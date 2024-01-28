"Похоже на массовое бегство". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
На Украине эксперты обсуждают причины желания многих депутатов Верховной Рады распрощаться с мандатом и строят версии, каким образом нынешняя власть попытается спасти свой имидж
Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия ранее сообщил, что приближается парламентский кризис — что только во фракции «Слуг» есть 17 заявлений на сложение мандата. Он сообщил также, что есть такие и в других фракциях и партиях.
«Мы решили для себя, что не будем давать голоса за составление мандатов, только если медицински есть действительно ситуация, а так больше никаких нет условий, по которым мы будем голосовать за составление мандатов. Чтобы сохранить парламент легитимным», — заявил Арахамия.
Популярный на Украине оппозиционный телеграм-канал ЗеРада в связи с этим задает ряд вопросов, например, кто такие эти «мы». И делает вывод:
«Депутаты оказались между молотом и наковальней. С одной стороны ОП, Ермак требуют голосовать антинародные законы как то усиление мобилизации, а с другой - американское посольство, которое напрямую запрещает поддерживать инициативы Зе (Зеленского — Ред.).
В подобной ситуации десятки депутатов хотят просто выйти из игры. Депутаты-женщины смогут ещё и страну покинуть».
По мнению авторов канала, монобольшинства давно уже нет, однако Зеленский ищет способ не признавать это публично и не идти на смену правительства — «ведь тогда придётся договариваться о коалиции...».
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А пока ситуация такая: «Офис президента превратил Раду в свой филиал. Депутатам указывают как голосовать, не выпускают за рубеж, не позволяют сложить мандат». И это в парламентско-президентской республике?
«Глупо было рассчитывать, что при текущем скотском отношении власти к народу, отношение к депутатам будет другим. К этому и пришли», — констатирует ЗеРада.
Уходят депутаты, не хотят там — в Раде — быть, такое впервые за 30 лет, отметил украинский политолог Дмитрий Спивак в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ).
«Задумайтесь, друзья, почему, что происходит вообще в стране, в парламенте?» - задал Спивак вопрос.
По его мнению, «многие самодостаточные депутаты то ли хотят убежать от ответственности, видя, что как-то все не очень, то ли надоело сидеть кнопки жать, шаг вправо, шаг влево — и ты уже «агент Кремля».
Эксперт добавил, что «это уже похоже на массовое бегство». Разваливается парламент, а это значит, что вопрос о выборах снова стал актуален.
«Ну, а раз вопрос о выборах парламента, то, конечно, одновременно уже будет стоять вопрос и о выборах президента», — считает Спивак.
Известный украинский политолог Кость Бондаренко в эфире ютуб-канала «Вышка» отметил, что Арахамия перегибает палку, парламент в случае ухода семнадцати депутатов не потеряет легитимность, хотя и станет менее работоспособным.
Эксперт напомнил, что значительная часть нардепов — списочники, на место выбывших тут же придут другие.
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Почему же не отпускают желающих уйти? По мнению эксперта, власть опасается урона имиджу президентской партии: «если крысы бегут с корабля, причем с корабля под названием «Зеленский», под названием «Слуги народа», то это уже как бы вызывает дополнительные вопросы».
Кроме того, это будет пример другим — сегодня 17, завтра 30, послезавтра 50… Это покажет, что депутаты не верят в своего политического лидера, сказал Бондаренко.
Что касается выборов в Раду, необходимость которых может возникнуть и в условиях военного положения, то тут все будет зависеть от настроений в американском посольстве и в Госдепе, отметил политолог.
А американцы, по его словам, считают, что любой запрет законодательства можно обойти — «тем более, что Зеленский неоднократно обходил, когда ему это надо было».
Пока одни депутаты Рады пытаются избавиться от мандата, другие выступают с резонансными заявлениями и предложениями. Так, депутат от партии «Голос» Ирина Совсун в эфире украинского канала «5.ua» высказала такую позицию: если это необходимо для нужд обороны государства, то надо призывать в ряды ВСУ и женщин — «потому что без этого мы (киевский режим — Ред.) не вытягиваем».
Канал также сообщает, что на Украине сейчас звучит много заявлений военных и политиков о необходимости тотальной мобилизации в стране. В частности, один полковник ВСУ предлагает тотальную мобилизацию всего мужского и женского населения с 18 лет, а также привлечение к боевым действиям заключенных.
По его словам, «чтобы не проиграть, необходимы драконовские методы».
В связи с этим некоторые украинские паблики напоминают, что Минобороны Украины ранее начало разрабатывать и шить женскую военную форму. И делают вывод, что власть-таки решила воевать до последнего украинца.