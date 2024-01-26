https://ukraina.ru/20240126/1052933344.html

Установлено место пуска ракеты, поразившей Ил-76 с военнопленными

Установлено место пуска ракеты, поразившей Ил-76 с военнопленными - 26.01.2024 Украина.ру

Установлено место пуска ракеты, поразившей Ил-76 с военнопленными

Сотрудники Следственного комитета РФ установили точку размещения зенитно-ракетного вооружения, поразившего самолет Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщили 26 января в пресс-службе СК РФ

2024-01-26T17:42

2024-01-26T17:42

2024-01-26T17:42

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следственный комитет рф

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Следователи и криминалисты СК РФ продолжают осмотр места крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области, а также проводят комплекс других следственных действий.На месте происшествия нашли фрагменты тел погибших. Останки идентифицируют с помощью генетических экспертиз. На отдельных частях тел погибших имеются характерные татуировки. Подобные символы фиксировались на телах у многих представителей украинских вооруженных формирований, в том числе полка "Азов"*, ранее допрошенных следствием в рамках уголовных дел, сообщили в СК РФ.Также следователи обнаружили найденные документы погибших украинских военнослужащих. В частности, прикреплены фото документов Крячко Дмитрия (1980 г.р.), Гальцева Евгения (1969 г.р) и Роя Ивана (2002 г.р).Утром 24 января ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду.Украинская сторона была официально предупреждена о полете самолета Ил-76, перевозившего военнопленных ВСУ, заявил глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов. "Украинская сторона была официально, я подчеркиваю, официально предупреждена. За 15 минут до выхода самолета в зону была передана им полная информация. Они ее получили и подтвердили получение в лице Главного управления разведки ВСУ", - рассказал Картаполов.Представители экстренных служб сообщили, что на месте крушения самолета обнаружили оба черных ящика, которые пригодны для расшифровки.*террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20240126/1052914599.html

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новости, россия, украина, всу, ил-76, белгородская область, военнопленные, следственный комитет рф