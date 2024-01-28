ВСУ бросили раненых при отводе полевого госпиталя в тыл

"В бою надеяться не на кого": военный медик раскрыл, почему ВСУ бьют по эвакуационным машинам с ранеными

Каждого военнослужащего подготавливают, чтобы мог оказать помощь самому себе. Потому что в бою нету смысла надеяться на кого-то. Мы стараемся не обозначать санитарные машины, потому что по ним бьют в первую очередь. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир медицинского взвода с позывным Фаска