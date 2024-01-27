https://ukraina.ru/20240127/1052939718.html

"Не имейте дела с товарищами из Лондона". Украинские эксперты о ситуации вокруг сбитого Ил-76

"Не имейте дела с товарищами из Лондона". Украинские эксперты о ситуации вокруг сбитого Ил-76 - 27.01.2024 Украина.ру

"Не имейте дела с товарищами из Лондона". Украинские эксперты о ситуации вокруг сбитого Ил-76

Уничтожение киевским режимом российского Ил-76 с украинскими военнопленными будет иметь далеко идущие последствия как в геополитике, так и во внутриполитической борьбе на Украине, считают эксперты

2024-01-27T15:45

2024-01-27T15:45

2024-01-27T15:45

эксклюзив

ил-76

украина

обмен

обмен пленными

военнопленные

валерий залужный

владимир зеленский

кость бондаренко

андрей ермолаев

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«Украинские ПВО сбили самолет над территорией России. Причем, сбили с использованием иностранных ракет, как говорят французы и не только французы, что это ракета «Patriot».Нам выделяли эти ракеты, предоставляли эти ракеты с четким условием, что они должны использоваться исключительно на территории Украины», — обрисовал ситуацию известный украинский политолог Кость Бондаренко.По мнению эксперта, высказанному в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ), в данной ситуации это ставит Киев в «щекотливую позицию» во взаимоотношениях с западными партнерами, прежде всего, с США, предоставившими системы «Patriot».Кроме того, это может обострить внутреннюю борьбу на Украине между гражданским и военным начальством, поскольку Зеленскому дальше нужно будет отчитываться перед теми же США.«Это будет выяснение отношений — кто кого подставил, кто отдавал какие приказы, или кто не отдавал приказы, кто виноват в целом. Аргумент относительно эксцесса исполнителя не будет приниматься во внимание», — сказал Бондаренко, добавив, что будут, скорее всего, кадровые решения, в частности, все это может привести к отставке главкома ВСУ Залужного.Впрочем, в эфире того же ютуб-канала украинский эксперт Михаил Чаплыга предположил, сославшись на мнения сведущих людей, которым он доверяет, что системы ПВО, сбившие российский борт, «не подчиняются Залужному, они вообще никому (на Украине – Ред.) не подчиняются».«То есть, они должны подчиняться Залужному… Но мне говорят, что они не подчиняются. ГУРу (Главному управлению разведки – Ред.) они тоже не подчиняются. Ну? так кто кнопку нажал?» — задал Чаплыга вопрос.И сам же ответил, напомнив, что он не раз предупреждал – «никогда не имейте дела с товарищами из Лондона, никогда, да хоть миллиард они вам будут сулить, ни миллиарда, ни головы не будет».По предположению эксперта, этого «черного лебедя» не должно было быть, «никому это в карту не ложилось» — но забыли о Британии, которая решает свои вопросы. И тут Зеленскому надо либо брать вину на себя, «либо расписаться в том, что это неконтролируемо».Выбрали третий путь – создать международную комиссию и т.д., рассказал Чаплыга.Украинский политолог Руслан Бортник в эфире ютуб-канала «Дикий Live» предположил, что уничтожение борта с пленными могло быть организовано силами, не заинтересованными в перемирии.По его мнению, в последнее время позиции сторон в части подготовки к возможному прекращению огня сблизились. Произошел один обмен пленными, был запланирован второй, имеются и другие признаки движения к заморозке.Но всегда есть силы, которым перемирие не нужно. Возможно, их действия мы и наблюдаем, отметил эксперт.Дело не в самом поражении самолета и даже не в споре о том, кто там кнопки нажимал, сколько в морально-нравственной стороне дела, считает украинский политолог Андрей Ермолаев. Он в эфире интернет-канала «Да это так» пояснил: речь ведь идет «о гипотетической, возможной» гибели украинских военнослужащих, «вместо освобождения — гибель».По мнению эксперта, Киев придает освобождению своих людей большое значение — «это важнейшая характеристика нашей (киевского режима — Ред.) стороны».«Грубо говоря, это важнейшая черта нашего достоинства военного, поэтому подобный факт и уж тем более, обвинения в адрес Украины, несомненно, произвели такой эффект разорвавшейся моральной бомбы», — заявил Ермолаев.Он добавил, что согласен с теми, кто призывает не торопиться с оценками, но подождать результатов расследования, тем более, что «некоторые вещи невозможно скрыть», у властей наверняка есть данные разведок, есть космические снимки и т. д.«Но какую опасность несет сама ситуация с этой катастрофой. Я не сомневаюсь в том, что ею пытаются распорядиться те силы и в Украине, и за ее пределами, которые хотели бы каждый подобного рода трагичный факт войны... использовать как аргумент, что войну нужно усиливать, подымать градус и доводить до предела все, что связано с дипломатией войны», — сказал Ермолаев.Отметим, Следственный комитет РФ обнародовал в своем телеграм-канале кадры посадки украинских военнопленных в российский самолет Ил-76, который, как сказано в сообщении ведомства, «потерпел крушение в Белгородской области в результате террористического акта».В СК также сообщили, что «с помощью радиолокационных средств объективного контроля воздушного пространства, а также следствием установлено, что зенитно-ракетное вооружение, из которого был поражен военно-транспортный самолет, располагалось в районе села Липцы Харьковской области».

https://ukraina.ru/20240126/1052933344.html

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Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, ил-76, украина, обмен, обмен пленными, военнопленные, валерий залужный, владимир зеленский, кость бондаренко, андрей ермолаев