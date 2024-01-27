https://ukraina.ru/20240127/1052941316.html
Сколько Штатов останется в США после выборов и что Россия должна сделать с Украиной - Вассерман
Сколько Штатов останется в США после выборов и что Россия должна сделать с Украиной - Вассерман - 27.01.2024 Украина.ру
Сколько Штатов останется в США после выборов и что Россия должна сделать с Украиной - Вассерман
Публицист, Депутат Государственной Думы РФ, член комитета Государственной Думы по просвещению Анатолий Вассерман в эфире Украина.ру прокомментировал заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова про фейки с переговорами, а также рассказал, какая Украина нужна России и во что выльется ситуация с нелегальной миграцией в США
2024-01-27T17:35
2024-01-27T17:35
2024-01-27T17:35
видео
анатолий вассерман
сво
украина
россия
сша
мексика
владимир зеленский
ил-76
переговоры
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01:22 - О заявлении Дмитрия Пескова про фейки о готовности к переговорам;09:19 - Насколько РФ выгоден нейтральный статус Украины?12:11 - Какой нам нужна Украина: пример с Японией 1945 года;13:02 - В каком положении находится Владимир Зеленский?17:33 – Ситуация вокруг нелегальной миграции в США.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, анатолий вассерман, сво, украина, россия, сша, мексика, владимир зеленский, ил-76, переговоры, владимир путин, видео
Видео, Анатолий Вассерман, СВО, Украина, Россия, США, Мексика, Владимир Зеленский, Ил-76, переговоры, Владимир Путин
Сколько Штатов останется в США после выборов и что Россия должна сделать с Украиной - Вассерман
Публицист, Депутат Государственной Думы РФ, член комитета Государственной Думы по просвещению Анатолий Вассерман в эфире Украина.ру прокомментировал заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова про фейки с переговорами, а также рассказал, какая Украина нужна России и во что выльется ситуация с нелегальной миграцией в США
01:22 - О заявлении Дмитрия Пескова про фейки о готовности к переговорам;
09:19 - Насколько РФ выгоден нейтральный статус Украины?
12:11 - Какой нам нужна Украина: пример с Японией 1945 года;
13:02 - В каком положении находится Владимир Зеленский?
17:33 – Ситуация вокруг нелегальной миграции в США.