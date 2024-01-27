Глава "Росатома" рассказал, что на самом деле происходит на Запорожской АЭС - 27.01.2024 Украина.ру
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Глава "Росатома" рассказал, что на самом деле происходит на Запорожской АЭС
Глава "Росатома" рассказал, что на самом деле происходит на Запорожской АЭС - 27.01.2024 Украина.ру
Глава "Росатома" рассказал, что на самом деле происходит на Запорожской АЭС
Ситуация на Запорожской АЭС под абсолютным контролем. Об этом заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев 27 января в интервью телеканалу "Россия 24"
2024-01-27T17:50
2024-01-27T17:50
новости
запорожская аэс
росатом
электроснабжение
ядерная безопасность
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По его словам, атомная электростанция полностью обеспечена резервными мощностями на случай потери внешнего электроснабжения."Работа идет в штатном режиме. Все блоки находятся в так называемом режиме останова. Реакторы на нуле на всех шести блоках. На одном блоке разогнаны за счет электрической энергии парогенераторы, чтобы дать тепло в холодное время и на город Энергодар, и на сами станционные сооружения. В этом смысле никаких сомнений у нас в безопасности нет", - рассказал Лихачев.Он добавил, что концерн "Росэнергоатом" приобрел целую флотилию мобильных дизель-генераторных установок, которые в случае потери энергоснабжения в состоянии поддерживать работу АЭС на десятки суток.Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил 26 января в СБ ООН, что потенциальная опасность крупной ядерной аварии на Запорожской АЭС остается реальной, так как ситуация с ядерной защитой и безопасностью, в частности, на ЗАЭС, остается крайне неустойчивой.
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новости, запорожская аэс, росатом, электроснабжение, ядерная безопасность
Новости, Запорожская АЭС, Росатом, электроснабжение, ядерная безопасность

Глава "Росатома" рассказал, что на самом деле происходит на Запорожской АЭС

17:50 27.01.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Ситуация на Запорожской АЭС под абсолютным контролем. Об этом заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев 27 января в интервью телеканалу "Россия 24"
По его словам, атомная электростанция полностью обеспечена резервными мощностями на случай потери внешнего электроснабжения.
"Работа идет в штатном режиме. Все блоки находятся в так называемом режиме останова. Реакторы на нуле на всех шести блоках. На одном блоке разогнаны за счет электрической энергии парогенераторы, чтобы дать тепло в холодное время и на город Энергодар, и на сами станционные сооружения. В этом смысле никаких сомнений у нас в безопасности нет", - рассказал Лихачев.
Он добавил, что концерн "Росэнергоатом" приобрел целую флотилию мобильных дизель-генераторных установок, которые в случае потери энергоснабжения в состоянии поддерживать работу АЭС на десятки суток.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил 26 января в СБ ООН, что потенциальная опасность крупной ядерной аварии на Запорожской АЭС остается реальной, так как ситуация с ядерной защитой и безопасностью, в частности, на ЗАЭС, остается крайне неустойчивой.
Герман Галущенко
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