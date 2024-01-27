https://ukraina.ru/20240127/1052941316.html

Сколько Штатов останется в США после выборов и что Россия должна сделать с Украиной - Вассерман

Сколько Штатов останется в США после выборов и что Россия должна сделать с Украиной - Вассерман - 27.01.2024 Украина.ру

Сколько Штатов останется в США после выборов и что Россия должна сделать с Украиной - Вассерман

Публицист, Депутат Государственной Думы РФ, член комитета Государственной Думы по просвещению Анатолий Вассерман в эфире Украина.ру прокомментировал заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова про фейки с переговорами, а также рассказал, какая Украина нужна России и во что выльется ситуация с нелегальной миграцией в США

2024-01-27T17:35

2024-01-27T17:35

2024-01-27T17:35

видео

анатолий вассерман

сво

украина

россия

сша

мексика

владимир зеленский

ил-76

переговоры

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01:22 - О заявлении Дмитрия Пескова про фейки о готовности к переговорам;09:19 - Насколько РФ выгоден нейтральный статус Украины?12:11 - Какой нам нужна Украина: пример с Японией 1945 года;13:02 - В каком положении находится Владимир Зеленский?17:33 – Ситуация вокруг нелегальной миграции в США.

украина

россия

сша

мексика

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2024

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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