https://ukraina.ru/20240126/1052921289.html

"Система управления дала сбой": Царев объяснил неразбериху на Украине с ударом по Ил-76

"Система управления дала сбой": Царев объяснил неразбериху на Украине с ударом по Ил-76 - 26.01.2024 Украина.ру

"Система управления дала сбой": Царев объяснил неразбериху на Украине с ударом по Ил-76

Депутат Верховной Рады Украины 4-7 созывов Олег Царев объяснил, почему ВСУ сбили российский самолет с собственными пленными бойцами. Соответствующую видеозапись он опубликовал в своем телеграм-канале

2024-01-26T14:06

2024-01-26T14:06

2024-01-26T14:06

ил-76

олег царев

новости

украина

крушение

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У России и Украины разная система управления и внутри государства, и внутри вооруженных сил. Вероятно, произошел сбой или кто-то из расчета украинской ПВО принял решение запустить ракету, предположил Царев.Он также напомнил, что после крушения самолета Ил-76 украинские СМИ "очень долго рапортовали, какие они молодцы, радовались что сбили "москалей"."И даже после того, когда стало понятно, что в этом самолете находились украинские военнопленные, многие еще два-три-четыре часа продолжали радоваться, пока до них дошло, что эта радость не очень уместна. Потом начали менять новости переписывать... все это наблюдали", - отметил он.Утром 24 января ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, сообщили в Минобороны РФ.На борту разбившегося Ил-76 были 65 пленных ВСУ, которых везли на обмен, шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. После того, как информация о крушении самолета появилась в российских СМИ, издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в украинском Генштабе сообщило о том, что это работа ВСУ. Спустя некоторое время - информацию удалили.В Минобороны РФ назвали крушение Ил-76 терактом киевского режима.

https://ukraina.ru/20240126/1052906022.html

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ил-76, олег царев, новости, украина, крушение