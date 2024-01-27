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Глава "Росатома" рассказал, что на самом деле происходит на Запорожской АЭС

Глава "Росатома" рассказал, что на самом деле происходит на Запорожской АЭС - 27.01.2024 Украина.ру

Глава "Росатома" рассказал, что на самом деле происходит на Запорожской АЭС

Ситуация на Запорожской АЭС под абсолютным контролем. Об этом заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев 27 января в интервью телеканалу "Россия 24"

2024-01-27T17:50

2024-01-27T17:50

2024-01-27T17:50

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запорожская аэс

росатом

электроснабжение

ядерная безопасность

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По его словам, атомная электростанция полностью обеспечена резервными мощностями на случай потери внешнего электроснабжения."Работа идет в штатном режиме. Все блоки находятся в так называемом режиме останова. Реакторы на нуле на всех шести блоках. На одном блоке разогнаны за счет электрической энергии парогенераторы, чтобы дать тепло в холодное время и на город Энергодар, и на сами станционные сооружения. В этом смысле никаких сомнений у нас в безопасности нет", - рассказал Лихачев.Он добавил, что концерн "Росэнергоатом" приобрел целую флотилию мобильных дизель-генераторных установок, которые в случае потери энергоснабжения в состоянии поддерживать работу АЭС на десятки суток.Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил 26 января в СБ ООН, что потенциальная опасность крупной ядерной аварии на Запорожской АЭС остается реальной, так как ситуация с ядерной защитой и безопасностью, в частности, на ЗАЭС, остается крайне неустойчивой.

https://ukraina.ru/20240126/1052915817.html

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новости, запорожская аэс, росатом, электроснабжение, ядерная безопасность