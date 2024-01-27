Франция передала Украине дополнительные РСЗО

США предлагают Греции финансовую помощь в обмен на вооружения Украине США предлагают Греции передать или продать Украине вооружения, а в обмен Вашингтон изучит возможность выделить Афинах дополнительную помощь в размере до 200 млн долларов. Это предложение содержится в письме госсекретаря США Энтони Блинкена премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису, которое 27 января опубликовала пресс-служба премьера