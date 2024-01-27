Футбольный клуб ветеранов с ампутациями украинские пограничники не пустили за границу - 27.01.2024 Украина.ру
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Футбольный клуб ветеранов с ампутациями украинские пограничники не пустили за границу
Футбольный клуб ветеранов с ампутациями украинские пограничники не пустили за границу - 27.01.2024 Украина.ру
Футбольный клуб ветеранов с ампутациями украинские пограничники не пустили за границу
Игрокам украинского футбольного клуба ветеранов в ампутациями "Покрова АМП" не разрешили выехать из страны. Об этом 27 января сообщила госпогранслужба Украины.
2024-01-27T16:27
2024-01-27T16:31
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украина
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Ведомство отметило, что у большинства членов команды, являющихся действующими военнослужащими, не было необходимых для пересечения границы документов.Украинские пограничники добавили, что настоящее время предпринимаются все возможные меры, для того, чтобы помочь команде получить необходимые документы и пересечь границу.Как сообщало издание Украина.ру, в Верховную Раду в конце 2023 года был внесен новый законопроект о мобилизации, который существенно ужесточает условия призыва. Так, например, первая версия документа содержала инициативу отправлять на фронт даже инвалидов, а тех, кто будет уклоняться - сильно ограничат в правах, начиная от блокировки банковских карт и заканчивая арестом имущества. Проект закона был отправлен на доработку.
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новости, украина, инвалиды, футбол, пограничная служба украины, запрет
Новости, Украина, инвалиды, футбол, Пограничная служба Украины, запрет

Футбольный клуб ветеранов с ампутациями украинские пограничники не пустили за границу

16:27 27.01.2024 (обновлено: 16:31 27.01.2024)
 
футбол
футбол
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Игрокам украинского футбольного клуба ветеранов в ампутациями "Покрова АМП" не разрешили выехать из страны. Об этом 27 января сообщила госпогранслужба Украины.
Ведомство отметило, что у большинства членов команды, являющихся действующими военнослужащими, не было необходимых для пересечения границы документов.
Украинские пограничники добавили, что настоящее время предпринимаются все возможные меры, для того, чтобы помочь команде получить необходимые документы и пересечь границу.
Как сообщало издание Украина.ру, в Верховную Раду в конце 2023 года был внесен новый законопроект о мобилизации, который существенно ужесточает условия призыва. Так, например, первая версия документа содержала инициативу отправлять на фронт даже инвалидов, а тех, кто будет уклоняться - сильно ограничат в правах, начиная от блокировки банковских карт и заканчивая арестом имущества. Проект закона был отправлен на доработку.
12 января, 09:55
Инвалидов пожалеют. Украинский парламентарий рассказал, как изменится проект о мобилизацииУкраинский парламентарий и член комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский заявил, что в законопроект о мобилизации будут внесены изменения, передает 12 января издание Politico
 
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