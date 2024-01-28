В Верховной Раде – кризис. Почему разбегаются украинские депутаты - 28.01.2024 Украина.ру
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В Верховной Раде – кризис. Почему разбегаются украинские депутаты
В Верховной Раде – кризис. Почему разбегаются украинские депутаты - 28.01.2024 Украина.ру
В Верховной Раде – кризис. Почему разбегаются украинские депутаты
Глава фракции "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия заявил, что в Раде назревает кризис. Целая группа депутатов из 17 человек намерена отказаться от своего мандата
2024-01-28T14:42
2024-01-28T14:42
эксклюзив
верховная рада
депутат
слуга народа
владимир зеленский
руслан стефанчук
давид арахамия
ирина геращенко
кость бондаренко
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-Но глава фракции – против."Мы решили, что не будем давать голоса за сложение мандатов, чтобы сохранить парламент легитимным", – заявил Арахамия.Впрочем, по мнению самих депутатов, парламент давно утратил свои функции и выполняет роль лишь номинального исполнителя воли Офиса Президента и Зеленского. Это в свою очередь указывать на прямую диктатуру и узурпацию власти.Кажется, депутаты не хотят больше выполнять роль обезличенных каточек для голосования.Что об этом думают сами депутаты и эксперты – в обзоре соцсетей.Народный депутат Евгений Шевченко:Давид Арахамия рассказал о кризисе в парламенте, связанным с большим количеством нардепов, желающих сложить мандаты. Подтверждаю, это абсолютная правда.Но, он не говорит о причинах этого кризиса. Депутатов сделали не субъектными. Попробуйте поставить себя на место депутата. Все решения принимает ОП. Если ты против того или иного решения, тебя делают агентом Кремля и зрадником.Если ты голосуешь как все, становишься виноватым во всех грехах перед народом. Начинаешь говорить вслух о проблемах или предполагаешь свое видение, по тебе начинает работать СБУ, по твоим друзьям БЭБ и налоговая.Но есть одна истина. Загнанный в угол сначала боится, потом начинает ненавидеть того, кто его загнал, потом превращается в волка и нападает на деспота.Политический журналист Алена Яхно:Холопы хотят уехать, но барин их не отпускает.Политолог Константин Бондаренко:Александр ІІ слегка поспешил, отменив крепостное право. В этом я давно убедился.Году в 2008 я приехал в одно из сел в Центральной Украине. Буквально сразу же ко мне пришла делегация местных жителей с конкретным вопросом: "Ты же Владимира Бойко знаешь?". Владимир Семенович Бойко, Герой Украины и гендиректор Мариупольского металлургического комбината им. Ильича, тогда начал активно инвестировать в агробизнес."Ну знаю, нельзя сказать, что хорошо знаю, но здороваемся". - "А ты можешь его попросить, чтобы купил нас?".Я немного опешил от такого вопроса. То есть как - купил?"Ну вот соседние села он купил, там зарплаты выплачивают, дороги ремонтируют. А нас почему-то не купил. Пусть и нас купит!".Именно тогда у меня закралась первая мысль о готовности народа к восстановлению крепостного права.А сегодня я еще раз убедился в этом, услышав слова Давида Арахамии: мол, в Верховной Раде около 17 депутатов хотели бы сложить мандаты, но мы их не отпустим, мы не дадим голоса за сложение их полномочий. Потому как парламент не сможет принимать решения и не будет легитимным.Вот и думаю: может, хотя бы Юрьев день возродить, когда крепостные имели право переходить от помещика к помещику? И если уж есть готовность признать то, что отмена крепостного права была исторической ошибкой?Политтехнолог Карл Волох:Арахнофобия (или как там его) сообщает, что Слуги массово пишут заявления о сложении полномочий.Ну, идеологичность этой славной партии видна была сразу.А как Бенечку (Коломойский* – ред.) закрыли, содержать паразитов сами не тянут. Вот и конфуз.Но это только половина вопроса. Представляете, как эффективно работают эти парламентарии, за увольнение которых тупо отказываются голосовать?Но о коалиции зелень, Дарвин храни, даже думать не хочет.Настоящие государственники! А помните, с каким пафосом Шашлычник разгонял в 2019 году Верховную Раду из-за недееспособности?Народный депутат Ирина Геращенко:Руководитель фракции СН Давид Арахамия признался, что еще 17 слуг написали заявление о составлении мандата. Но будут их отпускать только по медицинским показаниям.Другие вынуждены будут отсидеть срок до конца:)Не смешно, в самом деле, во что превратился нынешний парламент.Парламентаризм уничтожен, и это все последствия. В том, что слуги и депутаты других фракций массово хотят сложить мандат, вижу три причины.1. В ВР 9 созыва - критическая масса случайных людей, не готовых к законодательной работе и вызовам. И когда кончились плюшки, им стало неинтересно. Они не на это учились- писать законы, слушать поправки, общаться с избирателями, контролировать правительство, скукатища…2. Есть объективная проблема, созданная нелепым указом Зеленского и постановлением КМ о запрете пересечения границы для женщин, работающих в органах власти.Многие депутатки местных советов складывают мандаты, есть такие настроения и среди депутатов ВР, потому что в выборе между работой и необходимостью думать о безопасности детей женщины выбирают защиту своего ребенка.Последние хамские заявления советника ОП вызвали возмущение и в среде женщин, представляющих партию власти, кстати. Стыдно, что серьезный прогресс в вопросах гендерного равенства, которого мы достигли за последние 10 лет, значительно увеличив присутствие женщин во власти и их влияние на принятие решений, сейчас грубо уничтожается.Искоренение гендерных стереотипов способствовало и увеличению женщин в рядах ВСУ.Сегодня там больше 50 тысяч украинок на разных должностях, в том числе боевых.3. Самое важное! Утрата субъектности парламентом! Нивелирование ключевой роли ВР как законодательного органа, его контролирующей функции. Парламент в пленарном режиме работает несколько дней в месяц.Работает непрозрачно, что только усугубляет нелюбовь украинцев к депутатам. Мол, что они там за наши деньги делают.Часов вопросов к правительству нет. Премьер за 2 года войны выступил в ВР только раз, даже на бюджет не явился.Канал "Рада" отдали ОП.Депутатов сегрегируют по фракционной принадлежности. В ВР полностью отсутствуют нормальные коммуникации, нивелирована роль комитетов.Такого никогда не было. Даже во времена Януковича-Рыбака. Нынешнее руководство ВР максимально способствовало нивелированию ВР и его авторитета. Ну, а Банковая, марафон и ее анонимные ТГ, где о парламенте либо ничего, либо плохо, помогли укоренить стереотипы – все депутаты одинаковы, все они плохие.Это опасная тенденция, ведь мы заходим в трудный год, когда нужны голоса на крайне трудные и непопулярные законы. Когда нужно единство вокруг евроатлантической интеграции.Отдельная тема: во власть хотят идти все меньше успешных и самодостаточных людей из неправительственного сектора или бизнеса. За последние пару месяцев услышала десятки таких категоричных признаний, когда люди говорят: "У меня есть положительная история, как только я зайду во власть, в первый день я и семья узнаем о себе столько интересного.Нет, категорически нет!"Сто раз говорила нынешнему руководству ВР об их прямой ответственности за организацию нормальной работы ВР, возвращении часа правительства и запросов, объединении депутатов, равном, уважительном отношении к фракциям, а не расколе.Очевидно, что настало время - переформатирования большинства и КМ (Кабинета Министров – ред.). Создание правительства национального спасения людей, способных смотреть стратегически и принимать ответственные решения.Но с кем об этом говорить? С самодовольным президиумом, который за свои кресла переживает больше, чем за сохранение парламентаризма? Интересно, кому Стефанчук будет подписывать командировки (а это сейчас единственный "властный" механизм, который у него, второго по Конституции человека в стране, остался), когда половина Слуг сложат мандаты?* Внесён Росфинмониторингом в реестр спонсоров терроризма и экстремизма
https://ukraina.ru/20240128/1052943014.html
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Виктория Титова
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эксклюзив, верховная рада, депутат, слуга народа, владимир зеленский, руслан стефанчук, давид арахамия, ирина геращенко, кость бондаренко
Эксклюзив, Верховная Рада, депутат, Слуга народа, Владимир Зеленский, Руслан Стефанчук, Давид Арахамия, Ирина Геращенко, Кость Бондаренко

В Верховной Раде – кризис. Почему разбегаются украинские депутаты

14:42 28.01.2024
 
© ГЕРАЩЕНКО ІРИНА телеграм-канал
© ГЕРАЩЕНКО ІРИНА телеграм-канал
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
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Глава фракции "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия заявил, что в Раде назревает кризис. Целая группа депутатов из 17 человек намерена отказаться от своего мандата
-Но глава фракции – против.
"Мы решили, что не будем давать голоса за сложение мандатов, чтобы сохранить парламент легитимным", – заявил Арахамия.
Впрочем, по мнению самих депутатов, парламент давно утратил свои функции и выполняет роль лишь номинального исполнителя воли Офиса Президента и Зеленского. Это в свою очередь указывать на прямую диктатуру и узурпацию власти.
Кажется, депутаты не хотят больше выполнять роль обезличенных каточек для голосования.
Что об этом думают сами депутаты и эксперты – в обзоре соцсетей.
Народный депутат Евгений Шевченко:
Давид Арахамия рассказал о кризисе в парламенте, связанным с большим количеством нардепов, желающих сложить мандаты. Подтверждаю, это абсолютная правда.
Но, он не говорит о причинах этого кризиса. Депутатов сделали не субъектными. Попробуйте поставить себя на место депутата. Все решения принимает ОП. Если ты против того или иного решения, тебя делают агентом Кремля и зрадником.
11:36
"Похоже на массовое бегство". Украинские эксперты и политики о ситуации в странеНа Украине эксперты обсуждают причины желания многих депутатов Верховной Рады распрощаться с мандатом и строят версии, каким образом нынешняя власть попытается спасти свой имидж
Если ты голосуешь как все, становишься виноватым во всех грехах перед народом. Начинаешь говорить вслух о проблемах или предполагаешь свое видение, по тебе начинает работать СБУ, по твоим друзьям БЭБ и налоговая.
Но есть одна истина. Загнанный в угол сначала боится, потом начинает ненавидеть того, кто его загнал, потом превращается в волка и нападает на деспота.
Политический журналист Алена Яхно:
Холопы хотят уехать, но барин их не отпускает.
Политолог Константин Бондаренко:
Александр ІІ слегка поспешил, отменив крепостное право. В этом я давно убедился.
Году в 2008 я приехал в одно из сел в Центральной Украине. Буквально сразу же ко мне пришла делегация местных жителей с конкретным вопросом: "Ты же Владимира Бойко знаешь?". Владимир Семенович Бойко, Герой Украины и гендиректор Мариупольского металлургического комбината им. Ильича, тогда начал активно инвестировать в агробизнес.
"Ну знаю, нельзя сказать, что хорошо знаю, но здороваемся". - "А ты можешь его попросить, чтобы купил нас?".
Я немного опешил от такого вопроса. То есть как - купил?
"Ну вот соседние села он купил, там зарплаты выплачивают, дороги ремонтируют. А нас почему-то не купил. Пусть и нас купит!".
Именно тогда у меня закралась первая мысль о готовности народа к восстановлению крепостного права.
Визит президента Украины В. Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Вчера, 09:42
Превратится в "хромую утку". Зеленского предупредили о назревающем против него бунтеПрезиденту Украины Владимиру Зеленскому грозит частичная потеря властных полномочий. Об этом заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в своем блоге на YouTube
А сегодня я еще раз убедился в этом, услышав слова Давида Арахамии: мол, в Верховной Раде около 17 депутатов хотели бы сложить мандаты, но мы их не отпустим, мы не дадим голоса за сложение их полномочий. Потому как парламент не сможет принимать решения и не будет легитимным.
Вот и думаю: может, хотя бы Юрьев день возродить, когда крепостные имели право переходить от помещика к помещику? И если уж есть готовность признать то, что отмена крепостного права была исторической ошибкой?
Политтехнолог Карл Волох:
Арахнофобия (или как там его) сообщает, что Слуги массово пишут заявления о сложении полномочий.
Ну, идеологичность этой славной партии видна была сразу.А как Бенечку (Коломойский* – ред.) закрыли, содержать паразитов сами не тянут. Вот и конфуз.
Но это только половина вопроса. Представляете, как эффективно работают эти парламентарии, за увольнение которых тупо отказываются голосовать?
Но о коалиции зелень, Дарвин храни, даже думать не хочет.Настоящие государственники! А помните, с каким пафосом Шашлычник разгонял в 2019 году Верховную Раду из-за недееспособности?
Народный депутат Ирина Геращенко:
Руководитель фракции СН Давид Арахамия признался, что еще 17 слуг написали заявление о составлении мандата. Но будут их отпускать только по медицинским показаниям.Другие вынуждены будут отсидеть срок до конца:)
Не смешно, в самом деле, во что превратился нынешний парламент.Парламентаризм уничтожен, и это все последствия. В том, что слуги и депутаты других фракций массово хотят сложить мандат, вижу три причины.
Города мира. Киев - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
26 января, 13:13
В Раде готовят закон, позволяющий за деньги и легально "откосить" от мобилизацииДепутаты парламента Украины готовят законопроект, позволяющий во время мобилизации и военного положения предоставлять бронь от призыва работникам предприятий всех отраслей, если те будут вносить за это ежемесячный платеж, сообщает украинская версия журнала Forbes
1. В ВР 9 созыва - критическая масса случайных людей, не готовых к законодательной работе и вызовам. И когда кончились плюшки, им стало неинтересно. Они не на это учились- писать законы, слушать поправки, общаться с избирателями, контролировать правительство, скукатища…
2. Есть объективная проблема, созданная нелепым указом Зеленского и постановлением КМ о запрете пересечения границы для женщин, работающих в органах власти.Многие депутатки местных советов складывают мандаты, есть такие настроения и среди депутатов ВР, потому что в выборе между работой и необходимостью думать о безопасности детей женщины выбирают защиту своего ребенка.
Последние хамские заявления советника ОП вызвали возмущение и в среде женщин, представляющих партию власти, кстати. Стыдно, что серьезный прогресс в вопросах гендерного равенства, которого мы достигли за последние 10 лет, значительно увеличив присутствие женщин во власти и их влияние на принятие решений, сейчас грубо уничтожается.
Искоренение гендерных стереотипов способствовало и увеличению женщин в рядах ВСУ.Сегодня там больше 50 тысяч украинок на разных должностях, в том числе боевых.
3. Самое важное! Утрата субъектности парламентом! Нивелирование ключевой роли ВР как законодательного органа, его контролирующей функции. Парламент в пленарном режиме работает несколько дней в месяц.Работает непрозрачно, что только усугубляет нелюбовь украинцев к депутатам. Мол, что они там за наши деньги делают.
Часов вопросов к правительству нет. Премьер за 2 года войны выступил в ВР только раз, даже на бюджет не явился.Канал "Рада" отдали ОП.Депутатов сегрегируют по фракционной принадлежности. В ВР полностью отсутствуют нормальные коммуникации, нивелирована роль комитетов.
Такого никогда не было. Даже во времена Януковича-Рыбака. Нынешнее руководство ВР максимально способствовало нивелированию ВР и его авторитета. Ну, а Банковая, марафон и ее анонимные ТГ, где о парламенте либо ничего, либо плохо, помогли укоренить стереотипы – все депутаты одинаковы, все они плохие.
Это опасная тенденция, ведь мы заходим в трудный год, когда нужны голоса на крайне трудные и непопулярные законы. Когда нужно единство вокруг евроатлантической интеграции.
Переговоры России и Украины в Стамбуле
26 января, 13:13
Депутатов Рады отправят доказывать украинцам, что мобилизация - это не страшноГлава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия предложил устроить военные учения для всех госслужащих и народных депутатов, пишет lb.ua
Отдельная тема: во власть хотят идти все меньше успешных и самодостаточных людей из неправительственного сектора или бизнеса. За последние пару месяцев услышала десятки таких категоричных признаний, когда люди говорят: "У меня есть положительная история, как только я зайду во власть, в первый день я и семья узнаем о себе столько интересного.Нет, категорически нет!"
Сто раз говорила нынешнему руководству ВР об их прямой ответственности за организацию нормальной работы ВР, возвращении часа правительства и запросов, объединении депутатов, равном, уважительном отношении к фракциям, а не расколе.
Очевидно, что настало время - переформатирования большинства и КМ (Кабинета Министров – ред.). Создание правительства национального спасения людей, способных смотреть стратегически и принимать ответственные решения.
Но с кем об этом говорить? С самодовольным президиумом, который за свои кресла переживает больше, чем за сохранение парламентаризма? Интересно, кому Стефанчук будет подписывать командировки (а это сейчас единственный "властный" механизм, который у него, второго по Конституции человека в стране, остался), когда половина Слуг сложат мандаты?
* Внесён Росфинмониторингом в реестр спонсоров терроризма и экстремизма
 
ЭксклюзивВерховная РададепутатСлуга народаВладимир ЗеленскийРуслан СтефанчукДавид АрахамияИрина ГеращенкоКость Бондаренко
 
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Заголовок открываемого материала
14:53Войска РФ ударили по складам боеприпасов и горючего для ВСУ - МО РФ
14:42В Верховной Раде – кризис. Почему разбегаются украинские депутаты
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14:17О роли транснациональных корпораций в управлении государством
14:09СК возбудил дело после нападения на журналистку "Известий" в Подмосковье
13:40"Давайте выберем мир": Филиппо раскритиковал поставки оружия "коррумпированной Украине"
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