https://ukraina.ru/20240127/1052941567.html

Опасность дронов из Литвы и не только. Итоги 27 января на Украине

Опасность дронов из Литвы и не только. Итоги 27 января на Украине - 27.01.2024 Украина.ру

Опасность дронов из Литвы и не только. Итоги 27 января на Украине

Во время визита главы МИД Литвы Габриелюса Ландсбергиса в Киев обсуждалось оборонное сотрудничество государств, в первую очередь — насыщение ВСУ беспилотниками

2024-01-27T18:30

2024-01-27T18:30

2024-01-27T18:30

эксклюзив

хроники

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О содержании переговоров с Ландсбергисом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба."Большую часть нашего разговора мы посвятили определению общих шагов по наращиванию производства дронов для нужд Вооружённых сил Украины. У Литвы есть технологии, у нас есть возможности масштабировать производство, и это была ключевая тема. Есть четкое понимание, что, как и когда делать, чтобы украинско-литовское сотрудничество в производстве дронов в кратчайшие сроки дало максимальный результат", – заявил Кулеба.При этом за девять дней до визита в Киев — 18 января — Ландсбергис настаивал на предоставлении ВСУ тяжёлых вооружений."Украине нужно не 40, а 400 пусковых установок HIMARS и тысяча, а не 80 танков", - заявлял он.Среди других тем переговоров министров иностранных дел двух государств были движение Украины в ЕС и НАТО, одобрение дополнительной помощи в США, а также санкции против России и вопросы замороженных российских активов.Также Кулеба рассказал, что "содержательные договоренности" с Ландсбергисом состоялись для развития недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Литву.Тогда, как сообщалось, акционерное общество "Украинская оборонная промышленность", ранее известное как "Укроборонпром", договорилось о партнёрстве с четырьмя литовскими компаниями, которые занимаются военными инновациями и производством.До визита Ландсбергиса Кулеба обсуждал перспективы совместного производства дронов с министром иностранных дел Дании Ларсом Люкке Расмуссеном.Ранее, 18 января, вице-спикер Мосгордумы, журналист Андрей Медведев описывал ситуацию с дронами на фронте."По дронам, на самом деле, на фронте ситуация складывается довольно сложная. На днях противник выкладывал видео дуэли двух Бредли и нашего танка. Я его постить не буду, кто захочет найдёт. Бой скорее всего закончился бы уничтожением обеих БМП. Но тут по нашему танку ударили сразу несколько FPV дронов. Экипаж жив, машина потеряна. Собственно, что сейчас за ситуация. Насыщение дронами у противника крайне высокое. При этом, противник весьма гибок в подходах, все время улучшает работу РЭБ, улучшает и сами дроны и ретрансляторы. На ВСУ работают разные команды, энтузиасты, волонтёры, и все они очень чётко замотивированы на результат", - отмечал Медведев.Он также описывал ситуацию с дронами в ВС РФ."Что у нас. Долгое время у нас была нехватка дронов-камикадзе. Работали команды энтузиастов. Потом, производство одной из моделей решили масштабировать. И начались сложности. Потому что выяснилось, что массовое производство не всегда хорошо. Если производитель делает одну и ту же модель, не внося корректировки, не учитывая, что специфика дроновойны меняется каждый месяц, а то и чаще, не учитывая, что вражеский РЭБ может быстро приспособиться давить дроны на определённой частоте, то рано или поздно начнутся проблемы. Уже начались. Массовая модель хорошо. Но сфера применения дронов, повторю, подразумевает постоянную работу по улучшению модели", - указывал он.Медведев также процитировал командира одного из российских подразделений."Как человек, работающий каждый день с группой FPV, скажу, что дроны ......... уже летают чуть дальше своих окопов. Нахерачили кучу антенн на одной частоте, а хохлы её прекрасно научились глушить. И условно из 10 полётов до цели доходят 2 дрона. Сейчас сами пытаемся найти антенны на другой частоте, но это время, это поставки из Китая. А они нужны прямо сейчас. Такая вот петрушка. По количеству дронов у нас с хохлами примерно одинаково, а по качеству они делают нас, к сожалению. Мы хохлов тоже ловим, у них с пяток разных дронов на разных частотах. Они адаптируются под направление работы. Грубо говоря, мы начинаем их глушить - они через день меняют тип дрона, другая частота", - рассказывал командир.По словам Медведева, таким образом речь идёт о том, что есть удачная модель дрона, которой украинские военные научились противодействовать, но которая продолжает производиться массово."Чем это чревато? Да, собственно, тем, что в какой-то момент промышленные дроны перестанут быть эффективными окончательно. А произведённые волонтёрскими командами дроны не закроют все потребности фронта. При нынешней ситуации, когда FPV-дрон это новый вид вооружения, результат, скажем там, несколько предсказуем. Выход, на самом деле, довольно простой. Для того, чтобы дроны промышленного производства, летали как надо, на фронте постоянно должны работать инженеры от производителя, получать обратную связь от бойцов, корректировать параметры модели, менять характеристики. И работать над улучшением модели. Чем кстати - улучшением дронов - постоянно занимается противник. А решение некоторых стран НАТО разместить у себя производство именно дронов-камикадзе (вместо дорогих танков и БМП) может кардинально изменить расстановку сил на фронте. Просто представьте, если НАТО начнёт поставлять для ВСУ ежемесячно тысяч эдак сто дронов. Что тогда?" - подытоживал Медведев.Так он комментировал и сообщение бывшего замминистра информации ДНР Даниила Безсонова, который призывал не расслабляться в том, что касается дронов."Друзья, рано расслабляться. Стоит обратить внимание на нехватку качественных FPV-дронов у наших подразделений на фронте. До конца лета нам удалось догнать и на некоторых участках фронта обогнать противника по количеству качественных FPV-дронов. Сейчас, судя по всему, противник снова нас обходит. Как сообщают бойцы, с нашей стороны стало появляться много некачественных FPV-дронов, которые не могут преодолеть дистанцию даже в 1,5 км, а некоторые и в 500 метров в то время, как нужна дистанция хотя бы 7-10 км. У противника такие дроны давно стали преодолевать дистанцию и в 12-15 км. На некоторых участках противник не жалеет до 5 FPV-дронов даже по автотранспорту, особенно эвакуационному. Прошу не путать автотранспорт (к примеру "Буханка") и бронетехнику", - предупреждал Безсонов.Они также призвал наращивать производство качественных беспилотников и подготовку операторов этих дронов."Нам нужно наращивать производство качественных FPV-дронов и готовить достаточное количество операторов. Также нужны мобильные системы РЭБ (к примеру "Волнорез") в огромном количестве, которыми необходимо оснастить каждую единицу техники, чтобы снизить эффективность вражеских FPV-дронов. Необходимо минимизировать бюрократию и сделать систему гибкой, чтобы можно было быстро вносить изменения и адаптироваться к переменам на фронте. Наш противник очень быстро учится и адаптируется. Плюс для противника все рынки открыты и вопрос с приобретением комплектующих нет. Значит нам нужно это учитывать, учиться и адаптироваться ещё быстрее. Ещё задолго до СВО, после поражений 2014-2015 годов ВСУ провели работу над ошибками и получили опыт в быстром исправлении ошибок. Нам бы также следовало быстрее исправлять свои", - подчеркнул Безсонов.При этом Украина охотится на российских дроноводов. Для их убийства ВСУ не жалеют самых дорогих боеприпасов. 25 января волонтёр Анастасия Кашеварова сообщила об ударе по полигону близ Донецка, на котором учились операторы FPV-дронов."Himars прилетели по полигону в Донецке, где проводили учебу по управлению БПЛА Судоплатовцы. Погибли курсанты и инструктора. И я не хотела об этом писать, как и многие ребята, ждала, что официально уже скажут. Но информация стала просачиваться, причем с контекстом бизнес-интересов и злорадством. Мол, вон у них, этих FPV-поставщиков с безопасностью все плохо. Это не так. Я уважительно отношусь ко всем разработчикам. Но так получилось, что Судоплатовцы получили поддержку от МО РФ, потому что ножками ходили, оббивали пороги, защищали свою продукцию. В данной трагедии как раз нет виноватых. У Судоплатовцев сотни групп, разные полигоны. И кто на фронте знают, что секрет места дислокации может слить кто угодно. И местные могут, и не местные, и по телефонам, и разведка хорошо работает у ВСУ. И до Белгорода ракеты достают. Это война. Есть дебилизм, когда собирают концерт и загоняют кучу людей. А есть то, что ты не в силах контролировать", - рассказывала Кашеварова.В другой записи она отдельно опровергла слухи о том, что удар произошёл из-за якобы имевшей место открытой рассылки письма, где указывались место и время проведения сборов.

https://ukraina.ru/20240127/1052938486.html

https://ukraina.ru/20240127/1052936686.html

https://ukraina.ru/20240126/1052934464.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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