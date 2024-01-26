https://ukraina.ru/20240126/1052933560.html
Что ЕС хочет провернуть под видом защиты от России: Носович о погребах для картошки за 60 млн. евро
Что ЕС хочет провернуть под видом защиты от России: Носович о погребах для картошки за 60 млн. евро - 26.01.2024 Украина.ру
Что ЕС хочет провернуть под видом защиты от России: Носович о погребах для картошки за 60 млн. евро
Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в Молдавии с депортацией людей из Приднестровья, а также рассказал, какие цели преследует ряд стран ЕС ведя активную деятельность по милитаризации
2024-01-26T17:44
2024-01-26T17:44
2024-01-26T17:44
новости
молдавия
приднестровье
польша
прибалтика
сша
украина
европа
казахстан
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/1a/1052933245_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_07e354813fbf4a44607ed9942bf6c2dd.jpg
00:40 - Ситуация с депортацией в Молдавии; 02:59 - Милитаризация Польши и Прибалтики; 06:35 - Для чего Европа использует миф о Сувалкском коридоре? 10:06 – Нужна ли США Украина? 11:44 - О национальной идентичности этнических украинцев; 16:44 - Об инструментах вмешательства Запада во внутренние дела Казахстана и России.
молдавия
приднестровье
польша
прибалтика
сша
украина
европа
казахстан
россия
запад
эстония
литва
латвия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/1a/1052933245_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7f02357761b79b6dcbeeb2b062b10f90.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, молдавия, приднестровье, польша, прибалтика, сша, украина, европа, казахстан, россия, запад, леонид кравчук, владимир зеленский, владимир путин, сво, эстония, литва, латвия, санду, видео
Новости, Молдавия, Приднестровье, Польша, Прибалтика, США, Украина, Европа, Казахстан, Россия, Запад, Леонид Кравчук, Владимир Зеленский, Владимир Путин, СВО, Эстония, Литва, Латвия, Санду
Что ЕС хочет провернуть под видом защиты от России: Носович о погребах для картошки за 60 млн. евро
Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в Молдавии с депортацией людей из Приднестровья, а также рассказал, какие цели преследует ряд стран ЕС ведя активную деятельность по милитаризации
00:40 - Ситуация с депортацией в Молдавии;
02:59 - Милитаризация Польши и Прибалтики;
06:35 - Для чего Европа использует миф о Сувалкском коридоре?
10:06 – Нужна ли США Украина?
11:44 - О национальной идентичности этнических украинцев;
16:44 - Об инструментах вмешательства Запада во внутренние дела Казахстана и России.