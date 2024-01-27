Министр обороны Германии огласил список военной помощи Украине на 2024 год - 27.01.2024 Украина.ру
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Министр обороны Германии огласил список военной помощи Украине на 2024 год
Министр обороны Германии огласил список военной помощи Украине на 2024 год - 27.01.2024 Украина.ру
Министр обороны Германии огласил список военной помощи Украине на 2024 год
Министр обороны Германии Борис Писториус огласил список военного имущества, которое его страна поставит Украине в 2024 году. Соответствующая информация опубликована на сайте правительства Германии 27 января
2024-01-27T14:29
2024-01-27T14:29
новости
германия
украина
вооружение
поставки
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В 2024 году Германия в том числе планирует передать Украине более 80 танков Leopard 1A5, ЗУ Gepard, системы ПВОIRIS-T SLM, дополнительные артиллерийские системы с более чем 230 тыс. боеприпасов, дополнительные БМП, 450 бронеавтомобилей, системы разминирования, дроны, радиолокационные системы и аппаратуру разведки.Помимо этого, Германия планирует обучить на своей территории 10 тысяч украинских военнослужащих.
https://ukraina.ru/20240127/1052938840.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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452
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новости, германия, украина, вооружение, поставки
Новости, Германия, Украина, вооружение, поставки

Министр обороны Германии огласил список военной помощи Украине на 2024 год

14:29 27.01.2024
 
© commons.wikimedia.org / Hans-Hermann Bühling, CC BY-SA 3.0ЗСУ Gepard
ЗСУ Gepard - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© commons.wikimedia.org / Hans-Hermann Bühling, CC BY-SA 3.0
Читать в
Министр обороны Германии Борис Писториус огласил список военного имущества, которое его страна поставит Украине в 2024 году. Соответствующая информация опубликована на сайте правительства Германии 27 января
В 2024 году Германия в том числе планирует передать Украине более 80 танков Leopard 1A5, ЗУ Gepard, системы ПВОIRIS-T SLM, дополнительные артиллерийские системы с более чем 230 тыс. боеприпасов, дополнительные БМП, 450 бронеавтомобилей, системы разминирования, дроны, радиолокационные системы и аппаратуру разведки.
Помимо этого, Германия планирует обучить на своей территории 10 тысяч украинских военнослужащих.
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