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Войска РФ ударили по складам боеприпасов и горючего для ВСУ - МО РФ

Войска РФ ударили по складам боеприпасов и горючего для ВСУ - МО РФ - 28.01.2024 Украина.ру

Войска РФ ударили по складам боеприпасов и горючего для ВСУ - МО РФ

Российские военнослужащие нанесли удар по складам боеприпасов и горючего для ВСУ, сообщили 28 января в Минобороны России

2024-01-28T14:53

2024-01-28T14:53

2024-01-28T14:53

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"Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) ВС РФ нанесено поражение складам боеприпасов и горючего для военной техники ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях", - говорится в сводке МО РФ.Также ВС РФ нанесли удар по 118 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 137 районах.Средствами противовоздушной обороны сбито три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган», добавили в МО РФ.

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