Войска РФ ударили по складам боеприпасов и горючего для ВСУ - МО РФ - 28.01.2024 Украина.ру
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Войска РФ ударили по складам боеприпасов и горючего для ВСУ - МО РФ
Войска РФ ударили по складам боеприпасов и горючего для ВСУ - МО РФ - 28.01.2024 Украина.ру
Войска РФ ударили по складам боеприпасов и горючего для ВСУ - МО РФ
Российские военнослужащие нанесли удар по складам боеприпасов и горючего для ВСУ, сообщили 28 января в Минобороны России
2024-01-28T14:53
2024-01-28T14:53
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"Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами&nbsp;группировок войск (сил) ВС РФ&nbsp;нанесено поражение складам&nbsp;боеприпасов и&nbsp;горючего&nbsp;для военной техники ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях", - говорится в сводке МО РФ.Также ВС РФ нанесли удар по 118 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 137 районах.Средствами противовоздушной обороны сбито три&nbsp;реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и&nbsp;«Ураган», добавили в МО РФ.
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новости, россия, вс рф, всу, минобороны рф, склады
Новости, Россия, ВС РФ, ВСУ, Минобороны РФ, склады

Войска РФ ударили по складам боеприпасов и горючего для ВСУ - МО РФ

14:53 28.01.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота в зоне СВО
Боевая работа гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российские военнослужащие нанесли удар по складам боеприпасов и горючего для ВСУ, сообщили 28 января в Минобороны России
"Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) ВС РФ нанесено поражение складам боеприпасов и горючего для военной техники ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях", - говорится в сводке МО РФ.
Также ВС РФ нанесли удар по 118 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 137 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбито три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган», добавили в МО РФ.
Боевая работа гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
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Заголовок открываемого материала
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