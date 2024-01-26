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"Украинское досье". У нацистской Украины нет шансов

"Украинское досье". У нацистской Украины нет шансов - 26.01.2024 Украина.ру

"Украинское досье". У нацистской Украины нет шансов

Способность киевского режима сопротивляться российской армии в решающей степени зависит от поддержки стран Запада. Уровень такой поддержки во многом определяется внутриполитической ситуацией в этих странах, а также их вовлеченностью в другие конфликты, число которых на планете множится

2024-01-26T20:28

2024-01-26T20:28

2024-01-26T20:28

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россия

украина

запад

геополитика

михаил павлив

александр бородай

андрей суздальцев

олег матвейчев

владимир видеманн

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Помощь сокращается, а ситуация на фронте такова, что любой серьезный прорыв может обрушить оборону ВСУ.Об этом и о многом другом говорили участники конференции "СВО в глобальном контексте: прогноз на 2024 год", состоявшейся в пятницу, 26 января, в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия Сегодня". Конференция организована изданием "Украина.ру" в рамках спецпроекта "Украинское досье"."Перед нами НАТОвская армия со славянским составом"Политолог, доцент факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Андрей Суздальцев отметил, что хотелось бы понять, какие процессы происходят у спонсоров Киева, какими ресурсами будет располагать украинская армия, на что она будет способна в 2024 году. И хотелось бы знать, что планирует Россия.Почему важно понимать геополитический контекст? Потому что украинская армия может действовать в независимом формате максимально от двух до четырех недель, серьезных больших поставок сейчас нет, хотя они и ожидаются."Прежде всего, ожидается, конечно, "воздух", потому что понятно, что сильнее сухопутной армии, чем российская армия, на планете нет. Нет у нас врага на суше, включая – вот даже если выйдем мы (на бой – Ред.) с НАТОвскими войсками. Мы выполнили одну цель нашей спецоперации – это демилитаризация Украины, потому что украинской армии нет, сейчас перед нами НАТОвская армия со славянским составом", - отметил эксперт, пояснив, что прежняя украинская армия – "исчезла к лету 2022 года".Разумеется, важна геополитика – девять месяцев до выборов в США. За 9 месяцев прекратить конфликт невозможно, он превращается в "чемодан без ручки". Однако, по мнению Суздальцева, Трампу и республиканцам никакие победы Киева сейчас не нужны, ему нужно показать, что Америка вошла в череду конфликтов, которые не может разрешить. Конечно, не только Украина, есть и другие конфликты, с которыми надо будет что-то делать – "наследство для будущей администрации тяжелое и как-то заморозить, как-то притормозить варианты разгрома украинской армии, у них большая на этот счет надежда".Республиканцы ищут эти варианты притормозить украинский конфликт, говорят с российскими экспертами, выясняют, как те видят ситуацию, что думают о мире, но, конечно, мы понимаем, что для нас спецоперация далеко не закончена, рассказал политолог.По его словам, всем понятно, что на суше российскую армию разбить невозможно, в ходе украинского конфликта – "мы сдержали НАТОвскую армию, мы ее громили, они не смогли пробиться". Потому ждем F-16, там (на Западе) очень большие на это надежды, отметил Суздальцев. Он добавил, что летом будет бой за воздух.Что касается ситуации на Украине, то эксперт сказал, что часто желаемое выдают у нас за действительное. Он пояснил: за два года было пять кампаний, когда говорили, что Зеленскому "день-два осталось, неделя, сейчас его убьют, утопят, снимут, генералы придут к власти и т.д.". Но у Зеленского недавно совсем было 90 процентов рейтинг, сейчас 70 процентов – "ему доверяют", он чувствует себя уверенно. Надо понимать, что это тяжелая война, ВСУ находятся в тяжелых условиях – да, но и в этих тяжелых условиях украинская армия воюет и будет воевать – "это нацистская, но славянская армия, они будут воевать".У украинского общества в ходу такие формулы: Россия не может победить Запад, не может победить 50 западных стран, и украинцы этой формуле верят, отметил эксперт. Вторая формула: если Украина будет проаваливаться, Запад не допустит, чтобы она проиграла."Вот они этими двумя формулами живут, себя поддерживают. Есть третья формула, западная, которая очень устраивает украинцев. Формула специфическая – что Украина не может победить, но не должна проиграть, а Россия не должна выиграть. Вот это очень не устраивает, и вчера (глава МИД Украины – Ред.) Кулеба заявил очень четко, что Украина должна только выиграть, все, других вариантов там у них нет", - сказал Суздальцев.С этим согласился модерировавший дискуссию главный редактор издания "Украина.ру" Искандер Хисамов, отметивший, что в российском информационном пространстве действительно имеет место недооценка противника – и общество начинает ожидать, что скоро там все рухнет, воевать там некому, все сдаются…Но это вредная и расхолаживающая общество позиция, на самом деле мы имеем дело с очень серьезным противником, с очень серьезной армией – "это наш народ, мужественные ребята, русские люди, и их подпитывает Запад". Задача решаемая, но не так, что – вот сейчас шапками закидаем, подчеркнул он.Главред "Украины.Ру" напомнил о выводах известного политолога и постоянного автора издания Ростислава Ищенко, написавшего, что "Минск" и "Стамбул" в прошлом, теперь всем ясно, что язву надо выжигать каленым железом, что необходимо на самом деле проводить коренную демилитаризацию и денацификацию."История секты "Украина" закончится"Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, глава Союза добровольцев Донбасса, командир Седьмой штурмовой добровольческой бригады Александр Бородай рассказал, что ситуация на линии боевого соприкосновения – "напряженная и рабочая". Контрнаступление ВСУ для них завершилось по сути дела разгромом, цели "контрнаступа" не были достигнуты, а вот потери ВСУ понесли колоссальные.Однако некоторые резервы ВСУ, конечно, сохранили, отметил Бородай. По его словам, это батальоны, которые должны были бы развивать успех наступающих, но поскольку успеха не было, сейчас они организуют активную оборону.Комбриг продолжил: теперь наступает Россия, проблемы у нас в принципе те же, какие были недавно у противника – наступаем очень медленно, "идут довольно тяжелые бои, мы изматываем их оставшиеся резервы". Сейчас ситуация неустойчивого равновесия, но есть отчетливая тенденция в нашу пользу – противник измотан и психологически подавлен, количество боеготовой пехоты у него быстро сокращается, ощущается нехватка снарядов.По его словам, если проводить аналогии, то эта война не похожа на Вторую мировую, но больше она похожа на Первую мировую – те же проблемы преодоления предполья, недостаточная эффективность танков и авиации. Основным оружием войны сейчас является артиллерия плюс БПЛА. Активность авиации и танков ограничена тем, что против них есть, что применить.Пока фронт стагнирует, но есть ощущение, что любой серьезный тактический успех может в корне поломать ситуацию, сказал Бородай, добавив, что "этот успех, скорее всего, будет достигнут нашей стороной". Если где-то будет совершен настоящий тактический прорыв – и это совсем не обязательно занятие населенного пункта, борьба идет за высоты – то общая ситуация может быстро измениться."Если один раз прошибем их оборону по-настоящему… то противник побежит, причем - побежит весь", - считает Бородай. Он подчеркнул, что "противник отлично понимает нашу психологию, но и мы понимаем его – все мы славяне", просто мы воюем за Родину, а они – за западные подачки."Если будет серьезный тактический прорыв, то они побегут тотально все, и история секты "Украина" закончится. И мы будем этого добиваться, у нас нет другого варианта как у народа и как у страны", - констатировал комбриг. Он добавил, что, по его ощущениям, "это - не за горами". Хотя, конечно, неприятные сюрпризы еще могут быть."Закончится уходом Зеленского"Писатель и публицист Владимир Видеманн принял участие в конференции по прямой линии из Лондона. Говоря о геополитической обстановке, он отметил, что Запад не един в отношении к украинскому конфликту. Мнение политического сообщества и сообщества аналитического – эти мнения достаточно разные.Политсообщество свое видение излагало в Давосе. Лидеры Европы консолидированно поддерживают Украину и успокаивают Киев: все хорошо, это медленный путь к победе, а мы поможем. В аналитическом сообществе - отношение другое: все не так просто, Россия оказалась сильнее, чем предполагалось, трубить в фанфары рановато.Академическое сообщество, обладающее не слишком заметным, но достаточно большим влиянием как на политиков, так и на аналитиков, имеет свой взгляд, который можно выразить так: мы имеем дело с войной империалистических хищников с обеих сторон, "чума на оба ваши дома". В этом конфликте академическое сообщество видит угрозу для демократии.Что думают простые люди на Западе? Тут разные мнения, но в целом можно сказать, ни критически относятся к тем издержкам, которые несет этот конфликт. И тут есть хорошее отношение к Путину, который "видимо, противостоит плохим парням", отметил Видеманн.Будет и Запад продолжать оказывать поддержку Киеву? По мнению эксперта, тут свою роль сыграют выборы – "есть точка зрения, что до выборов в США никто не будет знать, на кого ставить".Судьба происходящего решается в трех точка, сказал принимавший участие в конференции политический эксперт, политтехнолог Михаил Павлив. Он пояснил: эти точки - Москва, Вашингтон и Лондон. При этом есть противоречия между позициями Вашингтона и Лондона.По мнению эксперта, в современных условиях маневренная война невозможна – ее можно было бы вести, но для этого нужны миллионы людей на фронте. Все решается по дипломатическим каналам, внутри страны (в данном случае – Украины). А там грядут достаточно сильные изменения – в том числе отставка главкома ВСУ Залужного, замена глав СБУ и МВД… Решение фактически принято под давлением британцев, уже почти ясно, что Залужного заменит (глава ГУР – Ред.) Буданов, отметил Павлив.Он продолжил: эта турбулентность закончится тем, что США снова постараются надавить на Киев, будет большая подковерная война, которая закончится парламентскими выборами и уходом Зеленского. Этому поспособствует и боевая работа ВС РФ, у Украины не осталось на самом деле мобилизационного резерва – просто некому воевать. Дефицит украинского бюджета составляет более 50 миллиардов долларов, денег Киеву не дадут. В результате последние крохи будут отдавать на фронт, а это создаст предпосылки для социального недовольства, чем непременно воспользуются такие политики, как Порошенко и Тимошенко."Шансов у нее нет"Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Олег Матвейчев согласился с оценкой ситуации как неравновесной, с тем, что сейчас от какой-то случайности может зависеть развитие всей ситуации. Согласился и с тем, что СВО похожа на позиционную войну – какой была Первая мировая, которая тоже была таковой из-за технических условий того времени.Политик отметил: но надо помнить, чем она закончилась – обрушением русского фронта и Брестским миром, тем, что "русские победили сами себя в Февральской революции 17 года". Нужно сделать вывод, что судьба СВО решится, может быть, не на поле боя, а в результате серьезных изменений в одной из стран.Украинцы инспирируют такие изменения в России, будет очень много провокаций, они будут пытаться сделать что-то вроде Майдана, предостерег Матвейчев. Впрочем, по его мнению, из этого ничего не выйдет, российское общество уже получило прививки. А вот у них (на Западе – Ред.)? Видим, что Америка раскололась, там фактически началась гражданская война. А до выборов еще далеко. Это все не те сигналы, которые позволяют Киеву надеяться на увеличение объемов западной помощи, считает политик.В Европе тоже не совсем спокойно - видим массовые протесты фермеров и т.д. Военная помощь, оказанная Западом Украине, превысила военный бюджет России – потому так долго тянется агония киевского режима. Плюс экономическая помощь. Но любое уменьшение помощи приведет к схлопыванию ситуации через несколько месяцев. Как? Скорее всего, дефрагментация регионов, появятся батьки Махно, которые потом начнут "продавать" территории и т.д.Как именно это произойдет – увидим. Но в любом случае, продолжил Матвейчев, "мир убьет Украину точно так же, как и война - шансов у нее нет".В свою очередь, Андрей Суздальцев подчеркнул, что успокаиваться рано, есть риски. По его словам, надо помнить, что это соревнование двух ВПК, и это киберугрозы – "а у нас многие ведут себя так, словно их нет". По его словам, России нужны Харьков и Одесса, нужен доступ к Приднестровью – "это обеспечивает победу".Обсудили и такой вопрос: Зеленский шел на выборы, обещая мир, почему же все так изменилось? Михаил Павлив, знающий ситуацию изнутри, рассказал, что "вмешались британцы". В свою очередь, Андрей Суздальцев отметил, что все глубже – надо помнить, что понимание мира у Зеленского было пониманием мира на условиях Украины – верните Донбасс и платите за восстановление. Но такой мир не был бы возможен.В завершение дискуссии Александр Бородай отметил, что коллеги в своих выступлениях проявили оптимизм, но он все же больший оптимист. Он заявил: "Надеюсь, мы сумеем покончить с киевским режимом в текущем году".

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Сергей Зуев

сво, россия, украина, запад, геополитика, михаил павлив, александр бородай, андрей суздальцев, олег матвейчев, владимир видеманн, искандер хисамов, украинское досье