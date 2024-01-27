https://ukraina.ru/20240127/1052940355.html

Футбольный клуб ветеранов с ампутациями украинские пограничники не пустили за границу

Футбольный клуб ветеранов с ампутациями украинские пограничники не пустили за границу - 27.01.2024 Украина.ру

Футбольный клуб ветеранов с ампутациями украинские пограничники не пустили за границу

Игрокам украинского футбольного клуба ветеранов в ампутациями "Покрова АМП" не разрешили выехать из страны. Об этом 27 января сообщила госпогранслужба Украины.

2024-01-27T16:27

2024-01-27T16:27

2024-01-27T16:31

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Ведомство отметило, что у большинства членов команды, являющихся действующими военнослужащими, не было необходимых для пересечения границы документов.Украинские пограничники добавили, что настоящее время предпринимаются все возможные меры, для того, чтобы помочь команде получить необходимые документы и пересечь границу.Как сообщало издание Украина.ру, в Верховную Раду в конце 2023 года был внесен новый законопроект о мобилизации, который существенно ужесточает условия призыва. Так, например, первая версия документа содержала инициативу отправлять на фронт даже инвалидов, а тех, кто будет уклоняться - сильно ограничат в правах, начиная от блокировки банковских карт и заканчивая арестом имущества. Проект закона был отправлен на доработку.

https://ukraina.ru/20240112/1052647898.html

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новости, украина, инвалиды, футбол, пограничная служба украины, запрет