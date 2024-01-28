https://ukraina.ru/20240128/1052945613.html

В аэропорту Кишинёва задержали украинку с патронами

В аэропорту Кишинёва задержали украинку с патронами - 28.01.2024 Украина.ру

В аэропорту Кишинёва задержали украинку с патронами

В аэропорту Кишинева Пограничная полиция Молдавии задержала гражданку Украины, у которой в ручной клади обнаружили 78 патронов, сообщили 28 января в пресс-службе ведомства

2024-01-28T15:48

2024-01-28T15:48

2024-01-28T15:48

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Гражданка Украины планировала улететь из Кишинева в Шарм-эль-Шейх (Египет). Пограничники задержали 45-летнюю украинку при выезде из Молдавии.Найденные патроны были изъят для проведения баллистической экспертизы.

https://ukraina.ru/20240126/1052916105.html

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новости, молдавия, кишинёв, аэропорт, украина, украинка, пограничники