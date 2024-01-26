https://ukraina.ru/20240126/1052922418.html

Андрей Суздальцев: Пока Зеленский выпрыгивает из-за кустов, Германия пытается спихнуть Россию в болото

Андрей Суздальцев: Пока Зеленский выпрыгивает из-за кустов, Германия пытается спихнуть Россию в болото - 26.01.2024 Украина.ру

Андрей Суздальцев: Пока Зеленский выпрыгивает из-за кустов, Германия пытается спихнуть Россию в болото

У Китая есть крупный флот, который превосходит американский. Это крупнейший флот в мире. Но США воюют десятилетиями. А со стороны Китая мы не наблюдали особой воинственности, кроме жертвенности в годы Корейской войны

2024-01-26T16:49

2024-01-26T16:49

2024-01-26T16:49

интервью

владимир зеленский

украина

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йемен

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Китайцы - не вояки. Они мастера это все показать, но они глубоко боятся войны. Так что я не согласен со своими коллегами, которые пишут, что вот-вот начнется американо-российско-китайская война. Ничего не будет, считает политолог Андрей Суздальцев.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Андрей Иванович, Зеленский все-таки посетил экономический форум в Давосе. Какие у него были ожидания? Насколько они совпали с реальностью?- Вы смотрим на Давос только со стороны. Нам тяжело понять некоторые вещи, которые там происходят.Это было 54-й форум. Солидно. Большой срок. Там собрались представители более чем 120 стран мира. Основная часть мира там собралась. Нас там не было. Расстраиваться по этому поводу не стоит, потому что основной девиз этого форума был "восстановление доверия". Это нас не касается. Потому что Запад очень беспокоит вопрос доверия между Западом и глобальным Югом.Экономическая часть форума прошла без сенсаций. Мол, ситуация выравнивается и улучшается. Хотя как она может улучшаться, если основной мотор европейской экономики (Германия) пребывает в стагнации? Самое любопытное, что почти все выступающие назвали главной угрозой экономики геополитические риски (войны и конфликты). И на этом фоне как рояль из кустов появился Зеленский.Зеленский прославился по четырем базовым позициям.Первое. Он потребовал от Европы и НАТО вернуться к теме двусторонних договоренностей о гарантиях безопасности. Это очень интересная идея, чтобы какая-нибудь Исландия гарантировала безопасность Украине. Такое соглашение уже подписали между Великобританией и Украиной, по которому Киев гарантирует безопасность Лондона. У нас по этому поводу смеются. Но тем самым создается эрзац НАТО. Если Украина не в НАТО, то пускай отдельные страны НАТО гарантируют ей безопасность. Это интересная формула. Зеленский за нее бьется.Второе. Зеленский пытался провести в рамках Давоса еще одну конференцию по "украинской формуле мира". Первая такая конференция была в Дании, потом в Джидде. Была даже такая формулировка "натянуть Джидду на всех". Потом что-то похожее было на саммите G-20 в Нью-Дели. Это беда. Везде, где появляется Украина, она пытается пропихнуть вопрос об "украинской формуле мира".- И везде нет России.- А Россия там не нужна. "Нечего ее даже звать, мы туда не поедем"."Формула мира" неплохо написана. Писали ее не украинцы. Она написана в американо-европейском формате. Причем звучит она довольно гуманитарно."Меняем всех пленных и депортированных детей в формате всех на всех". Как можно вернуть "депортированных" детей, если мы спасли их из-под обстрелов и вернули своим семьям?"Вывод войск". Причем не указывается каких. Понятно, что ВСУ должны получить доступ к границам 1991 года."Военный трибунал". Понятно, что Россия должна выдать все свое военно-политическое руководство. Какое "скромное желание"."Репарации". Но репарации там в таком формате, что надо Украине отдать всю Россию. Украинские олигархи уже поделили все активы на нашей территории вплоть до Камчатки.Короче говоря, Украина должна стать наследницей России. В военном плане - тоже. Ядерное оружие тоже должно стать украинским."Возместить ущерб, нанесенный атомным станциям". Так их обстреливает не Россия, а Украина."Продовольственная безопасность". Это беспрепятственный вывоз украинского зерна."Возмещение ущерба экологии". Как будто само собой разумеется, что Россия должна компенсировать разрушение Каховской ГЭС, которую она якобы взорвала. Кто это подтвердил. Давайте на нас повесим еще загрязнение Луны и подрыв Марса.Все это в сумме – ультиматум, который Украина хочет навязать всему миру и тем самым уничтожить Россию. Если человек некомпетентен, он решит, что Киев действительно стремится к позитиву. Но Киев предлагает будущий мир в формате "Или Россия, или Украина".Зеленский в Давосе попытался все это обсудить. Но там не было Китая. Это проблема. Зеленский хотел встретиться с китайской делегацией. А когда она отказалась с ним встречаться, он Зеленский по-одесски изящно отыграл назад, сказав, что эта делегация "не его уровень". Хотя когда к нему кто-то из западников приезжает в Киев, он бегом бежит с ними разговаривать.Есть еще один момент. Киев продвигает формулу для США и Евросоюза, что, если вы не будете помогать Украине, то завтра вы будете оккупированы Россией.- Германия уже заявляет, что ей надо готовиться к войне с Россией.- Это очень интересный момент.Это смотрится грязновато. Я ожидал от нашего МИДа более жесткой реакции. "Ребята, положите руки на стол. Германия в прошлом веке развязала две мировых войны. Сейчас вы пытаетесь развязать третью". Об этом надо говорить на уровне высшего российского руководства.То, что они там предлагают – это анекдотично. Но они подтягивают германские войска в границе с Россией в Прибалтику и в Польшу. Варшава этому очень рада. Ей не привыкать к германской оккупации. И немецкие войска уже присутствуют в Румынии.Кстати, я в очередной раз пришел в восторг от идеи, что Россия будет прорываться через Сувалкский коридор. Это старая история. Я с ней еще лет 20 сталкиваюсь. Я в этих местах был. В России про них никто не знает. Он нам даром не сдался. Если Запад действительно думает, что мы этот коридор будет пробивать, то он живет в духе 20 века, когда поводом для Второй мировой войны стали претензии Германии к Польше по вопросу наземного коридора между Восточной Пруссией и Рейхом.Ребята, если начнутся боевые действия с НАТО, то начнется ракетно-ядерная война. Вы вообще забудете о Прибалтике. Какие там коридоры? Даже если нам понадобится этот коридор, то в этом коридоре всего одна дорога "юг-север" на Каунас. Но нам-то нужна дорога на Калининград. Получается, нам надо строить железную дорогу и автостраду с востока на запад. Так что если мы захотим прорвать блокаду Калининграда, мы будем двигаться по нормальной дороге через Вильнюс и Каунас. Зачем нам пихаться в эти болота?Это таинственная вещь. Видно, у западных генералов ручки чешутся сочинить какие-то победы в тех местах, где русская армия даже не появится. А если вы действительно этого боитесь, так не устраивайте блокаду Калининграда. И ВС РФ никуда ломиться не будут. Получается, что вы заранее пытаетесь организовать второй Ленинград, чтобы Россия была вынуждена к нему прорываться.Это феноменальная логика. Это то же самое, как если бы преступник заранее жаловался, что его посадят в тюрьму за попытку ограбить гастроном.На самом деле это старая прусская манера – на картах выигрывать войны. И она вернулась к современной Германии. К этому надо отнестись серьезно.- Я бы еще добавил, что Германия стирает память о бомбардировках Дрездена союзной авиацией.- Потому что у Германии и Запада должен быть единый враг – Россия. Та же самая ситуация касается ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Более молодая половина японцев искренне считает, что это сделал СССР. А старшее поколение японцев благодарят за это США, потому что иначе война бы продлилась лет пять. Ответственность за бомбардировки Дрездена тоже пытаются возложить на Советский Союз.На самом же деле в то время произошла поразительная ситуация. Они говорят, что Дрезден и Лейпциг были крупными транспортными центрами на юго-востоке Германии, поэтому при появлении там Красной армии их надо было все равно уничтожать. То есть Красная армия виновата в том, что она вошла в Германию. Иначе эти города бы уцелели.Уже не первый раз так извращается история.Кстати, я был потрясен некоторыми оценками российского экспертного сообщества. Один неглупый человек, говоря о российско-китайских отношениях, сказал, что Москве надо признать, что мы захватили некоторые китайские города и сделали их русскими (Хабаровск, Владивосток, Благовещенск). Да там никаких китайцев и близко не было. Там по минутам расписано, кто из русских переселенцев и в каком месте срубил избу.Если наши эксперты себе такое позволяют, то чему мы удивляемся со стороны Запада?- Существует ли связь между выборами на Тайване и ракетными ударами по хуситам в Йемене?- Завершение президентского срока Байдена характеризуется тем, что мы загибаем пальцы по поводу того, в какой еще точке мира обострятся конфликты.Я никогда не поверю, что ЦРУ и другие американские спецслужбы ничего не знали о готовящейся атаке "Хамаса" на Израиль. Они знали, что будет конфликт. И они откровенно провоцировали хуситов.Есть информация, что перекрытие Красного моря на экспорт российской нефти не влияет. Да, хуситы стараются не трогать наш танкерский флот. Но отправлять конвейером суда в Индию через Красное море под обстрелами - тоже не очень радостно.У наших моряков уже есть такой опыт 1940-х годов, когда шли конвои из США во Владивосток, а также в Мурманск и Архангельск. Там были и танкеры с авиационным бензином. Экипаж прекрасно знал, что они смертники. Если бы в судно попала любая шальная пуля, от него бы осталось одно сплошное огненное облако.Так что косвенно обострение в Йемене нанесло ущерб китайским контейнеровозам и нашим танкерам. Потому что американцы доставляют энергоносители в Европу через Атлантику. Это очень для нас неприятный конфликт. Радоваться тут нечему.Также эта история косвенно бьет по Ирану. Это не наш суперсоюзник, но хотя бы какой-то попутчик и помощник.Это очень серьезно.Теперь насчет Тайваня. Там тоже интересная идея. Гоминьдан проиграл на выборах. Говорят, что Гоминьдан и Пекин – это ярые враги еще со времен гражданской войны. Но Китай – националистическая страна. Гоминьдан как партия националистов недалеко от них ушла. У них много общего. Китай рассчитывал на победу Гоминьдана, но победили местные тайванцы, которые держат курс отдельно от Пекина.США в отношении Тайваня действуют волнами. То Вашингтон потворствует поездкам на Тайвань, то он заигрывает с Пекином, чтобы снизить накал обострения. Идет игра. И эти выборы демонстрируют, что эта игра будет продолжена.Лично я скептически отношусь к возможности военного столкновения на море между США и Китай за Тайвань.- То есть конфликт продолжится в рамках экономической войны?- Не совсем так. Их экономики очень близки. Это будет в рамках внутриполитической риторики, которая выгодна и США, и Китаю.Давайте смотреть на факты. У вас 180 километров водного пространства. Это даже не Ла-Манш. Туда надо перебрасывать миллионы солдат. Даже при нынешних технологиях это нереально.Морская блокада тоже нереальна. Да, у Китая есть крупный флот, который превосходит американский. Это крупнейший флот в мире. Но США воюют десятилетиями. А со стороны Китая мы не наблюдали особой воинственности, кроме жертвенности в годы Корейской войны. Китайцы - не вояки. Они мастера это все показать, но они глубоко боятся войны.Так что я не согласен со своими коллегами, которые пишут, что вот-вот начнется американо-российско-китайская война. Ничего не будет.

https://ukraina.ru/20201028/1029423038.html

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https://ukraina.ru/20240125/1052883638.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, владимир зеленский, украина, россия, сша, китай, германия, йемен, политика, дипломатия, калининград