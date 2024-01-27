https://ukraina.ru/20240127/1052937770.html
США предлагают Греции финансовую помощь в обмен на вооружения Украине
США предлагают Греции финансовую помощь в обмен на вооружения Украине - 27.01.2024 Украина.ру
США предлагают Греции финансовую помощь в обмен на вооружения Украине
США предлагают Греции передать или продать Украине вооружения, а в обмен Вашингтон изучит возможность выделить Афинах дополнительную помощь в размере до 200 млн долларов. Это предложение содержится в письме госсекретаря США Энтони Блинкена премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису, которое 27 января опубликовала пресс-служба премьера
2024-01-27T11:53
2024-01-27T11:53
2024-01-27T11:53
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По словам Блинкена, Госдеп США принял решение одобрить возможную продажу правительству Греции самолетов F-35 и передачу вооружения примерно на 8,6 миллиарда долларов."Мы по-прежнему заинтересованы в оборонном потенциале, который Греция может передать или продать Украине. Если эти возможности будут представлять интерес для Украины и до проведения правительством США оценки их состояния, мы можем изучить возможности потенциального выделения дополнительных средств FMF (иностранного военного финансирования — Ред.) в размере до 200 миллионов долларов для Греции", - отмечается в письме.Также Блинкен обещал рассмотреть запрос Греции на самолеты-заправщики КС-135.Ранее помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Валландер заявила, что Украина уже в этом году может получить американские истребители F-16.
https://ukraina.ru/20240124/1052865213.html
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новости, сша, энтони блинкен, греция, вооружение, украина
Новости, США, Энтони Блинкен, Греция, вооружение, Украина
США предлагают Греции финансовую помощь в обмен на вооружения Украине
США предлагают Греции передать или продать Украине вооружения, а в обмен Вашингтон изучит возможность выделить Афинах дополнительную помощь в размере до 200 млн долларов. Это предложение содержится в письме госсекретаря США Энтони Блинкена премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису, которое 27 января опубликовала пресс-служба премьера
По словам Блинкена, Госдеп США принял решение одобрить возможную продажу правительству Греции самолетов F-35 и передачу вооружения примерно на 8,6 миллиарда долларов.
"Мы по-прежнему заинтересованы в оборонном потенциале, который Греция может передать или продать Украине. Если эти возможности будут представлять интерес для Украины и до проведения правительством США оценки их состояния, мы можем изучить возможности потенциального выделения дополнительных средств FMF (иностранного военного финансирования — Ред.) в размере до 200 миллионов долларов для Греции", - отмечается в письме.
Также Блинкен обещал рассмотреть запрос Греции на самолеты-заправщики КС-135.
Ранее помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Валландер заявила, что Украина уже в этом году может получить американские истребители F-16.