины заинтересованы в её развале. В том числе и Польша, которая как раз и подбивала Киев поднимать ставки и отказываться от мирных соглашений", - отметил популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Другой популярный в стране телеграм-канал - "ЗеРада" - указал, что заявление Тороцкаи открывают окно дискурса."О, началось… "Если Украина падет, мы будем претендовать на Закарпатье". Венгерский ультраправый политик Ласло Тороцкаи заявил о претензиях на украинский регион. "Если в результате войны государственность Украины прекратится, то "Наша Родина", как единственная партия в Венгрии, будет претендовать на Закарпатье", - цитируют Тороцкаи местные СМИ. Окошко Овертона открыто", - писал канал.Ещё одно популярное на Украине СМИ — телеграм-канал "Резидент" - отметил, что соседи Украины ждут её фиаско."Наши соседи начали озвучивать настоящие свои планы по отношению к нашей стране, если добавить исторические претензии Польши и Румынии, то понимаешь почему они ждут нашего поражения", - указывалось в публикации.Тем временем на Украине встревожились и из-за публикации в венгерской газете Magyar Nemzet. Как заявило украинское мейнстримное издание "Украинская правда", Magyar Nemzet якобы "входит в неформальную медиаимперию под контролем венгерского премьера" Виктора Орбана.Венгерское издание писало о царящей на Украине цензуре и отсутствии независимой журналистики."В то время как для иностранной прессы организуют потемкинское село, в украинской национальной прессе нельзя найти ни крошки классической журналистики", – писала Magyar Nemzet.Отдельно газета критиковала деятельность "Медиацентра Украина", который сам себя называет "совместной инициативой общественности, власти и ответственного бизнеса"."Они ("Медиацентр Украина — Ред.) дают дополнительные советы корреспондентам, которые попадают в восточноевропейскую страну, относительно того, что разрешено, а что нет. Например, рассказывают, как правильно описывать и произносить названия населённых пунктов на украинском языке – опуская их оригинальные русские названия. Согласно этому, не Киев, а Кыйив, не Харьков, а Харкив, не Днепр, а Днипро, не Донбасс, а Донбас, и, наконец, Одесса может быть только Одэсой", - указывалось в публикации.Венгерские журналисты раскритиковали и те издания, которые на Украине называются "независимыми". Как писала газета Magyar Nemzet, на деле эти украинские издания существуют на деньги европейских налогоплательщиков, а также структур финансиста Джорджа Сороса, и публикуют то, что удовлетворяет украинскую власть."Мужчинам-авторам, которые работают в медиа-организациях с такими связями, не грозит мобилизация, они могут пользоваться привилегиями, если ругают русских, словаков, венгров, Путина, Трампа, Такера Карлсона, Виктора Орбана, Роберта Фицо, Папу Римского Франциска и всех, кто имеет сомнения относительно руководства в Киеве из-за рубежа", – говорилось в статье.Среди таких изданий венгерская газета упоминает и "Европейскую правду", критикуя ее за антивенгерские статьи и даже написание в комментариях соцсетей названий "враждебных" Украине стран и политиков с маленькой буквы.Примечательно, что "Европейская правда", а также её "материнская" структура - "Украинская правда" и другие проекты последней - "Экономическая правда", "Украинская правда. Жизнь" и т. п. Принадлежат генеральному директор украинской инвестиционной компании Dragon Capital Томашу Фиале. Инвестиционным партнёром Фиалы в своё время был и Фонд Сороса.Как противоположный пример — незаангажированного журналиста — венгерская газета упомянула журналистку Диану Панченко, в отношении которой, как сообщалось в декабре 2022 года, СБУ начала уголовное производство.Украинских "мейнстримных" журналистов такая публикация встревожила."Следует отметить, что статья в ручном для венгерского правительства СМИ была опубликована накануне ожидаемого визита на Украину министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, на который возлагают определённые надежды в контексте потепления в украинско-венгерских отношениях", - указывалось в публикации "Украинской правды".На Украине на визит Сийярто возлагают особые надежды в связи с тем, что 1 февраля Евросоюз будет рассматривать выделение Украине € 50 млрд помощи. Ранее Венгрия выступала против этого, однако в последние недели западные СМИ уверяют, что Будапешт, в т.ч. и под давлением Брюсселя, изменил своё мнение.

https://ukraina.ru/20240128/1052943661.html

https://ukraina.ru/20240128/1052942284.html

https://ukraina.ru/20240127/1052941567.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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