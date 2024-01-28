ВСУ бросили раненых при отводе полевого госпиталя в тыл - 28.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240128/1052947209.html
ВСУ бросили раненых при отводе полевого госпиталя в тыл
ВСУ бросили раненых при отводе полевого госпиталя в тыл - 28.01.2024 Украина.ру
ВСУ бросили раненых при отводе полевого госпиталя в тыл
Украинские военнослужащие бросили раненых сослуживцев при отводе в тыл полевого пункта оказания медицинской помощи на Купянском направлении, рассказал военнослужащий 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" ВС РФ. Об этом 28 января сообщили журналисты РИА Новости
2024-01-28T17:46
2024-01-28T17:46
новости
украина
купянское направление
всу
вс рф
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103375/42/1033754254_0:0:2854:1605_1920x0_80_0_0_8e780b408aaf5d717cc7ba6e87533a18.jpg
Накануне другой российский военнослужащий был награждён орденом Мужества. Он в одиночку взял в плен шестерых украинских военных. Среди сдающихся в плен оказался один раненый, ему была оказала помощь.В Минобороны РФ 12 января заявили, что за неделю 48 украинских военнослужащих сдались в российских плен.Украинские военнопленные зачастую утверждают, что их отправляли на фронт почти сразу после прохождения медкомиссии. В лучшем случае - после минимального обучения, но чаще всего - вообще без него.
https://ukraina.ru/20240125/1052873369.html
украина
купянское направление
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103375/42/1033754254_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eac57819b38f6edd168aa6de27438cb5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, купянское направление, всу, вс рф, сво, спецоперация
Новости, Украина, Купянское направление, ВСУ, ВС РФ, СВО, Спецоперация

ВСУ бросили раненых при отводе полевого госпиталя в тыл

17:46 28.01.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннопленным ВСУ оказывают помощь в Новоазовской ЦРБ
Военнопленным ВСУ оказывают помощь в Новоазовской ЦРБ - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
Украинские военнослужащие бросили раненых сослуживцев при отводе в тыл полевого пункта оказания медицинской помощи на Купянском направлении, рассказал военнослужащий 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" ВС РФ. Об этом 28 января сообщили журналисты РИА Новости
"Были военнослужащие в полевом медпункте противника, где им оказывали помощь, потом ВСУ отошли с этих позиций и данный пункт отвели. А раненных бросили. Нам пришлось эвакуировать", - рассказал он.
Накануне другой российский военнослужащий был награждён орденом Мужества. Он в одиночку взял в плен шестерых украинских военных. Среди сдающихся в плен оказался один раненый, ему была оказала помощь.
В Минобороны РФ 12 января заявили, что за неделю 48 украинских военнослужащих сдались в российских плен.
Украинские военнопленные зачастую утверждают, что их отправляли на фронт почти сразу после прохождения медкомиссии. В лучшем случае - после минимального обучения, но чаще всего - вообще без него.
Обстрелянный грузовик, перевозивший раненых из аэропорта Донецка - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
25 января, 04:15
"В бою надеяться не на кого": военный медик раскрыл, почему ВСУ бьют по эвакуационным машинам с раненымиКаждого военнослужащего подготавливают, чтобы мог оказать помощь самому себе. Потому что в бою нету смысла надеяться на кого-то. Мы стараемся не обозначать санитарные машины, потому что по ним бьют в первую очередь. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир медицинского взвода с позывным Фаска
 
НовостиУкраинаКупянское направлениеВСУВС РФСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:42Венгрия тревожит. Итоги 28 января на Украине
18:17Командир роты мотострелков Француз: Война - не спорт, никаких белых флагов, главное -победа, а не участие
17:46ВСУ бросили раненых при отводе полевого госпиталя в тыл
17:09О гражданской войне в США, козырях в рукаве у Трампа, войне между двумя Кореями и Украине - Бовт
16:09Венгрия будет претендовать на Закарпатье после поражения Украины - политик Тороцкаи
16:00Леонид Каденюк: с "Бурана" на "Колумбию"
15:48В аэропорту Кишинёва задержали украинку с патронами
14:53Войска РФ ударили по складам боеприпасов и горючего для ВСУ - МО РФ
14:42В Верховной Раде – кризис. Почему разбегаются украинские депутаты
14:29В Брянской области сбили украинский беспилотник - губернатор Богомаз
14:17О роли транснациональных корпораций в управлении государством
14:09СК возбудил дело после нападения на журналистку "Известий" в Подмосковье
13:40"Давайте выберем мир": Филиппо раскритиковал поставки оружия "коррумпированной Украине"
13:22В Крыму хотят признать незаконными годы нахождения в составе независимой Украины
13:01Война с Германией через 3 года? Ищенко о планах России и заявлениях из Берлина
13:00Диверсанты в Крыму, быстрая "перемога", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 28 января
12:00Россия завладела инициативой почти на всех участках фронта - Die Welt
11:43США движутся к обрыву из-за роста госдолга - глава JPMorgan
11:36"Похоже на массовое бегство". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране
11:01В Крыму задержали все группы диверсантов, совершившие теракты - Аксёнов
Лента новостейМолния