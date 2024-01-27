Франция передала Украине дополнительные РСЗО
13:10 27.01.2024 (обновлено: 13:11 27.01.2024)
Министерство обороны Франции сообщило о поставке дополнительных РСЗО М270 LRU на Украину
Ведомство указывает, что речь идет о двух дополнительных М270 LRU. Ранее Франция передала ВСУ как минимум четыре подобных РСЗО.
Реактивная система залпового огня М270 является реактивной системой залпового огня американского производства, созданная на базе гусеничной платформы "Брэдли". Французская версия М270 LRU отличается от других аналогичных машин современной системой управления огнем, новой системой связи и навигации.
11:53США предлагают Греции финансовую помощь в обмен на вооружения УкраинеСША предлагают Греции передать или продать Украине вооружения, а в обмен Вашингтон изучит возможность выделить Афинах дополнительную помощь в размере до 200 млн долларов. Это предложение содержится в письме госсекретаря США Энтони Блинкена премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису, которое 27 января опубликовала пресс-служба премьера