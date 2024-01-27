Франция передала Украине дополнительные РСЗО - 27.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240127/1052938840.html
Франция передала Украине дополнительные РСЗО
Франция передала Украине дополнительные РСЗО - 27.01.2024 Украина.ру
Франция передала Украине дополнительные РСЗО
Министерство обороны Франции сообщило о поставке дополнительных РСЗО М270 LRU на Украину
2024-01-27T13:10
2024-01-27T13:11
новости
рсзо
франция
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/10/1036488687_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_973693798d825cfa312b10fbc6e49bfd.jpg
Ведомство указывает, что речь идет о двух дополнительных М270 LRU. Ранее Франция передала ВСУ как минимум четыре подобных РСЗО.Реактивная система залпового огня М270 является реактивной системой залпового огня американского производства, созданная на базе гусеничной платформы "Брэдли". Французская версия М270 LRU отличается от других аналогичных машин современной системой управления огнем, новой системой связи и навигации.
https://ukraina.ru/20240127/1052937770.html
франция
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/10/1036488687_137:0:788:488_1920x0_80_0_0_b58a219967206ed1e41073ee92ad9364.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, рсзо, франция, украина
Новости, РСЗО, Франция, Украина

Франция передала Украине дополнительные РСЗО

13:10 27.01.2024 (обновлено: 13:11 27.01.2024)
 
© X / Oleksii ReznikovМ270
М270 - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© X / Oleksii Reznikov
Читать в
Министерство обороны Франции сообщило о поставке дополнительных РСЗО М270 LRU на Украину
Ведомство указывает, что речь идет о двух дополнительных М270 LRU. Ранее Франция передала ВСУ как минимум четыре подобных РСЗО.
Реактивная система залпового огня М270 является реактивной системой залпового огня американского производства, созданная на базе гусеничной платформы "Брэдли". Французская версия М270 LRU отличается от других аналогичных машин современной системой управления огнем, новой системой связи и навигации.
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Исландию
11:53
США предлагают Греции финансовую помощь в обмен на вооружения УкраинеСША предлагают Греции передать или продать Украине вооружения, а в обмен Вашингтон изучит возможность выделить Афинах дополнительную помощь в размере до 200 млн долларов. Это предложение содержится в письме госсекретаря США Энтони Блинкена премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису, которое 27 января опубликовала пресс-служба премьера
 
НовостиРСЗОФранцияУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:57ГУР Украины подтвердило подлинность списка из 65 военнопленных ВСУ, готовящихся к обмену
13:10Франция передала Украине дополнительные РСЗО
13:00Судьба транзита, авария в Польше, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 27 января
12:52Глава Минэнерго отметил заинтересованность Европы в транзите российского газа через Украину
12:36Премьер Румынии не видит причин готовиться к войне в Европе
11:53США предлагают Греции финансовую помощь в обмен на вооружения Украине
11:35В Словакии считают решение Украины прекратить транзит российского газа большой ошибкой
11:21О приговорах Стрелкову и Треповой*, чудовищных проколах Украины и Техасской народной республике- Гаспарян
11:10WP: США меняют стратегию по Украине - оборона вместо контрнаступления
10:46Премьер Словакии Фицо поддержал выделение Евросоюзом 50 млрд евро для Украины
10:21Включают VPN и смотрят, что хотят. Депутат Рады о том, как молодежь на Украине пользуется "ВКонтакте"
10:16Новая стратегия США, подтверждение ГУР. Главное на Украине на утро 27 января
09:42Превратится в "хромую утку". Зеленского предупредили о назревающем против него бунте
09:20Володин обвинил лидеров стран НАТО в спонсорстве политики геноцида Зеленского
08:56Как Королевство Польское исчезло с карты Европы
06:30В Авдеевку зашел спецназ: военный блогер рассказал, когда штурмовики окончательно "дожмут" укрепрайон ВСУ
06:00Эксперт объяснил, почему жители Европы равнодушны к обстрелам Донецка, но задумываются "слить Украину"
05:58Крымчанка и поэтесса, у которой сбылись все мечты. Ко Дню Рождения Риммы Казаковой
05:30"Решили убрать всех разом": военный блогер объяснил, почему Киеву было выгодно сбить самолет с пленными
05:23"Шоумен" – это не смешно: эксперты о биографической книге о Зеленском
Лента новостейМолния