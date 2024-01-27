https://ukraina.ru/20240127/1052939603.html
Не сейчас, а позже. Мэр Львова рассказал, когда его сыновья пойдут служить в ВСУ
Не сейчас, а позже. Мэр Львова рассказал, когда его сыновья пойдут служить в ВСУ - 27.01.2024 Украина.ру
Не сейчас, а позже. Мэр Львова рассказал, когда его сыновья пойдут служить в ВСУ
Мэр Львова Андрей Садовой собирается пойти служить в ВСУ вместе с своими сыновьями, но не сейчас, а позже. Об этом Садовой рассказал в видео, опубликованном в телеграм-канале информагентства УНИАН
2024-01-27T15:06
2024-01-27T15:06
2024-01-27T15:06
новости
львов
мэр
дети
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102974/87/1029748711_0:105:3060:1826_1920x0_80_0_0_85b77cbe4fddff5f851764005a1bd376.jpg.webp
Так Садовой ответил на публикации в украинских СМИ о том, что его совершеннолетние сыновья в данный момент учатся и живут за границей.Про себя мэр Львова сказал, что он уже проходил службу в армии, однако трое его сыновей еще учатся в школе, а двое старших — студенты. Поэтому служить они пойдут после окончания учебы."Прошу всех быть спокойными. Закончат обучение, и все пойдут в армию. И я так же. Это всех нас ждет. Но разорвать обучение и идти воевать. Меня, как отца, это немножко внутри крутит", - сказал Садовой.Как сообщало издание Украина.ру, мэр Львова Андрей Садовой 12 января в своем телеграм-канале обещал доплатить из бюджета города каждому, кто подпишет контракт с Вооруженными силами Украины.
https://ukraina.ru/20240112/1052652521.html
львов
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102974/87/1029748711_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5e2665962e4b5371a7bd489f7e353579.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, львов, мэр, дети, всу
Не сейчас, а позже. Мэр Львова рассказал, когда его сыновья пойдут служить в ВСУ
Мэр Львова Андрей Садовой собирается пойти служить в ВСУ вместе с своими сыновьями, но не сейчас, а позже. Об этом Садовой рассказал в видео, опубликованном в телеграм-канале информагентства УНИАН
Так Садовой ответил на публикации в украинских СМИ о том, что его совершеннолетние сыновья в данный момент учатся и живут за границей.
Про себя мэр Львова сказал, что он уже проходил службу в армии, однако трое его сыновей еще учатся в школе, а двое старших — студенты. Поэтому служить они пойдут после окончания учебы.
"Прошу всех быть спокойными. Закончат обучение, и все пойдут в армию. И я так же. Это всех нас ждет. Но разорвать обучение и идти воевать. Меня, как отца, это немножко внутри крутит", - сказал Садовой.
Как сообщало издание Украина.ру, мэр Львова Андрей Садовой 12 января в своем телеграм-канале обещал доплатить из бюджета города каждому, кто подпишет контракт с Вооруженными силами Украины.