https://ukraina.ru/20240127/1052938378.html

Глава Минэнерго отметил заинтересованность Европы в транзите российского газа через Украину

Глава Минэнерго отметил заинтересованность Европы в транзите российского газа через Украину - 27.01.2024 Украина.ру

Глава Минэнерго отметил заинтересованность Европы в транзите российского газа через Украину

Европа заинтересована в продлении сделки по транзиту газа через Украину и поэтому ее могут согласовать с участием посредников. Такое мнение высказал РИА Новости глава Минэнерго России Николай Шульгинов 27 января

2024-01-27T12:52

2024-01-27T12:52

2024-01-27T12:52

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минэнерго

российский газ

транзит

украина

соглашение

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"Мы считаем, что европейские страны, которые сегодня получают газ, заинтересованы в продлении (сделки по транзиту газа через Украину - Ред.), поэтому будут, наверное, какие-то общения, согласовывания, чтобы продолжить транзит, наверное, с участим других посредников", - сказал министр журналистам.Как сообщало издание Украина.ру, пресс-служба правительства Украины сообщила 26 января о том, что Киев не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который действует до конца 2024 года.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина совершит большую ошибку, если не продлит этого договор, так как в нем заинтересованы многие европейские страны, включая Словакию.

https://ukraina.ru/20240127/1052937617.html

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новости, минэнерго, российский газ, транзит, украина, соглашение