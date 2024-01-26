Установлено место пуска ракеты, поразившей Ил-76 с военнопленными - 26.01.2024 Украина.ру
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Установлено место пуска ракеты, поразившей Ил-76 с военнопленными
Установлено место пуска ракеты, поразившей Ил-76 с военнопленными - 26.01.2024 Украина.ру
Установлено место пуска ракеты, поразившей Ил-76 с военнопленными
Сотрудники Следственного комитета РФ установили точку размещения зенитно-ракетного вооружения, поразившего самолет Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщили 26 января в пресс-службе СК РФ
2024-01-26T17:42
2024-01-26T17:42
новости
россия
украина
всу
ил-76
белгородская область
военнопленные
следственный комитет рф
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Следователи и криминалисты СК РФ продолжают осмотр места крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области, а также проводят комплекс других следственных действий.На месте происшествия нашли фрагменты тел погибших. Останки идентифицируют с помощью генетических экспертиз. На отдельных частях тел погибших имеются характерные татуировки. Подобные символы фиксировались на телах у многих представителей украинских вооруженных формирований, в том числе полка "Азов"*, ранее допрошенных следствием в рамках уголовных дел, сообщили в СК РФ.Также следователи обнаружили найденные документы погибших украинских военнослужащих. В частности, прикреплены фото документов Крячко Дмитрия (1980 г.р.), Гальцева Евгения (1969 г.р) и Роя Ивана (2002 г.р).Утром 24 января ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду.Украинская сторона была официально предупреждена о полете самолета Ил-76, перевозившего военнопленных ВСУ, заявил глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов. "Украинская сторона была официально, я подчеркиваю, официально предупреждена. За 15 минут до выхода самолета в зону была передана им полная информация. Они ее получили и подтвердили получение в лице Главного управления разведки ВСУ", - рассказал Картаполов.Представители экстренных служб сообщили, что на месте крушения самолета обнаружили оба черных ящика, которые пригодны для расшифровки.*террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
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новости, россия, украина, всу, ил-76, белгородская область, военнопленные, следственный комитет рф
Новости, Россия, Украина, ВСУ, Ил-76, Белгородская область, военнопленные, Следственный Комитет РФ

Установлено место пуска ракеты, поразившей Ил-76 с военнопленными

17:42 26.01.2024
 
© РИА Новости
- РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости
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Сотрудники Следственного комитета РФ установили точку размещения зенитно-ракетного вооружения, поразившего самолет Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщили 26 января в пресс-службе СК РФ

"С помощью радиолокационных средств объективного контроля воздушного пространства, а также следствием установлено, что зенитно-ракетное вооружение, из которого был поражен военно-транспортный самолет, располагалось в районе села Липцы Харьковской области", - говорится в сообщении.

Следователи и криминалисты СК РФ продолжают осмотр места крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области, а также проводят комплекс других следственных действий.
На месте происшествия нашли фрагменты тел погибших. Останки идентифицируют с помощью генетических экспертиз.
На отдельных частях тел погибших имеются характерные татуировки. Подобные символы фиксировались на телах у многих представителей украинских вооруженных формирований, в том числе полка "Азов"*, ранее допрошенных следствием в рамках уголовных дел, сообщили в СК РФ.
Также следователи обнаружили найденные документы погибших украинских военнослужащих. В частности, прикреплены фото документов Крячко Дмитрия (1980 г.р.), Гальцева Евгения (1969 г.р) и Роя Ивана (2002 г.р).
© Следком телеграм-канал
© Следком телеграм-канал
Утром 24 января ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.
Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду.
Украинская сторона была официально предупреждена о полете самолета Ил-76, перевозившего военнопленных ВСУ, заявил глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов. "Украинская сторона была официально, я подчеркиваю, официально предупреждена. За 15 минут до выхода самолета в зону была передана им полная информация. Они ее получили и подтвердили получение в лице Главного управления разведки ВСУ", - рассказал Картаполов.
Представители экстренных служб сообщили, что на месте крушения самолета обнаружили оба черных ящика, которые пригодны для расшифровки.
*террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области
10:35
Трупы с наколками, искореженные обломки: следователи показали видео с места крушения Ил-76Следственный комитет РФ 25 января опубликовал в своем телеграм-канале видеозапись, сделанную во время работы криминалистов и экспертов СК России на месте крушения самолета Ил-76 в Белгородской области
 
НовостиРоссияУкраинаВСУИл-76Белгородская областьвоеннопленныеСледственный Комитет РФ
 
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