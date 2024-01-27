https://ukraina.ru/20240127/1052921832.html

"Миллион дронов своими руками", "Мы идём на Крым!" и другие мифы Зеленского

"Миллион дронов своими руками", "Мы идём на Крым!" и другие мифы Зеленского - 27.01.2024 Украина.ру

"Миллион дронов своими руками", "Мы идём на Крым!" и другие мифы Зеленского

Чем хуже положение на фронте, чем безнадёжнее ситуация внутри Украины, тем с большей скоростью и кучностью продуцирует мифы режим Зеленского

2024-01-27T04:03

2024-01-27T04:03

2024-01-27T04:03

эксклюзив

владимир зеленский

дроны

мобилизация

f-16

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Это даже уже похоже на истерику. Из самого Зеленского и из его офиса лавиной извергаются идеи, распоряжения, законы. Всё новые и новые инициативы. Не успели обсудить одну, как уже готова новая.Складывается впечатление, что он хочет всем вокруг заткнуть рот, чтобы не услышать главных вопросов: зачем и ради чего продолжается бессмысленная для Украины война?Впрочем, ответ у Зеленского давно готов: чтобы "выйти на границы 1991 года". Это ещё один миф, неосуществимая и в принципе невозможная задача.И бессмысленная! Что вы будете потом делать "в границах 1991 года", окружённые враждебным населением? Если даже чисто теоретически представить, что план "Зе" осуществится. Практически это просто невозможно, о чём говорят даже украинские политологи и военные специалисты."Что Зеленский будет делать с Крымом и Донецком?" –спрашивает украинский политолог Вадим Карасёв.Чтобы понять, зачем же с упорством, достойным лучшего применения, Зеленский продолжает формулировать всё новые и новые "нарративы", давайте разберём основы мифотворчества президента Украины.Миллион дроновДроны – это новый "военный миф номер один". Миллион дронов до конца года! Столько требует Зеленский, причём, что удивительно, требует от жителей Украины.Делайте дроны руками, в гаражах, так советуют народу сытые украинские чиновники. Каждый второй житель Украины способен сделать дрон, рассказывает глава украинской Минцифры Федоров.Это один из военных мифов Зеленского: "непобедимая миллионная армия дронов!"Да, конечно, в условиях нехватки артиллерийских снарядов, ВСУ пытаются "воевать дронами." А что же им ещё делать?Но миллион дронов? Это уже, конечно, фантастика. Как и "делайте дроны руками", по специальному учебному курсу, который предоставит государство. Так обещано Минцифры. Но как Федоров и Зеленский себе это представляют на практике?Похоже на то, как Председатель Мао призывал всех китайцев выплавлять сталь в домашних условиях. И ведь плавили! Эксперимент был в итоге неудачным, сталь никуда не годилась.То же самое будет и с дронами. Если кто-то откликнется на призыв "делать руками".На самом деле, конечно, "распилят бюджет", и на этом всё закончится. Но как звучит!Хотя в этом предложении "делайте дроны сами" звучит и определенная беспомощность Зе и компании его министров. Но тут главное – не останавливаться. Вслед за дронами поступают и другие захватывающие предложения.Зеленский продолжает выступать в роли шоумена, как он и делал все предыдущие годы.Давайте вспомним, какие указания раздавал направо и налево этот современный Хлестаков.Шоу продолжается!В 2020 году он давал указание: "Построить украинскую космическую ракету до 2024 года!"Поручал в том же 2020: "Создать авиакомпанию типа "Туркиш эйрлайнс".Требовал:– "Превратить Харьков в Кремниевую долину!"– "Создать украинскую вакцину от коронавируса!"– "Посадить миллиард деревьев!"Каждый глава области получил от президента задачу: "Построить новый завод!"В 2021 он поставил задачу министру образования и науки:– "Восстановить украинский научный флот в составе 36 судов!"– "Построить 100 стадионов, 2000 активных парков и 10.000 спортплощадок"– "19 ледовых арен!"В своём ли он уме?Ответ прост: они ничего не собирались выполнять. Ни "Зе", ни "слуги народа", ни разъевшиеся украинские министры. И не собираются! Никакого миллиона дронов не будет.Шоумен "Зе" продолжает заниматься и сейчас тем же любимым делом: произносит захватывающие тексты. А украинское общество верит. Или делает вид, что верит.Дайте мне F-16!Это еще один миф Зеленского.Сколько он ни получит самолётов (а получит он их немного, если они вообще дойдут до Украины), они не решат ничего существенного в ходе военных действий.Зачем же Зеленский так часто об этом говорит?А это его "волшебный артефакт", чудесный элемент из серии "Джавелинов", "Байрактаров", "Леопардов" и другой западной техники. Как будто это компьютерная игра, в которой может появиться чудо-оружие.Но этот миф о чудо-оружии помогает Зеленскому удержаться на плаву. Он "заговаривает зубы" украинской общественности. Скоро, скоро прилетят F-16 и всё поменяется. Опять Перемога придёт! Наверное, кто-то верит.Дело в том, что общество на Украине проходит сейчас через тяжелую психологическую ломку. Они на самом деле верили в байрактары, джавелины и другие хаймарсы. Перемога была близка. Еще чуть-чуть...Теперь, когда выяснилось, что всё это был пропагандистский миф, общество переживает тяжелейшее разочарование. И кажется, они начинают о чем-то догадываться.Задача Зеленского – продолжать одной рукой давать надежду тем, кто верит ему на Украине. И другой рукой – уверять лидеров Запада, что тут у него всё "под контролем".МобилизацияЭто тоже миф: Украина победит, если получит новых бойцов на фронте. Но это миф, очень опасный для Зеленского – уже со знаком "минус".Поэтому эту идею он упорно приписывает военным, так как на Украине будущий закон о мобилизации "всех оставшихся" вызывает состояние паники и резко снижает рейтинг политиков, которые этот закон поддерживают.Поэтому Зеленский лавирует. Якобы это не он предлагает, а "военные требуют". А сам он чуть ли не против, хотя и вынужден подчиняться этим, увы, законным требованиям военного руководства.Зато эта идея хорошо продается на Западе.Как же ещё Зеленскому поддерживать миф о новом "контрнаступе", когда в западной прессе выходят постоянно статьи об ужасных потерях украинской армии, о плачевном состоянии Украины на фронте.Зеленский поодолжает упорно излучать оптимизм (иначе – прощайте, миллиарды).Вот его видео интервью журналу "Экономист":– Каковы ваши цели на 2024 год, господин Зеленский?– У нас одна стратегическая цель, – бодро отвечает Зеленский, – это деоккупировать наши территории. Увеличить наш успех в Черном море, в направлении движения на Крым и на юге.Как он собирается этого достигать? Примерно так же, как он "сажал миллиард деревьев" и строил "36 научных судов". То есть никак.Но западным заказчикам надо что-то показать. Отличный план: полмиллиона мобилизованных.А сам проект мобилизации "готовился не украинскими военными, а западными экспертами, говорит политолог Марат Баширов. Это часть сделки по финансированию Украины."Киеву поставили условия, хотите помощь – выпускайте такой закон. То есть зачем вам давать оружие, если у вас не хватает людей ни в тылу, ни на фронте? Как только они этот законопроект внесли, тут же Всемирный банк передал Украине более 1,3 миллиардов долларов", – сказал Баширов.Поэтому шоу будет продолжаться и дальше. Столько, сколько оно сможет давать шоумену возможность быть во власти и получать баснословные миллиарды.А больше его ничто и не интересует.

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, владимир зеленский, дроны, мобилизация, f-16