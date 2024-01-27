В Новой Каховке ВСУ нанесли удар по машинам волонтеров, тяжело ранена женщина
© Роман Гнатюк/Украина.руУказатель Новая Каховка Херсон Одесса
© Роман Гнатюк/Украина.ру
Украинские дроны атаковали машины волонтеров в центре Новой Каховки, тяжело ранена проходившая мимо пенсионерка. Об этом сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своем телеграм-канале
"Новая Каховка сегодня. Нацисты среди бела дня ударили дронами по машинам волонтеров у входа в соцмаркет и гуманитарный штаб в самом центре города. Тяжелые ранения получила 70-летняя женщина", - написал Алексеенко в сообщении, в котором он также опубликовал видео удара и фото в последствиями обстрела.
Глава правительства Херсонской области добавил, что в настоящее время врачи делают все, чтобы спасти жизнь раненной женщины.
Утром 21 января ВСУ нанесли удар по рынку в микрорайоне Текстильщик Кировского района в Донецк. От обстрела кассетными боеприпасами погибло 27 человек.
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