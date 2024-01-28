https://ukraina.ru/20240128/1052943963.html
Война с Германией через 3 года? Ищенко о планах России и заявлениях из Берлина
Война с Германией через 3 года? Ищенко о планах России и заявлениях из Берлина - 28.01.2024 Украина.ру
Война с Германией через 3 года? Ищенко о планах России и заявлениях из Берлина
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге рассказал о том, что стоит за заявлениями западных политиков о возможности войны с Россией.
2024-01-28T13:01
2024-01-28T13:01
2024-01-28T13:01
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Война с Германией через 3 года? Ищенко о планах России и заявлениях из Берлина
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге рассказал о том, что стоит за заявлениями западных политиков о возможности войны с Россией.