https://ukraina.ru/20240127/1052939049.html

Министр обороны Германии огласил список военной помощи Украине на 2024 год

Министр обороны Германии огласил список военной помощи Украине на 2024 год - 27.01.2024 Украина.ру

Министр обороны Германии огласил список военной помощи Украине на 2024 год

Министр обороны Германии Борис Писториус огласил список военного имущества, которое его страна поставит Украине в 2024 году. Соответствующая информация опубликована на сайте правительства Германии 27 января

2024-01-27T14:29

2024-01-27T14:29

2024-01-27T14:29

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В 2024 году Германия в том числе планирует передать Украине более 80 танков Leopard 1A5, ЗУ Gepard, системы ПВОIRIS-T SLM, дополнительные артиллерийские системы с более чем 230 тыс. боеприпасов, дополнительные БМП, 450 бронеавтомобилей, системы разминирования, дроны, радиолокационные системы и аппаратуру разведки.Помимо этого, Германия планирует обучить на своей территории 10 тысяч украинских военнослужащих.

https://ukraina.ru/20240127/1052938840.html

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новости, германия, украина, вооружение, поставки