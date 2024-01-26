Подробности о погибших, помощь Европы. Итоги 26 января - 26.01.2024 Украина.ру
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Подробности о погибших, помощь Европы. Итоги 26 января
Подробности о погибших, помощь Европы. Итоги 26 января - 26.01.2024 Украина.ру
Подробности о погибших, помощь Европы. Итоги 26 января
Стали известны подробности о погибших в катастрофе Ил-76 в Белгородской области. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о том, что Европа всё же выделит €50 млрд Украине
2024-01-26T18:50
2024-01-26T18:50
эксклюзив
хроники
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Следственный комитет России опубликовал видео с места крушения самолёта Ил-76 в Белгородской области."В рамках уголовного дела, возбужденного по ст.205 УК РФ (террористический акт), следователи и криминалисты Следственного комитета России продолжают осмотр места крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области, а также проводят комплекс других следственных действий. Обнаруженные в ходе осмотра фрагменты тел погибших изымаются в установленном порядке и систематизируются для последующего назначения генетических экспертиз с целью идентификации останков. На отдельных частях тел погибших имеются характерные татуировки. Подобные символы фиксировались на телах у многих представителей украинских вооруженных формирований, в том числе запрещённого в РФ полка "Азов"*, ранее допрошенных следствием в рамках уголовных дел", - указывалось в подписи к видео.Кроме того, там указано, что среди вещественных доказательств, которые уже приобщены к материалам уголовного дела, имеются документы погибших в катастрофе украинских военнослужащих, подтверждающие их личности."С помощью радиолокационных средств объективного контроля воздушного пространства, а также следствием установлено, что зенитно-ракетное вооружение, из которого был поражен военно-транспортный самолет, располагалось в районе села Липцы Харьковской области", - также сообщил Следственный комитет РФ.На видео были также показаны документы некоторых из погибших украинских военных, которых везли на обмен пленными. Среди них были: Гальцев Евгений Анатольевич, рождённый 06 декабря 1969 года; Крячко Дмитрий Владимирович, рождённый 31 января 1980 года, Рой Иван, рождённый 06 июля 2002 года.Таким образом, все спекуляции украинской стороны о том, что самолёте никого не было, получили опровержение.Примечательно, что и Гальцев, и Крячко, и Рой фигурируют в списке украинских военнопленных, находившихся на борту Ил-76, который опубликовала главред МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в день трагедии — 24 января.Тем временем Главное управление разведки Минобороны Украины, начальник которого — Кирилл Буданов — является также главой Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными — признало, что на 24 января был запланирован обмен пленными, который не состоялся."Мы не будем называть точной цифры и до обмена, пока он не состоится, такие вещи не практикуются, но это должен был быть один из наибольших обменов за историю полномасштабной войны и вообще-то должен был быть юбилейный 50-й [обмен пленными], но, к сожалению, не произошёл", - заявил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в эфире телеканала ICTV.Примечательно, что также 26 января украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил о том, что на Украину прибыли 77 тел погибших военных."Состоялось очередное репатриационное мероприятие, по результатам реализации которого в Украину возвращены погибшие военнослужащие: на подконтрольную правительству Украины территорию сегодня возвращены тела (останки) 77 защитников Украины", - указывалось в сообщении штаба.При этом, как уверял штаб, работа по подготовке к этому мероприятию "велась длительное время".Тем временем на Украине оценивают работу властей в случае с трагедией, в результате которой из-за действий украинских сил ПВО был сбит борт, на котором находились отправлявшиеся на обмен украинские военнопленные."Между капель и не до конца. Мы бы так назвали &lt;...&gt; тактику Офиса Президента по отношению к ситуации с Ил-76. Между капель: не обвинять РФ, не отрицать работу своего ПВО, на определённом этапе подтвердить перевозку пленных. Не до конца: не дать довести до конца легитимное в глазах Запада и украинцев расследование. Тактика хорошая, но имеет два уязвимых места, потому что "между капель" гипотетически подставляет Банковую под удары с обеих сторон. Россия пока аккуратничает и явно использует только церемониальную риторику, переводя в кейс в кулуарно-дипломатический аспект. Но Порошенко вряд ли отпустит такой шанс. С его стороны можно начать в парламенте обвинять Офис и МИД в недостаточно патриотической позиции, в том, что они не обвинили Москву конкретно в ударе по самолёту и гибели пленных", - отмечалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "ЗеРада",Более того, канал сообщил, что, по его информации. Команда Порошенко уже привлекает на свою сторону родственников погибших военнопленных, и что команда пятого президента Украины снова может обвинить главу Офиса президента Украины Андрея Ермака в якобы работе на Россию.Деньги из ЕвропыПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что предварительно все 27 государств-членов Европейского Союза согласились поддержать четырёхлетнюю программу для Украины Ukraine Facility на €50 млрд и ожидает, что на утверждение программы состоится уже 1 февраля."Первого февраля мы ожидаем, что ЕС утвердит новую четырехлетнюю программу поддержки Украины на €50 млрд Ukraine Facility. Предварительно можем сказать, что все 27 членов ЕС согласились поддержать эту программу", - отметил Шмыгаль.Таким образом, в этом году Евросоюз предоставит Украине финансовую помощь примерно на уровне 2023 года, отметил Шмыгаль.Кроме того, он рассказал, что администрация президента США Джо Байдена намерена предоставить Украине в этом году $11,8 млрд бюджетной поддержки."Ожидаем положительного решения американского Конгресса по этому вопросу уже в ближайшее время", – также заявил Шмыгаль.Днём ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью RND заявила, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан откажется от блокирования € 50 млрд для Украины на специальном саммите Евросоюза 1 февраля. Валтонен рассказала, что на встрече глав МИД стран ЕС в понедельник, 22 января, её венгерский коллега Петер Сийярто дал им "позитивный сигнал"."И я очень надеюсь, что мы, наконец, сможем утвердить помощь Украине. Если нет — мы найдём другое решение", — заявил Валтонен.При этом она призвала Европу больше инвестировать в свою оборону.Ранее Будапешт заявил, что может снять своё вето на пакет помощи на € 50 млрд при условии, что финансирование будет пересматриваться ежегодно. Как сообщали СМИ, Европейская комиссия, с одной стороны, готова принять некоторые требования Будапешта, а с другой — лидеры ЕС готовы занять жёсткую позицию в отношении Венгрии, если последняя продолжит блокировать выделение денег Украине.
https://ukraina.ru/20240126/1052919656.html
https://ukraina.ru/20240126/1052913674.html
https://ukraina.ru/20240125/1052909823.html
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Егор Леев
Егор Леев
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

Подробности о погибших, помощь Европы. Итоги 26 января

18:50 26.01.2024
 
© СК РФ / Перейти в фотобанкВоенно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области
Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области
© СК РФ
Перейти в фотобанк
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Стали известны подробности о погибших в катастрофе Ил-76 в Белгородской области. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о том, что Европа всё же выделит €50 млрд Украине
Следственный комитет России опубликовал видео с места крушения самолёта Ил-76 в Белгородской области.
"В рамках уголовного дела, возбужденного по ст.205 УК РФ (террористический акт), следователи и криминалисты Следственного комитета России продолжают осмотр места крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области, а также проводят комплекс других следственных действий. Обнаруженные в ходе осмотра фрагменты тел погибших изымаются в установленном порядке и систематизируются для последующего назначения генетических экспертиз с целью идентификации останков. На отдельных частях тел погибших имеются характерные татуировки. Подобные символы фиксировались на телах у многих представителей украинских вооруженных формирований, в том числе запрещённого в РФ полка "Азов"*, ранее допрошенных следствием в рамках уголовных дел", - указывалось в подписи к видео.
Кроме того, там указано, что среди вещественных доказательств, которые уже приобщены к материалам уголовного дела, имеются документы погибших в катастрофе украинских военнослужащих, подтверждающие их личности.
"С помощью радиолокационных средств объективного контроля воздушного пространства, а также следствием установлено, что зенитно-ракетное вооружение, из которого был поражен военно-транспортный самолет, располагалось в районе села Липцы Харьковской области", - также сообщил Следственный комитет РФ.
Хмельницкая АЭС - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
13:07
Новые реакторы, арест украинских агентов, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 26 январяНа Украине заявили о строительстве новых атомных реакторов. В Ростове-на-Дону арестовали украинских агентов. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
На видео были также показаны документы некоторых из погибших украинских военных, которых везли на обмен пленными. Среди них были: Гальцев Евгений Анатольевич, рождённый 06 декабря 1969 года; Крячко Дмитрий Владимирович, рождённый 31 января 1980 года, Рой Иван, рождённый 06 июля 2002 года.
Таким образом, все спекуляции украинской стороны о том, что самолёте никого не было, получили опровержение.
Примечательно, что и Гальцев, и Крячко, и Рой фигурируют в списке украинских военнопленных, находившихся на борту Ил-76, который опубликовала главред МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в день трагедии — 24 января.
Тем временем Главное управление разведки Минобороны Украины, начальник которого — Кирилл Буданов — является также главой Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными — признало, что на 24 января был запланирован обмен пленными, который не состоялся.
"Мы не будем называть точной цифры и до обмена, пока он не состоится, такие вещи не практикуются, но это должен был быть один из наибольших обменов за историю полномасштабной войны и вообще-то должен был быть юбилейный 50-й [обмен пленными], но, к сожалению, не произошёл", - заявил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в эфире телеканала ICTV.
Примечательно, что также 26 января украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил о том, что на Украину прибыли 77 тел погибших военных.
"Состоялось очередное репатриационное мероприятие, по результатам реализации которого в Украину возвращены погибшие военнослужащие: на подконтрольную правительству Украины территорию сегодня возвращены тела (останки) 77 защитников Украины", - указывалось в сообщении штаба.
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области. - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
09:58
Транзит газа, сокращение выплат переселенцам. Главное на Украине на утро 26 январяУкраина не намерена продлевать контракты на транзит российского газа, сообщили СМИ. Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук сообщила, что иностранные партнёры требуют уменьшить выплаты переселенцам
При этом, как уверял штаб, работа по подготовке к этому мероприятию "велась длительное время".
Тем временем на Украине оценивают работу властей в случае с трагедией, в результате которой из-за действий украинских сил ПВО был сбит борт, на котором находились отправлявшиеся на обмен украинские военнопленные.
"Между капель и не до конца. Мы бы так назвали <...> тактику Офиса Президента по отношению к ситуации с Ил-76. Между капель: не обвинять РФ, не отрицать работу своего ПВО, на определённом этапе подтвердить перевозку пленных. Не до конца: не дать довести до конца легитимное в глазах Запада и украинцев расследование. Тактика хорошая, но имеет два уязвимых места, потому что "между капель" гипотетически подставляет Банковую под удары с обеих сторон. Россия пока аккуратничает и явно использует только церемониальную риторику, переводя в кейс в кулуарно-дипломатический аспект. Но Порошенко вряд ли отпустит такой шанс. С его стороны можно начать в парламенте обвинять Офис и МИД в недостаточно патриотической позиции, в том, что они не обвинили Москву конкретно в ударе по самолёту и гибели пленных", - отмечалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "ЗеРада",
Более того, канал сообщил, что, по его информации. Команда Порошенко уже привлекает на свою сторону родственников погибших военнопленных, и что команда пятого президента Украины снова может обвинить главу Офиса президента Украины Андрея Ермака в якобы работе на Россию.
Оглашение приговора И. Стрелкову (Гиркину) - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Вчера, 18:35
Приговоры Стрелкову и Треповой. Итоги 25 января на УкраинеМосгорсуд приговорил бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова к четырём годам колонии по делу о призывах к экстремизму. Второй западный окружной военный суд приговорил Дарью Трепову к 27 годам колонии по делу о теракте в Санкт-Петербурге
Деньги из Европы
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что предварительно все 27 государств-членов Европейского Союза согласились поддержать четырёхлетнюю программу для Украины Ukraine Facility на €50 млрд и ожидает, что на утверждение программы состоится уже 1 февраля.
"Первого февраля мы ожидаем, что ЕС утвердит новую четырехлетнюю программу поддержки Украины на €50 млрд Ukraine Facility. Предварительно можем сказать, что все 27 членов ЕС согласились поддержать эту программу", - отметил Шмыгаль.
Таким образом, в этом году Евросоюз предоставит Украине финансовую помощь примерно на уровне 2023 года, отметил Шмыгаль.
Кроме того, он рассказал, что администрация президента США Джо Байдена намерена предоставить Украине в этом году $11,8 млрд бюджетной поддержки.
"Ожидаем положительного решения американского Конгресса по этому вопросу уже в ближайшее время", – также заявил Шмыгаль.
Днём ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью RND заявила, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан откажется от блокирования € 50 млрд для Украины на специальном саммите Евросоюза 1 февраля. Валтонен рассказала, что на встрече глав МИД стран ЕС в понедельник, 22 января, её венгерский коллега Петер Сийярто дал им "позитивный сигнал".
"И я очень надеюсь, что мы, наконец, сможем утвердить помощь Украине. Если нет — мы найдём другое решение", — заявил Валтонен.
При этом она призвала Европу больше инвестировать в свою оборону.
Ранее Будапешт заявил, что может снять своё вето на пакет помощи на € 50 млрд при условии, что финансирование будет пересматриваться ежегодно. Как сообщали СМИ, Европейская комиссия, с одной стороны, готова принять некоторые требования Будапешта, а с другой — лидеры ЕС готовы занять жёсткую позицию в отношении Венгрии, если последняя продолжит блокировать выделение денег Украине.
 
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