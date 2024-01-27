Не сейчас, а позже. Мэр Львова рассказал, когда его сыновья пойдут служить в ВСУ - 27.01.2024 Украина.ру
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Не сейчас, а позже. Мэр Львова рассказал, когда его сыновья пойдут служить в ВСУ
Не сейчас, а позже. Мэр Львова рассказал, когда его сыновья пойдут служить в ВСУ - 27.01.2024 Украина.ру
Не сейчас, а позже. Мэр Львова рассказал, когда его сыновья пойдут служить в ВСУ
Мэр Львова Андрей Садовой собирается пойти служить в ВСУ вместе с своими сыновьями, но не сейчас, а позже. Об этом Садовой рассказал в видео, опубликованном в телеграм-канале информагентства УНИАН
2024-01-27T15:06
2024-01-27T15:06
новости
львов
мэр
дети
всу
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Так Садовой ответил на публикации в украинских СМИ о том, что его совершеннолетние сыновья в данный момент учатся и живут за границей.Про себя мэр Львова сказал, что он уже проходил службу в армии, однако трое его сыновей еще учатся в школе, а двое старших — студенты. Поэтому служить они пойдут после окончания учебы."Прошу всех быть спокойными. Закончат обучение, и все пойдут в армию. И я так же. Это всех нас ждет. Но разорвать обучение и идти воевать. Меня, как отца, это немножко внутри крутит", - сказал Садовой.Как сообщало издание Украина.ру, мэр Львова Андрей Садовой 12 января в своем телеграм-канале обещал доплатить из бюджета города каждому, кто подпишет контракт с Вооруженными силами Украины.
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новости, львов, мэр, дети, всу
Новости, Львов, мэр, дети, ВСУ

Не сейчас, а позже. Мэр Львова рассказал, когда его сыновья пойдут служить в ВСУ

15:06 27.01.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВторой тур региональных выборов на Украине
Второй тур региональных выборов на Украине - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Мэр Львова Андрей Садовой собирается пойти служить в ВСУ вместе с своими сыновьями, но не сейчас, а позже. Об этом Садовой рассказал в видео, опубликованном в телеграм-канале информагентства УНИАН
Так Садовой ответил на публикации в украинских СМИ о том, что его совершеннолетние сыновья в данный момент учатся и живут за границей.
Про себя мэр Львова сказал, что он уже проходил службу в армии, однако трое его сыновей еще учатся в школе, а двое старших — студенты. Поэтому служить они пойдут после окончания учебы.
"Прошу всех быть спокойными. Закончат обучение, и все пойдут в армию. И я так же. Это всех нас ждет. Но разорвать обучение и идти воевать. Меня, как отца, это немножко внутри крутит", - сказал Садовой.
Как сообщало издание Украина.ру, мэр Львова Андрей Садовой 12 января в своем телеграм-канале обещал доплатить из бюджета города каждому, кто подпишет контракт с Вооруженными силами Украины.
Второй тур региональных выборов на Украине - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
12 января, 13:15
Мэр Львова заманивает жителей города на войну деньгамиВласти Львова доплатят каждому, кто подпишет контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом 12 января сообщил мэр города Андрей Садовой в своем телеграм-канале
 
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