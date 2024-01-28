ВСУ бросили раненых при отводе полевого госпиталя в тыл
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннопленным ВСУ оказывают помощь в Новоазовской ЦРБ
Украинские военнослужащие бросили раненых сослуживцев при отводе в тыл полевого пункта оказания медицинской помощи на Купянском направлении, рассказал военнослужащий 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" ВС РФ. Об этом 28 января сообщили журналисты РИА Новости
"Были военнослужащие в полевом медпункте противника, где им оказывали помощь, потом ВСУ отошли с этих позиций и данный пункт отвели. А раненных бросили. Нам пришлось эвакуировать", - рассказал он.
Накануне другой российский военнослужащий был награждён орденом Мужества. Он в одиночку взял в плен шестерых украинских военных. Среди сдающихся в плен оказался один раненый, ему была оказала помощь.
В Минобороны РФ 12 января заявили, что за неделю 48 украинских военнослужащих сдались в российских плен.
Украинские военнопленные зачастую утверждают, что их отправляли на фронт почти сразу после прохождения медкомиссии. В лучшем случае - после минимального обучения, но чаще всего - вообще без него.
25 января, 04:15"В бою надеяться не на кого": военный медик раскрыл, почему ВСУ бьют по эвакуационным машинам с раненымиКаждого военнослужащего подготавливают, чтобы мог оказать помощь самому себе. Потому что в бою нету смысла надеяться на кого-то. Мы стараемся не обозначать санитарные машины, потому что по ним бьют в первую очередь. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир медицинского взвода с позывным Фаска