https://ukraina.ru/20240128/1052944942.html

В Верховной Раде – кризис. Почему разбегаются украинские депутаты

В Верховной Раде – кризис. Почему разбегаются украинские депутаты - 28.01.2024 Украина.ру

В Верховной Раде – кризис. Почему разбегаются украинские депутаты

Глава фракции "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия заявил, что в Раде назревает кризис. Целая группа депутатов из 17 человек намерена отказаться от своего мандата

2024-01-28T14:42

2024-01-28T14:42

2024-01-28T14:42

эксклюзив

верховная рада

депутат

слуга народа

владимир зеленский

руслан стефанчук

давид арахамия

ирина геращенко

кость бондаренко

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-Но глава фракции – против."Мы решили, что не будем давать голоса за сложение мандатов, чтобы сохранить парламент легитимным", – заявил Арахамия.Впрочем, по мнению самих депутатов, парламент давно утратил свои функции и выполняет роль лишь номинального исполнителя воли Офиса Президента и Зеленского. Это в свою очередь указывать на прямую диктатуру и узурпацию власти.Кажется, депутаты не хотят больше выполнять роль обезличенных каточек для голосования.Что об этом думают сами депутаты и эксперты – в обзоре соцсетей.Народный депутат Евгений Шевченко:Давид Арахамия рассказал о кризисе в парламенте, связанным с большим количеством нардепов, желающих сложить мандаты. Подтверждаю, это абсолютная правда.Но, он не говорит о причинах этого кризиса. Депутатов сделали не субъектными. Попробуйте поставить себя на место депутата. Все решения принимает ОП. Если ты против того или иного решения, тебя делают агентом Кремля и зрадником.Если ты голосуешь как все, становишься виноватым во всех грехах перед народом. Начинаешь говорить вслух о проблемах или предполагаешь свое видение, по тебе начинает работать СБУ, по твоим друзьям БЭБ и налоговая.Но есть одна истина. Загнанный в угол сначала боится, потом начинает ненавидеть того, кто его загнал, потом превращается в волка и нападает на деспота.Политический журналист Алена Яхно:Холопы хотят уехать, но барин их не отпускает.Политолог Константин Бондаренко:Александр ІІ слегка поспешил, отменив крепостное право. В этом я давно убедился.Году в 2008 я приехал в одно из сел в Центральной Украине. Буквально сразу же ко мне пришла делегация местных жителей с конкретным вопросом: "Ты же Владимира Бойко знаешь?". Владимир Семенович Бойко, Герой Украины и гендиректор Мариупольского металлургического комбината им. Ильича, тогда начал активно инвестировать в агробизнес."Ну знаю, нельзя сказать, что хорошо знаю, но здороваемся". - "А ты можешь его попросить, чтобы купил нас?".Я немного опешил от такого вопроса. То есть как - купил?"Ну вот соседние села он купил, там зарплаты выплачивают, дороги ремонтируют. А нас почему-то не купил. Пусть и нас купит!".Именно тогда у меня закралась первая мысль о готовности народа к восстановлению крепостного права.А сегодня я еще раз убедился в этом, услышав слова Давида Арахамии: мол, в Верховной Раде около 17 депутатов хотели бы сложить мандаты, но мы их не отпустим, мы не дадим голоса за сложение их полномочий. Потому как парламент не сможет принимать решения и не будет легитимным.Вот и думаю: может, хотя бы Юрьев день возродить, когда крепостные имели право переходить от помещика к помещику? И если уж есть готовность признать то, что отмена крепостного права была исторической ошибкой?Политтехнолог Карл Волох:Арахнофобия (или как там его) сообщает, что Слуги массово пишут заявления о сложении полномочий.Ну, идеологичность этой славной партии видна была сразу.А как Бенечку (Коломойский* – ред.) закрыли, содержать паразитов сами не тянут. Вот и конфуз.Но это только половина вопроса. Представляете, как эффективно работают эти парламентарии, за увольнение которых тупо отказываются голосовать?Но о коалиции зелень, Дарвин храни, даже думать не хочет.Настоящие государственники! А помните, с каким пафосом Шашлычник разгонял в 2019 году Верховную Раду из-за недееспособности?Народный депутат Ирина Геращенко:Руководитель фракции СН Давид Арахамия признался, что еще 17 слуг написали заявление о составлении мандата. Но будут их отпускать только по медицинским показаниям.Другие вынуждены будут отсидеть срок до конца:)Не смешно, в самом деле, во что превратился нынешний парламент.Парламентаризм уничтожен, и это все последствия. В том, что слуги и депутаты других фракций массово хотят сложить мандат, вижу три причины.1. В ВР 9 созыва - критическая масса случайных людей, не готовых к законодательной работе и вызовам. И когда кончились плюшки, им стало неинтересно. Они не на это учились- писать законы, слушать поправки, общаться с избирателями, контролировать правительство, скукатища…2. Есть объективная проблема, созданная нелепым указом Зеленского и постановлением КМ о запрете пересечения границы для женщин, работающих в органах власти.Многие депутатки местных советов складывают мандаты, есть такие настроения и среди депутатов ВР, потому что в выборе между работой и необходимостью думать о безопасности детей женщины выбирают защиту своего ребенка.Последние хамские заявления советника ОП вызвали возмущение и в среде женщин, представляющих партию власти, кстати. Стыдно, что серьезный прогресс в вопросах гендерного равенства, которого мы достигли за последние 10 лет, значительно увеличив присутствие женщин во власти и их влияние на принятие решений, сейчас грубо уничтожается.Искоренение гендерных стереотипов способствовало и увеличению женщин в рядах ВСУ.Сегодня там больше 50 тысяч украинок на разных должностях, в том числе боевых.3. Самое важное! Утрата субъектности парламентом! Нивелирование ключевой роли ВР как законодательного органа, его контролирующей функции. Парламент в пленарном режиме работает несколько дней в месяц.Работает непрозрачно, что только усугубляет нелюбовь украинцев к депутатам. Мол, что они там за наши деньги делают.Часов вопросов к правительству нет. Премьер за 2 года войны выступил в ВР только раз, даже на бюджет не явился.Канал "Рада" отдали ОП.Депутатов сегрегируют по фракционной принадлежности. В ВР полностью отсутствуют нормальные коммуникации, нивелирована роль комитетов.Такого никогда не было. Даже во времена Януковича-Рыбака. Нынешнее руководство ВР максимально способствовало нивелированию ВР и его авторитета. Ну, а Банковая, марафон и ее анонимные ТГ, где о парламенте либо ничего, либо плохо, помогли укоренить стереотипы – все депутаты одинаковы, все они плохие.Это опасная тенденция, ведь мы заходим в трудный год, когда нужны голоса на крайне трудные и непопулярные законы. Когда нужно единство вокруг евроатлантической интеграции.Отдельная тема: во власть хотят идти все меньше успешных и самодостаточных людей из неправительственного сектора или бизнеса. За последние пару месяцев услышала десятки таких категоричных признаний, когда люди говорят: "У меня есть положительная история, как только я зайду во власть, в первый день я и семья узнаем о себе столько интересного.Нет, категорически нет!"Сто раз говорила нынешнему руководству ВР об их прямой ответственности за организацию нормальной работы ВР, возвращении часа правительства и запросов, объединении депутатов, равном, уважительном отношении к фракциям, а не расколе.Очевидно, что настало время - переформатирования большинства и КМ (Кабинета Министров – ред.). Создание правительства национального спасения людей, способных смотреть стратегически и принимать ответственные решения.Но с кем об этом говорить? С самодовольным президиумом, который за свои кресла переживает больше, чем за сохранение парламентаризма? Интересно, кому Стефанчук будет подписывать командировки (а это сейчас единственный "властный" механизм, который у него, второго по Конституции человека в стране, остался), когда половина Слуг сложат мандаты?* Внесён Росфинмониторингом в реестр спонсоров терроризма и экстремизма

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эксклюзив, верховная рада, депутат, слуга народа, владимир зеленский, руслан стефанчук, давид арахамия, ирина геращенко, кость бондаренко