https://ukraina.ru/20240128/1052944578.html

СК возбудил дело после нападения на журналистку "Известий" в Подмосковье

СК возбудил дело после нападения на журналистку "Известий" в Подмосковье - 28.01.2024 Украина.ру

СК возбудил дело после нападения на журналистку "Известий" в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело из-за нападения на журналистку "Известий" Наталию Графчикову и оператора в Химках Московской области, сообщили 28 января в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области

2024-01-28T14:09

2024-01-28T14:09

2024-01-28T14:09

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Вечером 27 января журналист "Известий" Наталия Графчикова и оператор намеревались снять репортаж о том, как устроена сфера блогерства в России. Они прибыли в дом в деревне Юрлово г.о. Химки, где проводился семинар блогера Инны Тлиашиновой.По словам Графчиковой, по прибытии на мероприятиями они представились журналистами "Известий". "К ним подбежали лица из числа участников мероприятия, которые отобрали у них мобильный телефон и видеокамеру, после чего избили их, высказав требование покинуть территорию", сообщили в СК.В издании отметили, что Графчикова является также военным корреспондентом, которая работала в Херсона в момент эвакуации жителей под мощным обстрелом ВСУ.

https://ukraina.ru/20240126/1052907330.html

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