Войска РФ ударили по складам боеприпасов и горючего для ВСУ - МО РФ
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота в зоне СВО
Российские военнослужащие нанесли удар по складам боеприпасов и горючего для ВСУ, сообщили 28 января в Минобороны России
"Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) ВС РФ нанесено поражение складам боеприпасов и горючего для военной техники ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях", - говорится в сводке МО РФ.
Также ВС РФ нанесли удар по 118 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 137 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбито три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган», добавили в МО РФ.