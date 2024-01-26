https://ukraina.ru/20240126/1052933560.html

Что ЕС хочет провернуть под видом защиты от России: Носович о погребах для картошки за 60 млн. евро

Что ЕС хочет провернуть под видом защиты от России: Носович о погребах для картошки за 60 млн. евро - 26.01.2024 Украина.ру

Что ЕС хочет провернуть под видом защиты от России: Носович о погребах для картошки за 60 млн. евро

Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в Молдавии с депортацией людей из Приднестровья, а также рассказал, какие цели преследует ряд стран ЕС ведя активную деятельность по милитаризации

2024-01-26T17:44

2024-01-26T17:44

2024-01-26T17:44

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00:40 - Ситуация с депортацией в Молдавии; 02:59 - Милитаризация Польши и Прибалтики; 06:35 - Для чего Европа использует миф о Сувалкском коридоре? 10:06 – Нужна ли США Украина? 11:44 - О национальной идентичности этнических украинцев; 16:44 - Об инструментах вмешательства Запада во внутренние дела Казахстана и России.

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2024

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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