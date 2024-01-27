https://ukraina.ru/20240127/1052918828.html

"Шоумен" – это не смешно: эксперты о биографической книге о Зеленском

"Шоумен" – это не смешно: эксперты о биографической книге о Зеленском - 27.01.2024 Украина.ру

"Шоумен" – это не смешно: эксперты о биографической книге о Зеленском

Американский журналист Саймон Шустер написал книгу о Владимире Зеленском под названием "Шоумен". Выдержки издания опубликовало агентство Bloomberg

2024-01-27T05:23

2024-01-27T05:23

2024-01-27T05:23

эксклюзив

владимир зеленский

украина

соцсети

эксперты

биография

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/05/1041499706_0:36:1108:659_1920x0_80_0_0_3a936d2ed99173c390165018c53f521e.png

Как отмечается, в книге содержатся много интересных штрихов к портрету президента воюющей страны, есть важные исторические повороты, которые определили развитие событий на поколение вперед для целого народа и страны. В частности, Шустер написал, что украинское руководство не верило американским разведданным о начале военных действий в феврале 2022 года, но расценило это удачной возможность получить от Запада больше поддержки. Также Шустер откровенно пишет о проблемах Зеленского с адекватной оценкой действительности и себя в ней. Своим мнением о портрете Зеленского поделились и эксперты на своих страницах в соцсетях.Политолог Юрий Баранчик:Зеленскому мягко рекомендовали формировать правительство в изгнании. В день выступления Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля 2022 года несколько западных лидеров призвали его не возвращаться в Киев и начать формировать правительство в изгнании. Об этом в книге об украинском президенте The Showman написал корреспондент журнала Time Саймон Шустер Предложение бежать из страны, говорится в книге, усилило впечатление Зеленского о том, что даже его ближайшие союзники списали его со счетов. Тут, конечно, ситуация двоякая. Объективных причин в феврале 2022 года для формирования такого правительства в изгнании не было. Да и сейчас их не очень много, в силу нашей иррациональной доброты. С другой стороны, сейчас дублирование правительства Украины это техническая неизбежность. После 31 марта юридических полномочий у Зе нет, а перестать быть президентом для него это мгновенная телепортация в гроб. Слишком много знает. Поэтому придется до конца отстаивать свою легитимность, несмотря на уже сформированную толпу желающих сесть на царство (Порошенко, Кличко, Стефанчук).Обозреватель Юрий Шумило:Урождённый москвич, скорее всего, сначала Семён, а впоследствии американский журналист Саймон Шустер, написал книгу о "лидере военного времени Зеленском" – "Шоумен". Со дня на день начнётся её релиз. Кажется, это уже вторая книга о президенте Украины – совсем недавно иноагент Дмитрий Быков закончил свою о нём же. Глядишь, скоро целая библиотека получится. Шустер вёл своего героя давно и любовно. С самого начала искреннего заблуждения того, о том, что любая кухарка может управлять государством. Собственно, генезис превращения комика в президента Незалежной и лидера нации, бывший Семён, судя по публикуемым отрывкам, и постарался представить читателю. По законам жанра байопика, обозначил противоречивые качества своего персонажа – зависим от аплодисментов, падок на лесть. Но, при этом незауряден в политике именно благодаря своим актёрским навыкам и дарованиям.Спору нет, говорить в микрофон поставленным голосом, умение быстро мыслить, импровизировать словами, органично пользоваться "ухом", и даже фотогеничность, для нынешнего политика большое подспорье, но отнюдь не главное. Главное всё-таки ясный ум, умение мыслить стратегически и навыки руководства чем-нибудь большим, чем собственная семья. Плюс, для руководителя государства необходимы ответственность и наличие этических императивов. Таких лидеров государств в мире по пальцам и уж всяко это не про шоумена во президентстве. Автор не преминул отметить опасность авторитаризма Зеленского, который всё более очевиден. Подпустил неоднозначности в оценках поступков своего героя. Книга, судя по противоречивой реакции ознакомленных с её содержанием украинофилов, в дальнейшем может сгодиться и как документ обвинения, и в качестве оды Зеленскому победителю. В зависимости – как политическая масть у того ляжет. Надо отдать должное автору – подстелил соломки. Когда Зеленского будут судить за его преступления в должности президента Украины, а это на мой взгляд, неминуемо произойдёт, то какими-то цитатами их "Шоумена" будут пользоваться и прокуроры и адвокаты. Я же, впечатлившись публикуемыми отрывками, хочу вспомнить собственные наблюдения за актёрским психотипом, благо, за полтора десятилетия работы в качестве организатора кинопроизводства, насмотрелся. По большому счёту, актёрство своего рода диагноз. Профессия изначально предполагает желание нравиться. Приёмной комиссии, педагогам, продюсерам, в дальнейшем – публике. Нравиться – естественная человеческая потребность, но в актёрской профессии становится зависимостью. И, как любая зависимость, – алкогольная, наркотическая, игровая, ломает психику. Мне скажут: а как же Рейган или Шварценеггер? Отвечу. Во-первых, совсем не очевидно, что упомянутые, в политической своей ипостаси являлись образцами государственных деятелей, во-вторых, давайте не путать красное с круглым– и Рональд и Арнольд заступили на свои должности будучи довольно зрелыми в гражданском понимании, имея за спиной гораздо больший человеческий опыт, а спереди довольно крепкие текстикулы. Да и ситуация Америке тех лет и на Украине сегодня сильно разная. В общем, книга "Шоумен" про Зеленского – это не смешно.Общественный деятель Максим Гольдарб:Кличко в интервью канадцам, по сути, называет Зеленского диктатором, от деятельности которого "во всю пахнет вертикалью и авторитаризмом." Телеканалы Порошенко круглосуточно показывают боевых "луценок", различных уважаемых генералов, политиков и экспертов, которые наперебой чехвостят команду президента, обвиняя его и ее в диктатуре, коррупции, некомпетентности, преследовании оппозиции. Старинный клеврет Юлии Тимошенко, нардеп Сергей Тарута, (по совместительству, кстати, друг Рината Ахметова) в интервью испанцам говорит, что нынешний президент- самый некомпетентный, которого он встречал.Нардеп Костенко (партия "Голос" - "соросята") заявляет, что Зеленский "уже умер" (политически в смысле). Военное командование то тут, то там аккуратно, но откровенно и очевидно опровергает те или иные утверждения президента. Порошенко… тут все понятно: дикое желание реванша. Но даже лиса Алиса украинской политики - ЮВТ - начала осторожно (не вспоминая, как раньше, до войны, президента только как с "членом по роялю"), заявлять о нем как о руководителе без плана на будущее. Иностранные журналы и газеты (Тайм, Уолл стрит дж., НЙТ и др), кроме всех прочих негативных статей о ситуации в Украине, стали часто цитировать книгу американского журналиста Саймона Шустера с очень нелицеприятным названием "The Showman" - названием, которым автор стопроцентно хочет охарактеризовать главного героя, президента Зеленского. Именно как шоумена, а не политика или главу державы. Это очень показательно. Что связывает всех этих людей, при всех их персональных различиях, симпатиях, приверженностях? Полагаю, одно: все они четко улавливают момент, когда можно нападать. Когда разрешили, когда пора, когда можно урвать, когда на горизонте замаячил "change". Когда подходит "finita la commedia", грустная и кровавая, к сожалению.

https://ukraina.ru/20240125/1052893354.html

https://ukraina.ru/20231117/1051119592.html

https://ukraina.ru/20240119/1052770352.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

эксклюзив, владимир зеленский, украина, соцсети, эксперты, биография