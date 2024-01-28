В аэропорту Кишинёва задержали украинку с патронами - 28.01.2024 Украина.ру
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В аэропорту Кишинёва задержали украинку с патронами
В аэропорту Кишинёва задержали украинку с патронами - 28.01.2024 Украина.ру
В аэропорту Кишинёва задержали украинку с патронами
В аэропорту Кишинева Пограничная полиция Молдавии задержала гражданку Украины, у которой в ручной клади обнаружили 78 патронов, сообщили 28 января в пресс-службе ведомства
2024-01-28T15:48
2024-01-28T15:48
новости
молдавия
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украинка
пограничники
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Гражданка Украины планировала улететь из Кишинева в Шарм-эль-Шейх (Египет). Пограничники задержали 45-летнюю украинку при выезде из Молдавии.Найденные патроны были изъят для проведения баллистической экспертизы.
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новости, молдавия, кишинёв, аэропорт, украина, украинка, пограничники
Новости, Молдавия, Кишинёв, аэропорт, Украина, украинка, пограничники

В аэропорту Кишинёва задержали украинку с патронами

15:48 28.01.2024
 
© AP / Sergei Chuzavkov
- РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© AP / Sergei Chuzavkov
Читать в
В аэропорту Кишинева Пограничная полиция Молдавии задержала гражданку Украины, у которой в ручной клади обнаружили 78 патронов, сообщили 28 января в пресс-службе ведомства
Гражданка Украины планировала улететь из Кишинева в Шарм-эль-Шейх (Египет). Пограничники задержали 45-летнюю украинку при выезде из Молдавии.
"При сканировании багажа пограничники заметили металлические предметы, предположительно патроны, после физического досмотра было обнаружено 78 патронов", - сообщили в молдавском ведомстве.
Найденные патроны были изъят для проведения баллистической экспертизы.
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