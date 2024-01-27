https://ukraina.ru/20240127/1052938378.html
Глава Минэнерго отметил заинтересованность Европы в транзите российского газа через Украину
Глава Минэнерго отметил заинтересованность Европы в транзите российского газа через Украину - 27.01.2024 Украина.ру
Глава Минэнерго отметил заинтересованность Европы в транзите российского газа через Украину
Европа заинтересована в продлении сделки по транзиту газа через Украину и поэтому ее могут согласовать с участием посредников. Такое мнение высказал РИА Новости глава Минэнерго России Николай Шульгинов 27 января
2024-01-27T12:52
2024-01-27T12:52
2024-01-27T12:52
новости
минэнерго
российский газ
транзит
украина
соглашение
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"Мы считаем, что европейские страны, которые сегодня получают газ, заинтересованы в продлении (сделки по транзиту газа через Украину - Ред.), поэтому будут, наверное, какие-то общения, согласовывания, чтобы продолжить транзит, наверное, с участим других посредников", - сказал министр журналистам.Как сообщало издание Украина.ру, пресс-служба правительства Украины сообщила 26 января о том, что Киев не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который действует до конца 2024 года.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина совершит большую ошибку, если не продлит этого договор, так как в нем заинтересованы многие европейские страны, включая Словакию.
https://ukraina.ru/20240127/1052937617.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, минэнерго, российский газ, транзит, украина, соглашение
Глава Минэнерго отметил заинтересованность Европы в транзите российского газа через Украину
Европа заинтересована в продлении сделки по транзиту газа через Украину и поэтому ее могут согласовать с участием посредников. Такое мнение высказал РИА Новости глава Минэнерго России Николай Шульгинов 27 января
"Мы считаем, что европейские страны, которые сегодня получают газ, заинтересованы в продлении (сделки по транзиту газа через Украину - Ред.), поэтому будут, наверное, какие-то общения, согласовывания, чтобы продолжить транзит, наверное, с участим других посредников", - сказал министр журналистам.
Как сообщало издание Украина.ру, пресс-служба правительства Украины сообщила 26 января о том, что Киев не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который действует до конца 2024 года.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина совершит большую ошибку, если не продлит этого договор, так как в нем заинтересованы многие европейские страны, включая Словакию.