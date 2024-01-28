В Крыму хотят признать незаконными годы нахождения в составе независимой Украины - 28.01.2024 Украина.ру
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В Крыму хотят признать незаконными годы нахождения в составе независимой Украины
В Крыму хотят признать незаконными годы нахождения в составе независимой Украины - 28.01.2024 Украина.ру
В Крыму хотят признать незаконными годы нахождения в составе независимой Украины
Нахождение Крыма в составе Украине было незаконным, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. Об этом 28 января сообщили журналисты РИА Новости
2024-01-28T13:22
2024-01-28T13:22
новости
россия
крым
усср
ссср
референдум
владимир константинов
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"Тема, определившая нашу судьбу и загнавшая крымчан против их воли в состав независимой Украины, должна получить четкую юридическую оценку. Нахождение Крыма в составе независимой Украины было незаконным, также как и развал Советского Союза", - заявил Константинов.По словам главы крымского парламента, Беловежские соглашения, и сам процесс "развода" союзных республик был по сути "антиконституционным, был от начала до конца предательским".В сентябре рабочая группа завершила подготовку запроса в Конституционный суд России о соответствии Конституции страны Закона СССР от 26 апреля 1954 года о передаче Крыма Украине.Константинов заявил, что в Крыму проводили референдум в 1991 году о государственном статусе именно для того, чтобы "активно участвовать в обновлении&nbsp;СССР, в том числе - в разработке и подписании нового союзного договора"."Предательство в Беловежской пуще перечеркнуло усилия реформаторов, которые хотели радикальных перемен, но не развала страны. Но главное - оно, как и акты 1954 года, так и не получило пока юридической оценки. Такие вердикты высшей юридической инстанции необходимы для того, чтобы назвать вещи своими именами", - подчеркнул Константинов.Крым перешел в состав Украинской ССР в 1954 году. А 20 января 1991 года состоялся референдум по вопросу воссоздания Крымской АССР.По его итогам, за воссоздание Крымской АССР как субъекта СССР и участника Союзного договора проголосовало 93,26% избирателей.
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Новости, Россия, Крым, УССР, СССР, референдум, Владимир Константинов

В Крыму хотят признать незаконными годы нахождения в составе независимой Украины

13:22 28.01.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета законодателей РФ
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета законодателей РФ - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Нахождение Крыма в составе Украине было незаконным, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. Об этом 28 января сообщили журналисты РИА Новости
"Тема, определившая нашу судьбу и загнавшая крымчан против их воли в состав независимой Украины, должна получить четкую юридическую оценку. Нахождение Крыма в составе независимой Украины было незаконным, также как и развал Советского Союза", - заявил Константинов.
По словам главы крымского парламента, Беловежские соглашения, и сам процесс "развода" союзных республик был по сути "антиконституционным, был от начала до конца предательским".
В сентябре рабочая группа завершила подготовку запроса в Конституционный суд России о соответствии Конституции страны Закона СССР от 26 апреля 1954 года о передаче Крыма Украине.
Константинов заявил, что в Крыму проводили референдум в 1991 году о государственном статусе именно для того, чтобы "активно участвовать в обновлении СССР, в том числе - в разработке и подписании нового союзного договора".
"Предательство в Беловежской пуще перечеркнуло усилия реформаторов, которые хотели радикальных перемен, но не развала страны. Но главное - оно, как и акты 1954 года, так и не получило пока юридической оценки. Такие вердикты высшей юридической инстанции необходимы для того, чтобы назвать вещи своими именами", - подчеркнул Константинов.
Крым перешел в состав Украинской ССР в 1954 году. А 20 января 1991 года состоялся референдум по вопросу воссоздания Крымской АССР.
По его итогам, за воссоздание Крымской АССР как субъекта СССР и участника Союзного договора проголосовало 93,26% избирателей.
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НовостиРоссияКрымУССРСССРреферендумВладимир Константинов
 
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