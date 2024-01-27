https://ukraina.ru/20240127/1052940099.html

Новак: Россия готова обсуждать разные маршруты транзита газа в Европу

Новак: Россия готова обсуждать разные маршруты транзита газа в Европу - 27.01.2024 Украина.ру

Новак: Россия готова обсуждать разные маршруты транзита газа в Европу

Россия готова обсуждать поставки газа в Европу как транзитом через Украину, так и по другим маршрутам, но пока такого желания от другой стороны не видит. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак 27 января в кулуарах Дня энергетики выставки-форума "Россия"

2024-01-27T16:04

2024-01-27T16:04

2024-01-27T16:04

новости

александр новак

российский газ

транзит

украина

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"Если будет желание другой стороны, то мы готовы обсуждать. Пока мы такого желания не видим", - процитировали РИА Новости слова Новака.Как сообщало издание Украина.ру. Издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники в украинском правительстве сообщило, что не собирается продлевать соглашение о транзите российского газа в Европу. Действие текущего соглашения истекает в конце 2024 года.В правительстве Украины заявляют, что после этого срока транзит будет возможен только в случае, если получатель будет арендовать мощности украинской ГТС.

https://ukraina.ru/20240127/1052937617.html

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новости, александр новак, российский газ, транзит, украина