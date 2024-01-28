"Похоже на массовое бегство". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране - 28.01.2024 Украина.ру
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"Похоже на массовое бегство". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране
"Похоже на массовое бегство". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране - 28.01.2024 Украина.ру
"Похоже на массовое бегство". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране
На Украине эксперты обсуждают причины желания многих депутатов Верховной Рады распрощаться с мандатом и строят версии, каким образом нынешняя власть попытается спасти свой имидж
2024-01-28T11:36
2024-01-28T11:36
эксклюзив
украина
парламентские выборы
верховная рада
владимир зеленский
слуга народа
мобилизация
всу
давид арахамия
кость бондаренко
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Глава парламентской фракции «Слуга народа»&nbsp;Давид Арахамия&nbsp;ранее сообщил, что приближается парламентский кризис — что только во фракции «Слуг» есть 17 заявлений на сложение мандата. Он сообщил также, что есть такие и в других фракциях и партиях.«Мы решили для себя, что не будем давать голоса за составление мандатов, только если медицински есть действительно ситуация, а так больше никаких нет условий, по которым мы будем голосовать за составление мандатов. Чтобы сохранить парламент легитимным», —&nbsp;заявил Арахамия.Популярный на Украине оппозиционный телеграм-канал ЗеРада в связи с этим задает ряд вопросов, например, кто такие эти «мы». И делает вывод:«Депутаты оказались между молотом и наковальней. С одной стороны ОП,&nbsp;Ермак&nbsp;требуют голосовать антинародные законы как то усиление мобилизации, а с другой - американское посольство, которое напрямую запрещает поддерживать инициативы Зе&nbsp;(Зеленского&nbsp;—&nbsp;Ред.).В подобной ситуации десятки депутатов хотят просто выйти из игры. Депутаты-женщины смогут ещё и страну покинуть».По мнению авторов канала, монобольшинства давно уже нет, однако Зеленский ищет способ не признавать это публично и не идти на смену правительства — «ведь тогда придётся договариваться о коалиции...».А пока ситуация такая: «Офис президента превратил Раду в свой филиал. Депутатам указывают как голосовать, не выпускают за рубеж, не позволяют сложить мандат».&nbsp;И это в парламентско-президентской республике?«Глупо было рассчитывать, что при текущем скотском отношении власти к народу, отношение к депутатам будет другим. К этому и пришли», —&nbsp;констатирует ЗеРада.Уходят депутаты, не хотят там — в Раде — быть,&nbsp;такое&nbsp;впервые за 30 лет, отметил украинский политолог&nbsp;Дмитрий Спивак&nbsp;в интервью журналисту&nbsp;Александру Шелесту&nbsp;(признан иноагентом в РФ).«Задумайтесь, друзья, почему, что происходит вообще в стране, в парламенте?» - задал Спивак вопрос.По его мнению, «многие самодостаточные депутаты то ли хотят убежать от ответственности, видя, что как-то все не очень, то ли надоело сидеть кнопки жать, шаг вправо, шаг влево — и ты уже «агент Кремля».Эксперт добавил, что «это уже похоже на массовое бегство». Разваливается парламент, а это значит, что вопрос о выборах снова стал актуален.«Ну, а раз вопрос о выборах парламента, то, конечно, одновременно уже будет стоять вопрос и о выборах президента», — считает Спивак.Известный украинский политолог&nbsp;Кость Бондаренко&nbsp;в эфире ютуб-канала «Вышка» отметил, что Арахамия перегибает палку, парламент&nbsp;в случае ухода семнадцати депутатов не потеряет&nbsp;легитимность,&nbsp;хотя и станет&nbsp;менее работоспособным.Эксперт напомнил, что значительная часть нардепов — списочники, на место выбывших тут же придут другие.Почему же не отпускают желающих уйти?&nbsp;По мнению эксперта, власть опасается урона имиджу президентской партии: «если крысы бегут с корабля, причем с корабля под названием «Зеленский», под названием «Слуги народа», то это уже как бы вызывает дополнительные вопросы».Кроме того, это будет пример другим — сегодня 17, завтра 30, послезавтра 50… Это покажет, что&nbsp;депутаты&nbsp;не верят в своего политического лидера, сказал&nbsp;Бондаренко.Что касается выборов в&nbsp;Раду, необходимость которых может возникнуть и&nbsp;в условиях&nbsp;военного положения, то&nbsp;тут&nbsp;все будет зависеть от настроений в американском посольстве и в Госдепе, отметил&nbsp;политолог.А американцы, по его словам, считают, что любой запрет законодательства можно обойти — «тем более, что Зеленский неоднократно обходил, когда ему это надо было».Пока одни депутаты Рады пытаются избавиться от мандата, другие выступают с резонансными заявлениями и предложениями. Так,&nbsp;депутат от партии «Голос»&nbsp;Ирина Совсун&nbsp;в эфире украинского канала «5.ua»&nbsp;высказала&nbsp;такую&nbsp;позицию: если это необходимо для нужд обороны государства, то надо призывать в ряды ВСУ и женщин — «потому что без этого мы (киевский режим — Ред.) не вытягиваем».Канал также сообщает, что на Украине&nbsp;сейчас&nbsp;звучит много заявлений военных и политиков о необходимости тотальной мобилизации в стране. В частности, один полковник ВСУ предлагает тотальную мобилизацию всего мужского и женского населения с 18 лет, а также привлечение к боевым действиям заключенных.По его словам, «чтобы не проиграть, необходимы драконовские методы».В связи с этим&nbsp;некоторые украинские паблики&nbsp;напоминают, что Минобороны Украины ранее начало разрабатывать и шить женскую военную форму.&nbsp;И&nbsp;делают вывод, что власть-таки решила воевать до последнего украинца.
https://ukraina.ru/20240126/1052904909.html
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Сергей Зуев
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, парламентские выборы, верховная рада, владимир зеленский, слуга народа, мобилизация, всу, давид арахамия, кость бондаренко
Эксклюзив, Украина, парламентские выборы, Верховная Рада, Владимир Зеленский, Слуга народа, мобилизация, ВСУ, Давид Арахамия, Кость Бондаренко

"Похоже на массовое бегство". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране

11:36 28.01.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
На Украине эксперты обсуждают причины желания многих депутатов Верховной Рады распрощаться с мандатом и строят версии, каким образом нынешняя власть попытается спасти свой имидж
Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия ранее сообщил, что приближается парламентский кризис — что только во фракции «Слуг» есть 17 заявлений на сложение мандата. Он сообщил также, что есть такие и в других фракциях и партиях.
«Мы решили для себя, что не будем давать голоса за составление мандатов, только если медицински есть действительно ситуация, а так больше никаких нет условий, по которым мы будем голосовать за составление мандатов. Чтобы сохранить парламент легитимным», — заявил Арахамия.
Популярный на Украине оппозиционный телеграм-канал ЗеРада в связи с этим задает ряд вопросов, например, кто такие эти «мы». И делает вывод:
«Депутаты оказались между молотом и наковальней. С одной стороны ОП, Ермак требуют голосовать антинародные законы как то усиление мобилизации, а с другой - американское посольство, которое напрямую запрещает поддерживать инициативы Зе (Зеленского — Ред.).
В подобной ситуации десятки депутатов хотят просто выйти из игры. Депутаты-женщины смогут ещё и страну покинуть».
По мнению авторов канала, монобольшинства давно уже нет, однако Зеленский ищет способ не признавать это публично и не идти на смену правительства — «ведь тогда придётся договариваться о коалиции...».
26 января, 05:52
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А пока ситуация такая: «Офис президента превратил Раду в свой филиал. Депутатам указывают как голосовать, не выпускают за рубеж, не позволяют сложить мандат». И это в парламентско-президентской республике?
«Глупо было рассчитывать, что при текущем скотском отношении власти к народу, отношение к депутатам будет другим. К этому и пришли», — констатирует ЗеРада.
Уходят депутаты, не хотят там — в Раде — быть, такое впервые за 30 лет, отметил украинский политолог Дмитрий Спивак в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ).
«Задумайтесь, друзья, почему, что происходит вообще в стране, в парламенте?» - задал Спивак вопрос.
По его мнению, «многие самодостаточные депутаты то ли хотят убежать от ответственности, видя, что как-то все не очень, то ли надоело сидеть кнопки жать, шаг вправо, шаг влево — и ты уже «агент Кремля».
Эксперт добавил, что «это уже похоже на массовое бегство». Разваливается парламент, а это значит, что вопрос о выборах снова стал актуален.
«Ну, а раз вопрос о выборах парламента, то, конечно, одновременно уже будет стоять вопрос и о выборах президента», — считает Спивак.
Известный украинский политолог Кость Бондаренко в эфире ютуб-канала «Вышка» отметил, что Арахамия перегибает палку, парламент в случае ухода семнадцати депутатов не потеряет легитимность, хотя и станет менее работоспособным.
Эксперт напомнил, что значительная часть нардепов — списочники, на место выбывших тут же придут другие.
25 января, 05:40
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Почему же не отпускают желающих уйти? По мнению эксперта, власть опасается урона имиджу президентской партии: «если крысы бегут с корабля, причем с корабля под названием «Зеленский», под названием «Слуги народа», то это уже как бы вызывает дополнительные вопросы».
Кроме того, это будет пример другим — сегодня 17, завтра 30, послезавтра 50… Это покажет, что депутаты не верят в своего политического лидера, сказал Бондаренко.
Что касается выборов в Раду, необходимость которых может возникнуть и в условиях военного положения, то тут все будет зависеть от настроений в американском посольстве и в Госдепе, отметил политолог.
А американцы, по его словам, считают, что любой запрет законодательства можно обойти — «тем более, что Зеленский неоднократно обходил, когда ему это надо было».
Пока одни депутаты Рады пытаются избавиться от мандата, другие выступают с резонансными заявлениями и предложениями. Так, депутат от партии «Голос» Ирина Совсун в эфире украинского канала «5.ua» высказала такую позицию: если это необходимо для нужд обороны государства, то надо призывать в ряды ВСУ и женщин — «потому что без этого мы (киевский режим — Ред.) не вытягиваем».
Канал также сообщает, что на Украине сейчас звучит много заявлений военных и политиков о необходимости тотальной мобилизации в стране. В частности, один полковник ВСУ предлагает тотальную мобилизацию всего мужского и женского населения с 18 лет, а также привлечение к боевым действиям заключенных.
По его словам, «чтобы не проиграть, необходимы драконовские методы».
- РИА Новости, 1920, 24.01.2024
24 января, 11:37
"Выйти из мёртвой карусели". Украинские эксперты и политики о ситуации в странеВ украинском экспертном сообществе начинают задумываться, к чему может привести продолжение боевых действий и уже открыто говорят о том, что переговоров с Россией, скорее всего, не избежать
В связи с этим некоторые украинские паблики напоминают, что Минобороны Украины ранее начало разрабатывать и шить женскую военную форму. И делают вывод, что власть-таки решила воевать до последнего украинца.
 
ЭксклюзивУкраинапарламентские выборыВерховная РадаВладимир ЗеленскийСлуга народамобилизацияВСУДавид АрахамияКость Бондаренко
 
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