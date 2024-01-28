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СК возбудил дело после нападения на журналистку "Известий" в Подмосковье
СК возбудил дело после нападения на журналистку "Известий" в Подмосковье - 28.01.2024 Украина.ру
СК возбудил дело после нападения на журналистку "Известий" в Подмосковье
Следователи возбудили уголовное дело из-за нападения на журналистку "Известий" Наталию Графчикову и оператора в Химках Московской области, сообщили 28 января в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области
2024-01-28T14:09
2024-01-28T14:09
2024-01-28T14:09
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россия
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химки
журналист
ск рф
гсу ск по московской области
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Вечером 27 января журналист "Известий" Наталия Графчикова и оператор намеревались снять репортаж о том, как устроена сфера блогерства в России. Они прибыли в дом в деревне Юрлово г.о. Химки, где проводился семинар блогера Инны Тлиашиновой.По словам Графчиковой, по прибытии на мероприятиями они представились журналистами "Известий". "К ним подбежали лица из числа участников мероприятия, которые отобрали у них мобильный телефон и видеокамеру, после чего избили их, высказав требование покинуть территорию", сообщили в СК.В издании отметили, что Графчикова является также военным корреспондентом, которая работала в Херсона в момент эвакуации жителей под мощным обстрелом ВСУ.
https://ukraina.ru/20240126/1052907330.html
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новости, россия, московская область, химки, журналист, ск рф, гсу ск по московской области
Новости, Россия, Московская область, Химки, журналист, СК РФ, ГСУ СК по Московской области
СК возбудил дело после нападения на журналистку "Известий" в Подмосковье
Следователи возбудили уголовное дело из-за нападения на журналистку "Известий" Наталию Графчикову и оператора в Химках Московской области, сообщили 28 января в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области
Вечером 27 января журналист "Известий" Наталия Графчикова и оператор намеревались снять репортаж о том, как устроена сфера блогерства в России. Они прибыли в дом в деревне Юрлово г.о. Химки, где проводился семинар блогера Инны Тлиашиновой.
По словам Графчиковой, по прибытии на мероприятиями они представились журналистами "Известий". "К ним подбежали лица из числа участников мероприятия, которые отобрали у них мобильный телефон и видеокамеру, после чего избили их, высказав требование покинуть территорию", сообщили в СК.
"По данному факту следователем следственного отдела по г. Химки ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов", - говорится
в сообщении СК по Московской области.
В издании отметили, что Графчикова является также военным корреспондентом, которая работала в Херсона в момент эвакуации жителей под мощным обстрелом ВСУ.