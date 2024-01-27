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В Словакии считают решение Украины прекратить транзит российского газа большой ошибкой
В Словакии считают решение Украины прекратить транзит российского газа большой ошибкой - 27.01.2024 Украина.ру
В Словакии считают решение Украины прекратить транзит российского газа большой ошибкой
Украина сделает огромную ошибку если не создаст условия для транспортировки российского газа в Европу после окончания действующего соглашения о транзите в конце 2024 года. Такое мнение высказал 27 января премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью сетевому телеканалу информационного агентства TASR
2024-01-27T11:35
2024-01-27T11:35
2024-01-27T11:35
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Фицо считает, что Украина, скорее всего, не подпишет новый контракт на транзит газа с российским "Газпромом". Он отметил, что в интересах Словакии и других европейских стран найти какое-то политически осуществимое решение для продолжения транзита."Я думаю, что они совершат огромную ошибку, если не создадут условия для транзита российского газа в Европу, поскольку это вопрос, касающийся не только Словакии, но Италии и Австрии, которые поддерживают эту идею", — заявил Фицо.Как сообщало издание Украина.ру, пресс-служба украинского правительства 26 января сообщила, что Киев не планирует продлевать контракт с Россией на транспортировку российского газа в Европу после 2024 года.
https://ukraina.ru/20240125/1052902887.html
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новости, украина, россия, транзит, российский газ, газпром
Новости, Украина, Россия, транзит, российский газ, Газпром
В Словакии считают решение Украины прекратить транзит российского газа большой ошибкой
Украина сделает огромную ошибку если не создаст условия для транспортировки российского газа в Европу после окончания действующего соглашения о транзите в конце 2024 года. Такое мнение высказал 27 января премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью сетевому телеканалу информационного агентства TASR
Фицо считает, что Украина, скорее всего, не подпишет новый контракт на транзит газа с российским "Газпромом". Он отметил, что в интересах Словакии и других европейских стран найти какое-то политически осуществимое решение для продолжения транзита.
"Я думаю, что они совершат огромную ошибку, если не создадут условия для транзита российского газа в Европу, поскольку это вопрос, касающийся не только Словакии, но Италии и Австрии, которые поддерживают эту идею", — заявил Фицо.
Как сообщало издание Украина.ру, пресс-служба украинского правительства 26 января сообщила, что Киев не планирует продлевать контракт с Россией на транспортировку российского газа в Европу после 2024 года.