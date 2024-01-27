https://ukraina.ru/20240127/1052939603.html

Не сейчас, а позже. Мэр Львова рассказал, когда его сыновья пойдут служить в ВСУ

Не сейчас, а позже. Мэр Львова рассказал, когда его сыновья пойдут служить в ВСУ - 27.01.2024 Украина.ру

Не сейчас, а позже. Мэр Львова рассказал, когда его сыновья пойдут служить в ВСУ

Мэр Львова Андрей Садовой собирается пойти служить в ВСУ вместе с своими сыновьями, но не сейчас, а позже. Об этом Садовой рассказал в видео, опубликованном в телеграм-канале информагентства УНИАН

2024-01-27T15:06

2024-01-27T15:06

2024-01-27T15:06

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Так Садовой ответил на публикации в украинских СМИ о том, что его совершеннолетние сыновья в данный момент учатся и живут за границей.Про себя мэр Львова сказал, что он уже проходил службу в армии, однако трое его сыновей еще учатся в школе, а двое старших — студенты. Поэтому служить они пойдут после окончания учебы."Прошу всех быть спокойными. Закончат обучение, и все пойдут в армию. И я так же. Это всех нас ждет. Но разорвать обучение и идти воевать. Меня, как отца, это немножко внутри крутит", - сказал Садовой.Как сообщало издание Украина.ру, мэр Львова Андрей Садовой 12 января в своем телеграм-канале обещал доплатить из бюджета города каждому, кто подпишет контракт с Вооруженными силами Украины.

https://ukraina.ru/20240112/1052652521.html

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новости, львов, мэр, дети, всу