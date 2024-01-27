В Новой Каховке ВСУ нанесли удар по машинам волонтеров, тяжело ранена женщина - 27.01.2024 Украина.ру
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В Новой Каховке ВСУ нанесли удар по машинам волонтеров, тяжело ранена женщина
В Новой Каховке ВСУ нанесли удар по машинам волонтеров, тяжело ранена женщина - 27.01.2024 Украина.ру
В Новой Каховке ВСУ нанесли удар по машинам волонтеров, тяжело ранена женщина
Украинские дроны атаковали машины волонтеров в центре Новой Каховки, тяжело ранена проходившая мимо пенсионерка. Об этом сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своем телеграм-канале
2024-01-27T16:48
2024-01-27T16:48
новости
новая каховка
всу
дроны
атака
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"Новая Каховка сегодня. Нацисты среди бела дня ударили дронами по машинам волонтеров у входа в соцмаркет и гуманитарный штаб в самом центре города. Тяжелые ранения получила 70-летняя женщина", - написал Алексеенко в сообщении, в котором он также опубликовал видео удара и фото в последствиями обстрела.Глава правительства Херсонской области добавил, что в настоящее время врачи делают все, чтобы спасти жизнь раненной женщины.Утром 21 января ВСУ нанесли удар по рынку в микрорайоне Текстильщик Кировского района в Донецк. От обстрела кассетными боеприпасами погибло 27 человек.
https://ukraina.ru/20221109/1040656643.html
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новости, новая каховка, всу, дроны, атака
Новости, Новая Каховка, ВСУ, дроны, атака

В Новой Каховке ВСУ нанесли удар по машинам волонтеров, тяжело ранена женщина

16:48 27.01.2024
 
© Роман Гнатюк/Украина.руУказатель Новая Каховка Херсон Одесса
Указатель Новая Каховка Херсон Одесса
© Роман Гнатюк/Украина.ру
Читать в
Украинские дроны атаковали машины волонтеров в центре Новой Каховки, тяжело ранена проходившая мимо пенсионерка. Об этом сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своем телеграм-канале
"Новая Каховка сегодня. Нацисты среди бела дня ударили дронами по машинам волонтеров у входа в соцмаркет и гуманитарный штаб в самом центре города. Тяжелые ранения получила 70-летняя женщина", - написал Алексеенко в сообщении, в котором он также опубликовал видео удара и фото в последствиями обстрела.
Глава правительства Херсонской области добавил, что в настоящее время врачи делают все, чтобы спасти жизнь раненной женщины.
Утром 21 января ВСУ нанесли удар по рынку в микрорайоне Текстильщик Кировского района в Донецк. От обстрела кассетными боеприпасами погибло 27 человек.
9 ноября 2022, 15:48
ВСУ обстреляли маршрутку и супермаркет в Донецке: есть раненыеСегодня утром ВСУ в очередной раз обстреляли Донецк. Как бы трагично это ни звучало, но это очередной "обыденный" обстрел города. Под огнём оказался микрорайон Привокзальный. Удар пришелся по улице Артёма, по оживлённой дороге, ведущей из центра города к ж/д вокзалу.
 
НовостиНовая КаховкаВСУдроныатака
 
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