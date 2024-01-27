https://ukraina.ru/20240127/1052940844.html

В Новой Каховке ВСУ нанесли удар по машинам волонтеров, тяжело ранена женщина

В Новой Каховке ВСУ нанесли удар по машинам волонтеров, тяжело ранена женщина - 27.01.2024 Украина.ру

В Новой Каховке ВСУ нанесли удар по машинам волонтеров, тяжело ранена женщина

Украинские дроны атаковали машины волонтеров в центре Новой Каховки, тяжело ранена проходившая мимо пенсионерка. Об этом сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своем телеграм-канале

2024-01-27T16:48

2024-01-27T16:48

2024-01-27T16:48

новости

новая каховка

всу

дроны

атака

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"Новая Каховка сегодня. Нацисты среди бела дня ударили дронами по машинам волонтеров у входа в соцмаркет и гуманитарный штаб в самом центре города. Тяжелые ранения получила 70-летняя женщина", - написал Алексеенко в сообщении, в котором он также опубликовал видео удара и фото в последствиями обстрела.Глава правительства Херсонской области добавил, что в настоящее время врачи делают все, чтобы спасти жизнь раненной женщины.Утром 21 января ВСУ нанесли удар по рынку в микрорайоне Текстильщик Кировского района в Донецк. От обстрела кассетными боеприпасами погибло 27 человек.

https://ukraina.ru/20221109/1040656643.html

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новости, новая каховка, всу, дроны, атака