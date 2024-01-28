https://ukraina.ru/20240128/1052943661.html

Диверсанты в Крыму, быстрая "перемога", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 28 января

Диверсанты в Крыму, быстрая "перемога", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 28 января - 28.01.2024 Украина.ру

Диверсанты в Крыму, быстрая "перемога", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 28 января

В Крыму задержали всех диверсантов, совершивших теракты. Командующий ВМС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа заявил о том, что способствует быстрой победе Украины. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2024-01-28T13:00

2024-01-28T13:00

2024-01-28T13:00

хроники

эксклюзив

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О задержании диверсантов сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов."Задержаны все без исключения группы, которые совершали теракты. Все, кто подрывал железные дороги и так далее. Все без исключения", — подчеркнул он.Аксенов отметил, что в Крыму диверсантов ожидает только строгое наказание.В республике в 2022 и 2023 годах совершили несколько диверсией на объектах транспортной и энергетической инфраструктуры, никто не пострадал.Кроме того, задержали участников диверсионных групп, действовавших по заданию спецслужб Украины и планировавших физическое устранение руководителей республики. Украинские диверсанты планировали убить и самого Аксёнова.В декабре 2023 года директор ФСБ Александр Бортников сообщал, что Украина на фоне неудач на фронте стала активнее направлять в Россию шпионов и диверсантов, вести вербовочную деятельность, устанавливая контакты "с теми людьми, которые находятся на нашей территории, для того, чтобы нанести нам вред, как говорится, в тылу".По словам Бортникова, ФСБ активно выявляет таких людей и действует на упреждение. При этом многие результаты работы ФСБ пока не обнародуют, но позднее о них обязательно расскажут, подчеркнул Бортников.Победа побыстрееКомандующий Военно-морских сил Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа в интервью Sky News заявил, что Украина бы быстрее достигла победы над Россией, если смогла бы применять западное оружие по территории России."Конечно, чем быстрее Вооружённые силы будут иметь необходимые боевые способности и определенные возможности для уничтожения объектов инфраструктуры противника, тем быстрее мы победим", - ответил Неижпапа на вопрос журналистки, сможет ли быстрее победить Украина, если получит разрешение Запада бить предоставляемым им оружием вглубь России.По словам Неижпапы, если бы Украина имела такое право, боевые действия бы "разворачивались по другому".Кроме того, Неижпапа сообщил, что ВМС Украины с удовольствием примут два британских военных корабля, которые должны быть досрочно выведены из-за нехватки моряков."Мы должны иметь возможности для того, чтобы Россия навсегда отказалась от мысли даже смотреть в сторону Украины, в том числе на море...", - подчеркнул командующий украинских ВМС.В то же время, ранее Украина неоднократно наносила удары западным вооружением по регионам России. В частности, британско-французскими ракетами Storm Shadow наносились удары по Крыму и Севастополю. Также ряд экспертов считает, что транспортный самолёт Ил-76, на котором перевозились украинские военнопленные для обмена, могли сбить из ЗРК IRIS-T или Patriot.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 19 ударов.На донецком направлении ВСУ совершили 5 обстрелов, на горловском — 14 обстрелов, выпустив 63 единицы боеприпасов различных типов.Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали, повреждений жилых домостроений и объектов зафиксировано не было.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка 7 снарядов калибром 155 мм и сбросили 2 ВОП с БПЛА.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили по этому региону России 20 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 20 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 5; Подстепное — 4; Алёшки — 6; Старая Збурьевка — 3; Голая Пристань — 2", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Козачьи Лагеря, Голая Пристань, Саги, Корсунка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Утром 28 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России."В Белгородском районе в селе Красный Хутор с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. Пострадавших и разрушений нет. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ на 27 января повреждения выявлены в поселке Разумное – в одном частном жилом домовладении повреждена кровля", - указывалось в сводке.Кроме того, в Волоконовском районе из гранатомёта обстреляли окраину хутора Старый – зафиксировано 10 гранатомётных выстрелов. Никто не пострадал, разрушений нет.Также в Грайворонском городском округе село Антоновка было атаковано с помощью дрона-камикадзе, который сбросил взрывное устройство на частный жилой дом. Пострадавших не было. В результате взрыва различные разрушения были выявлены в 4 частных домовладениях: выбиты окна, посечены заборы, фасады и кровли, также повреждены линия газоснабжения и автомобиль.В Краснояружском районе в селе Графовка дроном-камикадзе был атакован инфраструктурный объект связи. Пострадавших не было."В Шебекинском городском округе под миномётный обстрел попала село Новая Таволжанка – установлено 17 прилётов. Также в селе совершено 5 атак с помощью дронов-камикадзе и сброшено с БПЛА два взрывных устройства. Никто не пострадал. Различные повреждения выявлены в 4 частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены кровли и заборы, теплица и гараж. Также повреждены 5 гражданских автомобилей и линии электропередачи. В настоящий момент электроснабжение восстановлено. По селу Середа выпущено 8 минометных снарядов, по селу Муром – 2 миномётных снаряда. В хуторе Марьино и селе Муром с БПЛА сброшено по одному взрывному устройству. В данных населённых пунктах обошлось без пострадавших и разрушений", - писал Гладков.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

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2024

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив