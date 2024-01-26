Что ЕС хочет провернуть под видом защиты от России: Носович о погребах для картошки за 60 млн. евро - 26.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240126/1052933560.html
Что ЕС хочет провернуть под видом защиты от России: Носович о погребах для картошки за 60 млн. евро
Что ЕС хочет провернуть под видом защиты от России: Носович о погребах для картошки за 60 млн. евро - 26.01.2024 Украина.ру
Что ЕС хочет провернуть под видом защиты от России: Носович о погребах для картошки за 60 млн. евро
Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в Молдавии с депортацией людей из Приднестровья, а также рассказал, какие цели преследует ряд стран ЕС ведя активную деятельность по милитаризации
2024-01-26T17:44
2024-01-26T17:44
новости
молдавия
приднестровье
польша
прибалтика
сша
украина
европа
казахстан
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/1a/1052933245_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_07e354813fbf4a44607ed9942bf6c2dd.jpg
00:40 - Ситуация с депортацией в Молдавии; 02:59 - Милитаризация Польши и Прибалтики; 06:35 - Для чего Европа использует миф о Сувалкском коридоре? 10:06 – Нужна ли США Украина? 11:44 - О национальной идентичности этнических украинцев; 16:44 - Об инструментах вмешательства Запада во внутренние дела Казахстана и России.
молдавия
приднестровье
польша
прибалтика
сша
украина
европа
казахстан
россия
запад
эстония
литва
латвия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/1a/1052933245_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7f02357761b79b6dcbeeb2b062b10f90.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, молдавия, приднестровье, польша, прибалтика, сша, украина, европа, казахстан, россия, запад, леонид кравчук, владимир зеленский, владимир путин, сво, эстония, литва, латвия, санду, видео
Новости, Молдавия, Приднестровье, Польша, Прибалтика, США, Украина, Европа, Казахстан, Россия, Запад, Леонид Кравчук, Владимир Зеленский, Владимир Путин, СВО, Эстония, Литва, Латвия, Санду

Что ЕС хочет провернуть под видом защиты от России: Носович о погребах для картошки за 60 млн. евро

17:44 26.01.2024
 
Читать в
Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в Молдавии с депортацией людей из Приднестровья, а также рассказал, какие цели преследует ряд стран ЕС ведя активную деятельность по милитаризации
00:40 - Ситуация с депортацией в Молдавии;
02:59 - Милитаризация Польши и Прибалтики;
06:35 - Для чего Европа использует миф о Сувалкском коридоре?
10:06 – Нужна ли США Украина?
11:44 - О национальной идентичности этнических украинцев;
16:44 - Об инструментах вмешательства Запада во внутренние дела Казахстана и России.
 
НовостиМолдавияПриднестровьеПольшаПрибалтикаСШАУкраинаЕвропаКазахстанРоссияЗападЛеонид КравчукВладимир ЗеленскийВладимир ПутинСВОЭстонияЛитваЛатвияСанду
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:50Подробности о погибших, помощь Европы. Итоги 26 января
17:44Что ЕС хочет провернуть под видом защиты от России: Носович о погребах для картошки за 60 млн. евро
17:42Установлено место пуска ракеты, поразившей Ил-76 с военнопленными
17:25С 18 лет, включая женщин и зэков. Подполковник ВСУ предложил "драконовскую" мобилизацию
17:19"Вы их уже не контролируете": Захарова обратилась к Западу по поводу сбитого Ил-76
16:49Андрей Суздальцев: Пока Зеленский выпрыгивает из-за кустов, Германия пытается спихнуть Россию в болото
16:16Судьбу Украины будут решать зэки, если молодежь погибнет - подполковник ВСУ
15:50"Понятно, почему РФ продолжает СВО и готова к переговорам": Украина не смогла соврать об Ил-76 в СБ ООН
15:30Зеленского подставили а дальше - импичмент? Есть ли у США хитрый план и что будет с Украиной: Межуев
14:57Актера из "Слова пацана" внесли в базу украинского сайта "Миротворец"
14:57Владимир Сальдо: Зеленский устроил ВСУ "Бабий Яр", а Херсонская область готова завалить Россию помидорами
14:06"Система управления дала сбой": Царев объяснил неразбериху на Украине с ударом по Ил-76
13:59Крушение Ил-76: новый повод Украины для разжигания войны и ненависти
13:49"Они действительно думают, что мы сумасшедшие". Германия готовится воевать с Россией
13:29В Харькове переименовали "связанные с Россией" улицы
13:22Суд не будет рассматривать дело об убийстве журналиста Шеремета. Топи украинского правосудия
13:13В Раде готовят закон, позволяющий за деньги и легально "откосить" от мобилизации
13:13Депутатов Рады отправят доказывать украинцам, что мобилизация - это не страшно
13:09Сергей Михеев: Даже если Зеленский всех посадит и поубивает, ему придёт конец в марте или ноябре
13:07Новые реакторы, арест украинских агентов, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 26 января
Лента новостейМолния