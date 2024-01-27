https://ukraina.ru/20240127/1052938486.html

Судьба транзита, авария в Польше, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 27 января

Судьба транзита, авария в Польше, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 27 января - 27.01.2024 Украина.ру

Судьба транзита, авария в Польше, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 27 января

В Минэнерго России рассказали о судьбе транзита газа через Украину. В Польше перевернулся автобус с 59 украинцами. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2024-01-27T13:00

2024-01-27T13:00

2024-01-27T13:00

хроники

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102622/81/1026228141_0:191:3072:1919_1920x0_80_0_0_8848dcce0896b736a3e3fc17fc3cee24.jpg

Глава Минэнерго России Николай Шульгинов заявил, что Европа заинтересована в продлении сделки по транзиту газа через Украину, думает, что ее согласуют с участием посредников."Мы считаем, что европейские страны, которые сегодня получают газ, заинтересованы в продлении (сделки по транзита газа через Украину - Ред.), поэтому будут, наверное, какие-то общения, согласовывания, чтобы продолжить транзит, наверное, с участим других посредников", - цитировало РИА Новости Шульгинова.Ранее издание РБК-Украина со ссылкой на источники в украинском правительстве сообщило, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года, транзит будет возможен после этого срока только в случае, если получатель будет арендовать мощности украинской ГТС.При этом во время встречи премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с премьер-министром Словакии Робертом Фицо стороны предположили, что поставки российского газа после 2024 года продолжатся."Возникла договоренность о том, что транзит российского газа через Украину, вероятно, продолжится, и это хорошая новость", — заявил Фицо.Однако позднее после общественного резонанса, возникшего на Украине, Шмыгаль вынужден был опровергнуть заявление словацкого коллеги."Позиция украинской стороны однозначна: транзитный контракт завершается в конце года, мы не собираемся говорить с россиянами и продлевать соглашение. Об этом украинский премьер сказал своему словацкому коллеге", — отмечал украинский премьер.При этом украинские СМИ указывали, что непубличная позиция властей страны другая."Наш источник сообщает, что Зеленский через "ручного премьера" Шмыгаля обещал премьеру Словакии Фицо, что Украина продлит транспортировку российского газа после 2024 года и нефти взамен на то, что Словакия и Венгрия не будут блокировать кредиты для Украины (вопрос о 50 млрд € От ЕС на 3 года). Как мы знаем, Зеленский, скорее всего, кинет словаков и венгров и не будет продлевать газовый контракт с Россией, ведь это получается финансирование русской военной машины. В чем смысл тогда воевать, если сам даешь им зарабатывать? Если продлит, то существует риск, что его "вынесут" радикалы с Банковой. Если кинет словаков, то ему остановят кредиты. Наблюдаем", — писал 25 января популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Позже этот же канал сообщил о том, что канал о транспортировке газа подпишут не с Россией, а с одной из европейских стран."Как говорится, дьявол кроется в деталях. Контракт будет подписан не напрямую между Украиной и РФ, а, к примеру, между Украиной и ЕС (к примеру, Словакией), и РФ — ЕС. Но суть то останется той же. Газ пойдёт по трубе, а валюта — в российский бюджет. Просто такой формулой, Зеленский хочет надуть всех, мол, это не мы, это ЕС. (Как говорится, это те же яйца, только в профиль)", — указывалось в публикации канала.Таким образом, на Украине всё же заинтересована в транзите российского газа через свою территорию.ДТП в ПольшеУ пограничного перехода "Угринов-Долгобычев" со стороны Польши около 05:00 по Москве утром 27 января перевернулся автобус с 59 украинцами. В результате аварии 18 человек были доставлены в больницы в ближайших городах."Предварительная информация показывает, что их жизни ничего не угрожает", – заявил дежурный воеводского штаба государственной пожарной службы в Люблине Кшиштоф Томасяк.Остальным пассажирам предоставили убежище в школе в Долгобычеве, пока для них не организуют замену автобуса.На месте ДТП по-прежнему работают экстренные службы,.Позднее, представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко уточнил количество пострадавших."По предварительной информации, двадцать украинцев получили травмы различной степени тяжести. Сейчас они госпитализированы, оказывается необходимая медицинская помощь. Остальные пассажиры направлены к временному месту пребывания", - отметил он.Польша — одно из самых популярных направлений миграции для украинцев. При этом в стране подчас случаются ДТП. Последнее смертельное ДТП при участии граждан Украины произошло 31 декабря — тогда на границе Гливице и Жерницы в аварии погибли трое украинцев.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 15 ударов по этому региону России.На донецком направлении было зафиксировано 8 обстрелов, на горловском — 7 обстрелов. Всего ВСУ выпустили по региону 42 единицы различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении одного гражданского лица. Повреждено одно жилое домостроение.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки 2 кассетных снаряда калибром 155 мм, по Куйбышевскому району Донецка — 3 снаряда калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили по этому региону России 33 снаряда."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 33 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Днепряны — 5; Саги — 6; Старая Збурьевка — 5; Алёшки — 7; Корсунка — 4; Козачьи Лагеря — 6", - указывалось в публикации канала.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 16 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Песчановка, Голая Пристань, Кардашинка, Масловка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Утром 27 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России."В Белгородском районе в селе Соловьёвка сбит БПЛА противника. Обошлось без последствий. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ на 26 января повреждения выявлены в поселке Севрюково – в одном частном жилом домовладении повреждена крыша", - указывалось в сводке.Кроме того, в Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка украинские военные атаковали с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших и разрушений не было.Также в Грайворонском городском округе под миномётный обстрел попала окраина села Сподарюшино – было зафиксировано 4 прилёта. Никто не пострадал, разрушений не было."В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 3 миномётных снаряда и 8 гранатомётных выстрелов. Обошлось без пострадавших и разрушений", - также писал Гладков.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20240127/1052936686.html

https://ukraina.ru/20240126/1052934464.html

https://ukraina.ru/20240126/1052919656.html

https://ukraina.ru/20240126/1052913674.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив