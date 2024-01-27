https://ukraina.ru/20240127/1052940355.html
Футбольный клуб ветеранов с ампутациями украинские пограничники не пустили за границу
Футбольный клуб ветеранов с ампутациями украинские пограничники не пустили за границу - 27.01.2024 Украина.ру
Футбольный клуб ветеранов с ампутациями украинские пограничники не пустили за границу
Игрокам украинского футбольного клуба ветеранов в ампутациями "Покрова АМП" не разрешили выехать из страны. Об этом 27 января сообщила госпогранслужба Украины.
2024-01-27T16:27
2024-01-27T16:27
2024-01-27T16:31
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украина
инвалиды
футбол
пограничная служба украины
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Ведомство отметило, что у большинства членов команды, являющихся действующими военнослужащими, не было необходимых для пересечения границы документов.Украинские пограничники добавили, что настоящее время предпринимаются все возможные меры, для того, чтобы помочь команде получить необходимые документы и пересечь границу.Как сообщало издание Украина.ру, в Верховную Раду в конце 2023 года был внесен новый законопроект о мобилизации, который существенно ужесточает условия призыва. Так, например, первая версия документа содержала инициативу отправлять на фронт даже инвалидов, а тех, кто будет уклоняться - сильно ограничат в правах, начиная от блокировки банковских карт и заканчивая арестом имущества. Проект закона был отправлен на доработку.
https://ukraina.ru/20240112/1052647898.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, инвалиды, футбол, пограничная служба украины, запрет
Новости, Украина, инвалиды, футбол, Пограничная служба Украины, запрет
Футбольный клуб ветеранов с ампутациями украинские пограничники не пустили за границу
16:27 27.01.2024 (обновлено: 16:31 27.01.2024)
Игрокам украинского футбольного клуба ветеранов в ампутациями "Покрова АМП" не разрешили выехать из страны. Об этом 27 января сообщила госпогранслужба Украины.
Ведомство отметило, что у большинства членов команды, являющихся действующими военнослужащими, не было необходимых для пересечения границы документов.
Украинские пограничники добавили, что настоящее время предпринимаются все возможные меры, для того, чтобы помочь команде получить необходимые документы и пересечь границу.
Как сообщало издание Украина.ру, в Верховную Раду в конце 2023 года был внесен новый законопроект о мобилизации, который существенно ужесточает условия призыва. Так, например, первая версия документа содержала инициативу отправлять на фронт даже инвалидов, а тех, кто будет уклоняться - сильно ограничат в правах, начиная от блокировки банковских карт и заканчивая арестом имущества. Проект закона был отправлен на доработку.