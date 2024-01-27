https://ukraina.ru/20240127/1052941446.html
Глава "Росатома" рассказал, что на самом деле происходит на Запорожской АЭС
Глава "Росатома" рассказал, что на самом деле происходит на Запорожской АЭС - 27.01.2024 Украина.ру
Глава "Росатома" рассказал, что на самом деле происходит на Запорожской АЭС
Ситуация на Запорожской АЭС под абсолютным контролем. Об этом заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев 27 января в интервью телеканалу "Россия 24"
2024-01-27T17:50
2024-01-27T17:50
2024-01-27T17:50
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запорожская аэс
росатом
электроснабжение
ядерная безопасность
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По его словам, атомная электростанция полностью обеспечена резервными мощностями на случай потери внешнего электроснабжения."Работа идет в штатном режиме. Все блоки находятся в так называемом режиме останова. Реакторы на нуле на всех шести блоках. На одном блоке разогнаны за счет электрической энергии парогенераторы, чтобы дать тепло в холодное время и на город Энергодар, и на сами станционные сооружения. В этом смысле никаких сомнений у нас в безопасности нет", - рассказал Лихачев.Он добавил, что концерн "Росэнергоатом" приобрел целую флотилию мобильных дизель-генераторных установок, которые в случае потери энергоснабжения в состоянии поддерживать работу АЭС на десятки суток.Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил 26 января в СБ ООН, что потенциальная опасность крупной ядерной аварии на Запорожской АЭС остается реальной, так как ситуация с ядерной защитой и безопасностью, в частности, на ЗАЭС, остается крайне неустойчивой.
https://ukraina.ru/20240126/1052915817.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запорожская аэс, росатом, электроснабжение, ядерная безопасность
Новости, Запорожская АЭС, Росатом, электроснабжение, ядерная безопасность
Глава "Росатома" рассказал, что на самом деле происходит на Запорожской АЭС
Ситуация на Запорожской АЭС под абсолютным контролем. Об этом заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев 27 января в интервью телеканалу "Россия 24"
По его словам, атомная электростанция полностью обеспечена резервными мощностями на случай потери внешнего электроснабжения.
"Работа идет в штатном режиме. Все блоки находятся в так называемом режиме останова. Реакторы на нуле на всех шести блоках. На одном блоке разогнаны за счет электрической энергии парогенераторы, чтобы дать тепло в холодное время и на город Энергодар, и на сами станционные сооружения. В этом смысле никаких сомнений у нас в безопасности нет", - рассказал Лихачев.
Он добавил, что концерн "Росэнергоатом" приобрел целую флотилию мобильных дизель-генераторных установок, которые в случае потери энергоснабжения в состоянии поддерживать работу АЭС на десятки суток.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил 26 января в СБ ООН, что потенциальная опасность крупной ядерной аварии на Запорожской АЭС остается реальной, так как ситуация с ядерной защитой и безопасностью, в частности, на ЗАЭС, остается крайне неустойчивой.