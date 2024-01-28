В Брянской области сбили украинский беспилотник - губернатор Богомаз - 28.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240128/1052944836.html
В Брянской области сбили украинский беспилотник - губернатор Богомаз
В Брянской области сбили украинский беспилотник - губернатор Богомаз - 28.01.2024 Украина.ру
В Брянской области сбили украинский беспилотник - губернатор Богомаз
Над Брянской областью силами ПВО сбит беспилотник, сообщил 28 января губернатор региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале
2024-01-28T14:29
2024-01-28T14:29
новости
россия
брянская область
беспилотники
александр богомаз
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/10/1046240761_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_31155c153956c53ca0f3b6ffc1313fa7.jpg
Губернатор Брянской области отметил, что при атаке никто не пострадал. При падении уничтоженного беспилотника осколками частично повреждена штукатурка жилого дома. ВСУ регулярно обстреляют приграничные и центральные регионы России.
россия
брянская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/10/1046240761_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d920622a03b71fa9e85ff00451c916cd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, брянская область, беспилотники, александр богомаз, всу
Новости, Россия, Брянская область, беспилотники, Александр Богомаз, ВСУ

В Брянской области сбили украинский беспилотник - губернатор Богомаз

14:29 28.01.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПМЭФ-2021. Работа стенда МИА "Россия сегодня". День второй
ПМЭФ-2021. Работа стенда МИА Россия сегодня. День второй - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать в
Над Брянской областью силами ПВО сбит беспилотник, сообщил 28 января губернатор региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале
"Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Унечского района силами ПВО Министерства обороны РФ", - написал Богомаз.
Губернатор Брянской области отметил, что при атаке никто не пострадал.
При падении уничтоженного беспилотника осколками частично повреждена штукатурка жилого дома.
ВСУ регулярно обстреляют приграничные и центральные регионы России.
 
НовостиРоссияБрянская областьбеспилотникиАлександр БогомазВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:53Войска РФ ударили по складам боеприпасов и горючего для ВСУ - МО РФ
14:42В Верховной Раде – кризис. Почему разбегаются украинские депутаты
14:29В Брянской области сбили украинский беспилотник - губернатор Богомаз
14:17О роли транснациональных корпораций в управлении государством
14:09СК возбудил дело после нападения на журналистку "Известий" в Подмосковье
13:40"Давайте выберем мир": Филиппо раскритиковал поставки оружия "коррумпированной Украине"
13:22В Крыму хотят признать незаконными годы нахождения в составе независимой Украины
13:01Война с Германией через 3 года? Ищенко о планах России и заявлениях из Берлина
13:00Диверсанты в Крыму, быстрая "перемога", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 28 января
12:00Россия завладела инициативой почти на всех участках фронта - Die Welt
11:43США движутся к обрыву из-за роста госдолга - глава JPMorgan
11:36"Похоже на массовое бегство". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране
11:01В Крыму задержали все группы диверсантов, совершившие теракты - Аксёнов
10:41СБУ проводит обыски у чиновников МО из-за хищений на 1,5 млрд гривен - СМИ
10:07Новый обмен пленными, давление на Грецию. Главное на Украине на утро 28 января
10:02Байден назвал Трампа "действующим президентом"
09:38Минобороны: "Солнцепеки" нанесли удары по опорным пунктам ВСУ под Купянском
08:00Евгений Марчук: стукач, который хотел стать президентом
06:30Зеленский убрал "всех разом"? Военный блогер назвал две версии крушения самолета Ил-76 с пленными ВСУ
06:00Эксперт рассказал, почему на Западе молчат о трагедии в Донецке, скрывая поставки "кассетников" для ВСУ
Лента новостейМолния