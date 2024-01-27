Превратиться в "хрому утку". Зеленского предупредили о назревающем против него бунте - 27.01.2024 Украина.ру
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Превратиться в "хрому утку". Зеленского предупредили о назревающем против него бунте
Превратиться в "хрому утку". Зеленского предупредили о назревающем против него бунте - 27.01.2024 Украина.ру
Превратиться в "хрому утку". Зеленского предупредили о назревающем против него бунте
Президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит частичная потеря властных полномочий. Об этом заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в своем блоге на YouTube
2024-01-27T09:42
2024-01-27T09:42
новости
владимир зеленский
верховная рада
полномочия
валерий залужный
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Политолог отметил, что в Верховной Раде Украины зреет бунт против Зеленского, так как большая часть парламентариев начинает занимать сторону главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.По словам Бортника, власть Зеленского основывалась преимущественно на доминировании президентской партии "Слуга народа" в парламенте, но из-за внутренних конфликтов может произойти перераспределение власти. В таком случае Зеленскому придется согласовывать все решения с депутатами Рады, включая назначение министров, и он превратится в "хромую утку", полагает украинский политолог.В ноябре 2023 года американская газета The Washington Post писала о том, что Зеленский и Залужный могут оказаться политическими соперниками. По мнению авторов издания, конфликт усугубился после того, как Залужный в журнале Economist опубликовал статью о "патовой ситуации", в которой оказались российские и украинские войска. Тогда Зеленский публично не согласился с этим мнением.
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новости, владимир зеленский, верховная рада, полномочия, валерий залужный
Новости, Владимир Зеленский, Верховная Рада, полномочия, Валерий Залужный

Превратиться в "хрому утку". Зеленского предупредили о назревающем против него бунте

09:42 27.01.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВизит президента Украины В. Зеленского в США
Визит президента Украины В. Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит частичная потеря властных полномочий. Об этом заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в своем блоге на YouTube
Политолог отметил, что в Верховной Раде Украины зреет бунт против Зеленского, так как большая часть парламентариев начинает занимать сторону главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.
По словам Бортника, власть Зеленского основывалась преимущественно на доминировании президентской партии "Слуга народа" в парламенте, но из-за внутренних конфликтов может произойти перераспределение власти. В таком случае Зеленскому придется согласовывать все решения с депутатами Рады, включая назначение министров, и он превратится в "хромую утку", полагает украинский политолог.
В ноябре 2023 года американская газета The Washington Post писала о том, что Зеленский и Залужный могут оказаться политическими соперниками. По мнению авторов издания, конфликт усугубился после того, как Залужный в журнале Economist опубликовал статью о "патовой ситуации", в которой оказались российские и украинские войска. Тогда Зеленский публично не согласился с этим мнением.
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