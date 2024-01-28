https://ukraina.ru/20240128/1052944198.html

"Давайте выберем мир": Филиппо раскритиковал поставки оружия "коррумпированной Украине"

"Давайте выберем мир": Филиппо раскритиковал поставки оружия "коррумпированной Украине" - 28.01.2024 Украина.ру

"Давайте выберем мир": Филиппо раскритиковал поставки оружия "коррумпированной Украине"

Западу необходимо стремиться к миру и прекратить поставки вооружений на Украину, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X

2024-01-28T13:40

2024-01-28T13:40

2024-01-28T13:40

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Западу, по мнению французского оппозиционера, необходимо стремиться к миру, а не разжигать конфликт. "Давайте выберем мир!" — заключил политик.Филиппо ранее прокомментировал заявление главы Минобороны Франции о намерении изготовить для Украины новые гаубицы Caesar, которые обойдутся почти в 390 млн евро. Политик возмутился, так как на эти деньги можно построить две новые больницы во Франции или сделать выплаты пенсионерам. Ранее украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на заявление Службу безопасности Украины (СБУ) сообщило, что сотрудники СБУ проводят обыски у чиновников министерства обороны и менеджеров фирмы "Львовский арсенал".Следователи подсчитали, что подозреваемы украли почти полтора миллиарда гривен (более 3,5 миллиарда рублей) при закупке снарядов, которые так и не были поставлены Киеву.По информации источника, к сделке причастны бывшие и действующие чиновники Минобороны Украины и руководители аффилированных компаний.В начале января Пентагон опубликовал отчёт, в котором говорится, что США не смогли отследить оружие и технику, переданную Украине, на сумму более 1 миллиарда долларов. В отчёте говорится, что 59 процентов из 1,7 миллиарда долларов оборонного оборудования, которое США предоставили Украине и которое было направлено на защиту от неправильного использования или кражи, осталось “просроченным".

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новости, франция, украина, флориан филиппо, коррупция, сбу