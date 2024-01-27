Новак: Россия готова обсуждать разные маршруты транзита газа в Европу - 27.01.2024 Украина.ру
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Новак: Россия готова обсуждать разные маршруты транзита газа в Европу
Новак: Россия готова обсуждать разные маршруты транзита газа в Европу - 27.01.2024 Украина.ру
Новак: Россия готова обсуждать разные маршруты транзита газа в Европу
Россия готова обсуждать поставки газа в Европу как транзитом через Украину, так и по другим маршрутам, но пока такого желания от другой стороны не видит. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак 27 января в кулуарах Дня энергетики выставки-форума "Россия"
2024-01-27T16:04
2024-01-27T16:04
новости
александр новак
российский газ
транзит
украина
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"Если будет желание другой стороны, то мы готовы обсуждать. Пока мы такого желания не видим", - процитировали РИА Новости слова Новака.Как сообщало издание Украина.ру. Издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники в украинском правительстве сообщило, что не собирается продлевать соглашение о транзите российского газа в Европу. Действие текущего соглашения истекает в конце 2024 года.В правительстве Украины заявляют, что после этого срока транзит будет возможен только в случае, если получатель будет арендовать мощности украинской ГТС.
https://ukraina.ru/20240127/1052937617.html
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новости, александр новак, российский газ, транзит, украина
Новости, Александр Новак, российский газ, транзит, Украина

Новак: Россия готова обсуждать разные маршруты транзита газа в Европу

16:04 27.01.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие компании «Укргаздобыча» во Львовской области
Газодобывающее предприятие компании «Укргаздобыча» во Львовской области - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Россия готова обсуждать поставки газа в Европу как транзитом через Украину, так и по другим маршрутам, но пока такого желания от другой стороны не видит. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак 27 января в кулуарах Дня энергетики выставки-форума "Россия"
"Если будет желание другой стороны, то мы готовы обсуждать. Пока мы такого желания не видим", - процитировали РИА Новости слова Новака.
Как сообщало издание Украина.ру. Издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники в украинском правительстве сообщило, что не собирается продлевать соглашение о транзите российского газа в Европу. Действие текущего соглашения истекает в конце 2024 года.
В правительстве Украины заявляют, что после этого срока транзит будет возможен только в случае, если получатель будет арендовать мощности украинской ГТС.
- РИА Новости, 1920, 27.01.2024
11:35
В Словакии считают решение Украины прекратить транзит российского газа большой ошибкойУкраина сделает огромную ошибку если не создаст условия для транспортировки российского газа в Европу после окончания действующего соглашения о транзите в конце 2024 года. Такое мнение высказал 27 января премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью сетевому телеканалу информационного агентства TASR
 
НовостиАлександр Новакроссийский газтранзитУкраина
 
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