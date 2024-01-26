https://ukraina.ru/20240126/1052934464.html

Подробности о погибших, помощь Европы. Итоги 26 января

Подробности о погибших, помощь Европы. Итоги 26 января - 26.01.2024 Украина.ру

Подробности о погибших, помощь Европы. Итоги 26 января

Стали известны подробности о погибших в катастрофе Ил-76 в Белгородской области. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о том, что Европа всё же выделит €50 млрд Украине

2024-01-26T18:50

2024-01-26T18:50

2024-01-26T18:50

эксклюзив

хроники

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Следственный комитет России опубликовал видео с места крушения самолёта Ил-76 в Белгородской области."В рамках уголовного дела, возбужденного по ст.205 УК РФ (террористический акт), следователи и криминалисты Следственного комитета России продолжают осмотр места крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области, а также проводят комплекс других следственных действий. Обнаруженные в ходе осмотра фрагменты тел погибших изымаются в установленном порядке и систематизируются для последующего назначения генетических экспертиз с целью идентификации останков. На отдельных частях тел погибших имеются характерные татуировки. Подобные символы фиксировались на телах у многих представителей украинских вооруженных формирований, в том числе запрещённого в РФ полка "Азов"*, ранее допрошенных следствием в рамках уголовных дел", - указывалось в подписи к видео.Кроме того, там указано, что среди вещественных доказательств, которые уже приобщены к материалам уголовного дела, имеются документы погибших в катастрофе украинских военнослужащих, подтверждающие их личности."С помощью радиолокационных средств объективного контроля воздушного пространства, а также следствием установлено, что зенитно-ракетное вооружение, из которого был поражен военно-транспортный самолет, располагалось в районе села Липцы Харьковской области", - также сообщил Следственный комитет РФ.На видео были также показаны документы некоторых из погибших украинских военных, которых везли на обмен пленными. Среди них были: Гальцев Евгений Анатольевич, рождённый 06 декабря 1969 года; Крячко Дмитрий Владимирович, рождённый 31 января 1980 года, Рой Иван, рождённый 06 июля 2002 года.Таким образом, все спекуляции украинской стороны о том, что самолёте никого не было, получили опровержение.Примечательно, что и Гальцев, и Крячко, и Рой фигурируют в списке украинских военнопленных, находившихся на борту Ил-76, который опубликовала главред МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в день трагедии — 24 января.Тем временем Главное управление разведки Минобороны Украины, начальник которого — Кирилл Буданов — является также главой Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными — признало, что на 24 января был запланирован обмен пленными, который не состоялся."Мы не будем называть точной цифры и до обмена, пока он не состоится, такие вещи не практикуются, но это должен был быть один из наибольших обменов за историю полномасштабной войны и вообще-то должен был быть юбилейный 50-й [обмен пленными], но, к сожалению, не произошёл", - заявил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в эфире телеканала ICTV.Примечательно, что также 26 января украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил о том, что на Украину прибыли 77 тел погибших военных."Состоялось очередное репатриационное мероприятие, по результатам реализации которого в Украину возвращены погибшие военнослужащие: на подконтрольную правительству Украины территорию сегодня возвращены тела (останки) 77 защитников Украины", - указывалось в сообщении штаба.При этом, как уверял штаб, работа по подготовке к этому мероприятию "велась длительное время".Тем временем на Украине оценивают работу властей в случае с трагедией, в результате которой из-за действий украинских сил ПВО был сбит борт, на котором находились отправлявшиеся на обмен украинские военнопленные."Между капель и не до конца. Мы бы так назвали <...> тактику Офиса Президента по отношению к ситуации с Ил-76. Между капель: не обвинять РФ, не отрицать работу своего ПВО, на определённом этапе подтвердить перевозку пленных. Не до конца: не дать довести до конца легитимное в глазах Запада и украинцев расследование. Тактика хорошая, но имеет два уязвимых места, потому что "между капель" гипотетически подставляет Банковую под удары с обеих сторон. Россия пока аккуратничает и явно использует только церемониальную риторику, переводя в кейс в кулуарно-дипломатический аспект. Но Порошенко вряд ли отпустит такой шанс. С его стороны можно начать в парламенте обвинять Офис и МИД в недостаточно патриотической позиции, в том, что они не обвинили Москву конкретно в ударе по самолёту и гибели пленных", - отмечалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "ЗеРада",Более того, канал сообщил, что, по его информации. Команда Порошенко уже привлекает на свою сторону родственников погибших военнопленных, и что команда пятого президента Украины снова может обвинить главу Офиса президента Украины Андрея Ермака в якобы работе на Россию.Деньги из ЕвропыПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что предварительно все 27 государств-членов Европейского Союза согласились поддержать четырёхлетнюю программу для Украины Ukraine Facility на €50 млрд и ожидает, что на утверждение программы состоится уже 1 февраля."Первого февраля мы ожидаем, что ЕС утвердит новую четырехлетнюю программу поддержки Украины на €50 млрд Ukraine Facility. Предварительно можем сказать, что все 27 членов ЕС согласились поддержать эту программу", - отметил Шмыгаль.Таким образом, в этом году Евросоюз предоставит Украине финансовую помощь примерно на уровне 2023 года, отметил Шмыгаль.Кроме того, он рассказал, что администрация президента США Джо Байдена намерена предоставить Украине в этом году $11,8 млрд бюджетной поддержки."Ожидаем положительного решения американского Конгресса по этому вопросу уже в ближайшее время", – также заявил Шмыгаль.Днём ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью RND заявила, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан откажется от блокирования € 50 млрд для Украины на специальном саммите Евросоюза 1 февраля. Валтонен рассказала, что на встрече глав МИД стран ЕС в понедельник, 22 января, её венгерский коллега Петер Сийярто дал им "позитивный сигнал"."И я очень надеюсь, что мы, наконец, сможем утвердить помощь Украине. Если нет — мы найдём другое решение", — заявил Валтонен.При этом она призвала Европу больше инвестировать в свою оборону.Ранее Будапешт заявил, что может снять своё вето на пакет помощи на € 50 млрд при условии, что финансирование будет пересматриваться ежегодно. Как сообщали СМИ, Европейская комиссия, с одной стороны, готова принять некоторые требования Будапешта, а с другой — лидеры ЕС готовы занять жёсткую позицию в отношении Венгрии, если последняя продолжит блокировать выделение денег Украине.

https://ukraina.ru/20240126/1052919656.html

https://ukraina.ru/20240126/1052913674.html

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2024

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники