"Пистолет к голове и забрать деньги". Как Офис Зеленского занимается рэкетом - 27.01.2024 Украина.ру
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"Пистолет к голове и забрать деньги". Как Офис Зеленского занимается рэкетом
"Пистолет к голове и забрать деньги". Как Офис Зеленского занимается рэкетом - 27.01.2024 Украина.ру
"Пистолет к голове и забрать деньги". Как Офис Зеленского занимается рэкетом
Чем меньше на Западе дают Киеву денег, тем активнее украинские власти пытаются выжимать все соки у населения и бизнеса для финансирования военных действий и личной наживы
2024-01-27T04:48
2024-01-27T04:48
эксклюзив
украина
владимир зеленский
рэкет
сво
сша
офис президента
бизнес
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В Новом году, пока США и ЕС еще раздумывают, сколько Украине дать средств, Зеленский с одной стороны, шантажирует партнеров, что без их помощи украинские пенсионеры просто умрут, а с другой стороны, его люди буквально терроризируют бизнес. Попутно Зеленский красиво говорит на западных форумах об "инвестиционной привлекательности", приглашая бизнесменов вкладываться в Украину.Взвыли от поборов даже прозападные бизнесмены, от которых тоже требуют денег. На днях директор программы "Экономика" из Украинского института будущего Анатолий Амелин заявил, что многие бизнесмены уезжают за границу и не возвращаются, потому что на Украине им "пистолет к голове приставляют и пытаются деньги забрать".Иными словами, люди Зеленского превратились в обычную банду, которая силой выбивает деньги, оправдывая свои действия войной. Так обычно действуют банды в странах Африки и Азии, где Запад уже навязал свое видение демократии, уничтожив местную экономику или свергнув неугодных лидеров.Следует отметить, что Украинский институт будущего – абсолютно прозападная структура, созданная для пиара евроатлантической интеграции Украины. Если уж им рэкет людей Зеленского стал поперек горла, то можно только представить, что приходится испытывать тем, у кого нет крыши в виде посольства США.Проще говоря, сначала они "отжали" бизнес у тех, кто был как-то связан с Россией, затем - у тех, у кого были там родственники, следующих для этого просто огульно обвинили в связях с РФ, потом был бывший спонсор Зеленского Игорь Коломойский*, а затем дошла очередь и до прозападных бизнесменов.Сейчас, по словам Амелина, украинский бизнес умирает из-за беспредела силовых структур. Не менее он страдает и из-за мобилизации, выгребающей работников. Амелин сослался на одного из бизнесменов, который жаловался, что у него количество работников сократилось с 400 до 90 человек."Он говорит: я ни копейки не дам, я буду бороться до конца, выводить на улицы людей... Бизнес уже находится в отчаянии. Бизнес находится на мели. Когда говорят, что у предпринимателей есть деньги - это вранье, потому что сотни миллиардов гривен невозмещенного НДС, заблокированного НДС, нерегистрированные налоговые накладные. Это один кейс. Второе: ты не можешь взять кредит. Предприятия ОПК не могут взять кредит", - цитирует Амелин украинского бизнесмена. Он также утверждает, что украинская экономика уже "коллапсирует", а показатели "роста" - это лишь следствие инфляции.На днях также Союз украинских предпринимателей обратился в Офис Президента из-за давления на бизнес со стороны правоохранителей, которые шьют им государственную измену по поводу и без повода. "Задача правоохранительных органов в Украине обеспечить защиту прав, свобод и законных интересов лиц, однако, каждая публикация о задержании лиц с обвинением в государственной измене, пособничеству государству агрессору и т.д. без обвинительного приговора — это уничтожение репутации и личной свободы человека", - говорится в обращении.В ответ на жалобы бизнесменов Зеленский на днях провел встречу с некоторыми из них, специально отобранными для этой встречи. Однако опальный депутат Александр Дубинский считает, что это была встреча кролика с удавом, так как бизнесу нечего предложить украинской власти – она сама может всё отобрать."Переговоры – это когда каждая из сторон обладает чем-то, что интересует другую сторону, и этого нельзя получить самой. Сильная сторона бизнеса - это деньги, а получает их государство силами ГБР (Государственное бюро расследований) и других своих карательных структур. То есть, переговоры для власти не имеют никакого смысла, так как нет ни одного препятствия, которое бы мешало отобрать у бизнеса деньги, имущество и свободу. Поэтому и описывать встречу власти и бизнеса нужно по-другому: "Кролики встретились с удавом, чтобы определить, будут их есть с хвоста или с головы", - пишет бывший "Слуга народа" из камеры СИЗО. Еще один депутат, Ярослав Железняк от "Голоса", прокомментировал эту встречу следующим образом: "Только что очень неэлегантно послали бизнес со всеми его требованиями".Один из участников встречи описал ее как безрезультативный выпуск пара. "Формально встретились, поговорили, разошлись. Отработанная схема — выпустить пар. Единственный плюс встречи — ярость бизнеса очевидна", - говорит бизнесмен украинскому журналу Forbes.Жалуется на поиски русского следа даже мэр Киева Виталий Кличко, в прошлом один из лидеров Майдана. "В последнее время всё больше бизнесменов жалуются на безумные поборы, на требования отдать долю в бизнесе или отдать его полностью. Не соглашаешься — уголовные дела, обыски, громкие заявления и даже могут "найти русский след"", — написал киевский мэр в своем Telegram-канале.Закручивают последнее время гайки и различным популярным блогерам и артистам, даже если они "отстёгивали" на ВСУ или старались быть вообще вне политики. В вину им ставят гонорары, на которые "можно было бы купить дроны", то есть просто вымогают деньги.Политолог Михаил Чаплыга пишет, что схема государственного рейдерства - банальна и проста: "Бизнес - предложение отдать долю или продать все за 3 копейки (и предложение заткнуться) - отказ - подозрение в измене родине - обыск - георгиевская ленточка - тюрьма и отжим собственности... а потом и суп с котом".Георгиевские ленточки, российские монетки или советские книжки о пионерии действительно фигурируют ежедневно после обысков у представителей бизнеса, священников канонической УПЦ, популярных рэперов, Youtube-блогеров, криптовалютчиков и обычных сельских старушек, чей дом кому-то приглянулся.* Внесён Росфинмониторингом в реестр спонсоров терроризма и экстремизма
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Дмитрий Ковалевич
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эксклюзив, украина, владимир зеленский, рэкет, сво, сша, офис президента, бизнес
Эксклюзив, Украина, Владимир Зеленский, рэкет, СВО, США, Офис президента, бизнес

"Пистолет к голове и забрать деньги". Как Офис Зеленского занимается рэкетом

04:48 27.01.2024
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
Чем меньше на Западе дают Киеву денег, тем активнее украинские власти пытаются выжимать все соки у населения и бизнеса для финансирования военных действий и личной наживы
В Новом году, пока США и ЕС еще раздумывают, сколько Украине дать средств, Зеленский с одной стороны, шантажирует партнеров, что без их помощи украинские пенсионеры просто умрут, а с другой стороны, его люди буквально терроризируют бизнес.
Попутно Зеленский красиво говорит на западных форумах об "инвестиционной привлекательности", приглашая бизнесменов вкладываться в Украину.
Взвыли от поборов даже прозападные бизнесмены, от которых тоже требуют денег. На днях директор программы "Экономика" из Украинского института будущего Анатолий Амелин заявил, что многие бизнесмены уезжают за границу и не возвращаются, потому что на Украине им "пистолет к голове приставляют и пытаются деньги забрать".
Иными словами, люди Зеленского превратились в обычную банду, которая силой выбивает деньги, оправдывая свои действия войной. Так обычно действуют банды в странах Африки и Азии, где Запад уже навязал свое видение демократии, уничтожив местную экономику или свергнув неугодных лидеров.
Следует отметить, что Украинский институт будущего – абсолютно прозападная структура, созданная для пиара евроатлантической интеграции Украины. Если уж им рэкет людей Зеленского стал поперек горла, то можно только представить, что приходится испытывать тем, у кого нет крыши в виде посольства США.
Проще говоря, сначала они "отжали" бизнес у тех, кто был как-то связан с Россией, затем - у тех, у кого были там родственники, следующих для этого просто огульно обвинили в связях с РФ, потом был бывший спонсор Зеленского Игорь Коломойский*, а затем дошла очередь и до прозападных бизнесменов.
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Сейчас, по словам Амелина, украинский бизнес умирает из-за беспредела силовых структур. Не менее он страдает и из-за мобилизации, выгребающей работников.
Амелин сослался на одного из бизнесменов, который жаловался, что у него количество работников сократилось с 400 до 90 человек.
"Он говорит: я ни копейки не дам, я буду бороться до конца, выводить на улицы людей...
Бизнес уже находится в отчаянии. Бизнес находится на мели. Когда говорят, что у предпринимателей есть деньги - это вранье, потому что сотни миллиардов гривен невозмещенного НДС, заблокированного НДС, нерегистрированные налоговые накладные. Это один кейс.
Второе: ты не можешь взять кредит. Предприятия ОПК не могут взять кредит", - цитирует Амелин украинского бизнесмена.
Он также утверждает, что украинская экономика уже "коллапсирует", а показатели "роста" - это лишь следствие инфляции.
На днях также Союз украинских предпринимателей обратился в Офис Президента из-за давления на бизнес со стороны правоохранителей, которые шьют им государственную измену по поводу и без повода.
"Задача правоохранительных органов в Украине обеспечить защиту прав, свобод и законных интересов лиц, однако, каждая публикация о задержании лиц с обвинением в государственной измене, пособничеству государству агрессору и т.д. без обвинительного приговора — это уничтожение репутации и личной свободы человека", - говорится в обращении.
- РИА Новости, 1920, 22.01.2024
22 января, 13:11
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В ответ на жалобы бизнесменов Зеленский на днях провел встречу с некоторыми из них, специально отобранными для этой встречи. Однако опальный депутат Александр Дубинский считает, что это была встреча кролика с удавом, так как бизнесу нечего предложить украинской власти – она сама может всё отобрать.
"Переговоры – это когда каждая из сторон обладает чем-то, что интересует другую сторону, и этого нельзя получить самой. Сильная сторона бизнеса - это деньги, а получает их государство силами ГБР (Государственное бюро расследований) и других своих карательных структур.
То есть, переговоры для власти не имеют никакого смысла, так как нет ни одного препятствия, которое бы мешало отобрать у бизнеса деньги, имущество и свободу. Поэтому и описывать встречу власти и бизнеса нужно по-другому: "Кролики встретились с удавом, чтобы определить, будут их есть с хвоста или с головы", - пишет бывший "Слуга народа" из камеры СИЗО.
Еще один депутат, Ярослав Железняк от "Голоса", прокомментировал эту встречу следующим образом: "Только что очень неэлегантно послали бизнес со всеми его требованиями".
Один из участников встречи описал ее как безрезультативный выпуск пара.
"Формально встретились, поговорили, разошлись. Отработанная схема — выпустить пар. Единственный плюс встречи — ярость бизнеса очевидна", - говорит бизнесмен украинскому журналу Forbes.
Жалуется на поиски русского следа даже мэр Киева Виталий Кличко, в прошлом один из лидеров Майдана.
"В последнее время всё больше бизнесменов жалуются на безумные поборы, на требования отдать долю в бизнесе или отдать его полностью. Не соглашаешься — уголовные дела, обыски, громкие заявления и даже могут "найти русский след"", — написал киевский мэр в своем Telegram-канале.
Закручивают последнее время гайки и различным популярным блогерам и артистам, даже если они "отстёгивали" на ВСУ или старались быть вообще вне политики. В вину им ставят гонорары, на которые "можно было бы купить дроны", то есть просто вымогают деньги.
25 декабря 2023, 15:08
"Тебя посодют, а ты не воруй!" Запад предупредил Зеленского и Ермака, чтобы меньше кралиУдивительное предупреждение фюреру украинского народа и президенту Владимиру Зеленскому, чтобы меньше воровал, прилетело с Запада через главу его Офиса (ОПУ), 52-летнего Андрея Ермака. Причем неприятный сигнал почему-то пришел из Румынии
Политолог Михаил Чаплыга пишет, что схема государственного рейдерства - банальна и проста: "Бизнес - предложение отдать долю или продать все за 3 копейки (и предложение заткнуться) - отказ - подозрение в измене родине - обыск - георгиевская ленточка - тюрьма и отжим собственности... а потом и суп с котом".
Георгиевские ленточки, российские монетки или советские книжки о пионерии действительно фигурируют ежедневно после обысков у представителей бизнеса, священников канонической УПЦ, популярных рэперов, Youtube-блогеров, криптовалютчиков и обычных сельских старушек, чей дом кому-то приглянулся.
* Внесён Росфинмониторингом в реестр спонсоров терроризма и экстремизма
 
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