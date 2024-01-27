https://ukraina.ru/20240127/1052939049.html
Министр обороны Германии огласил список военной помощи Украине на 2024 год
Министр обороны Германии огласил список военной помощи Украине на 2024 год - 27.01.2024 Украина.ру
Министр обороны Германии огласил список военной помощи Украине на 2024 год
Министр обороны Германии Борис Писториус огласил список военного имущества, которое его страна поставит Украине в 2024 году. Соответствующая информация опубликована на сайте правительства Германии 27 января
2024-01-27T14:29
2024-01-27T14:29
2024-01-27T14:29
новости
германия
украина
вооружение
поставки
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В 2024 году Германия в том числе планирует передать Украине более 80 танков Leopard 1A5, ЗУ Gepard, системы ПВОIRIS-T SLM, дополнительные артиллерийские системы с более чем 230 тыс. боеприпасов, дополнительные БМП, 450 бронеавтомобилей, системы разминирования, дроны, радиолокационные системы и аппаратуру разведки.Помимо этого, Германия планирует обучить на своей территории 10 тысяч украинских военнослужащих.
https://ukraina.ru/20240127/1052938840.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, германия, украина, вооружение, поставки
Новости, Германия, Украина, вооружение, поставки
Министр обороны Германии огласил список военной помощи Украине на 2024 год
Министр обороны Германии Борис Писториус огласил список военного имущества, которое его страна поставит Украине в 2024 году. Соответствующая информация опубликована на сайте правительства Германии 27 января