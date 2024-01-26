https://ukraina.ru/20240126/1052920547.html
В Харькове переименовали "связанные с Россией" улицы
В Харькове переименовали "связанные с Россией" улицы - 26.01.2024 Украина.ру
В Харькове переименовали "связанные с Россией" улицы
В Харькове переименовали 65 улиц, заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко
2024-01-26T13:29
2024-01-26T13:29
2024-01-26T13:30
новости
украина
харьков
улица
переименование
пушкин
россия
ирина геращенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102859/95/1028599569_0:45:1024:621_1920x0_80_0_0_9b72983d213207a9819c35ce16944df5.jpg.webp
О каких именно улицах идет речь, она не уточнила.Также Геращенко назвала Харьков "некогда русскоязычным городом". Несмотря на то, что даже по результатам последней переписи на Украине в 2001 году, подавляющее большинство харьковчан назвали русский своим родным языком.Администрация Харькова в ноябре сообщала, что власти города переименовали 26 улиц, названия которых были связаны с Россией.Накануне, 25 января, мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что долгое время защищал улицу имени великого русского поэта Александра Пушкина, но передумал. Борьба с Пушкиным в Харькове идет активно, но почти всегда с боем. Так, на днях местные власти отчитались, что на выходе из станции метро "Пушкинская" демонтировали барельеф поэту. Ранее на той же станции убрали таблички с его стихами.Больше года харьковчане воевали с властями города за мурал с изображением Пушкина и персонажей из его произведений.Воевали за имя Пушкина и в местном драматическом театре, коллектив и горожане против переименования.Демонтаж памятников, мемориальных досок, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
https://ukraina.ru/20220923/1038976064.html
украина
харьков
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102859/95/1028599569_69:0:956:665_1920x0_80_0_0_8e902a28eca1215caf8ad4fd0de53530.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, харьков, улица, переименование, пушкин, россия, ирина геращенко
Новости, Украина, Харьков, улица, переименование, Пушкин, Россия, Ирина Геращенко
В Харькове переименовали "связанные с Россией" улицы
13:29 26.01.2024 (обновлено: 13:30 26.01.2024)
В Харькове переименовали 65 улиц, заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко
"В Харькове на сессии горсовета сегодня было переименовано 65 улиц. Это самый большой деколонизационный пакет. Прочь от Москвы", - написала депутат.
О каких именно улицах идет речь, она не уточнила.
Также Геращенко назвала Харьков "некогда русскоязычным городом". Несмотря на то, что даже по результатам последней переписи на Украине в 2001 году, подавляющее большинство харьковчан назвали русский своим родным языком.
Администрация Харькова в ноябре сообщала, что власти города переименовали 26 улиц, названия которых были связаны с Россией.
Накануне, 25 января, мэр Харькова Игорь Терехов заявил
, что долгое время защищал улицу имени великого русского поэта Александра Пушкина, но передумал.
Борьба с Пушкиным в Харькове идет активно, но почти всегда с боем. Так, на днях местные власти отчитались, что на выходе из станции метро "Пушкинская" демонтировали барельеф поэту. Ранее на той же станции убрали таблички с его стихами.
Больше года харьковчане воевали с властями города за мурал с изображением Пушкина и персонажей из его произведений.
Воевали за имя Пушкина и в местном драматическом театре, коллектив и горожане против переименования.
Демонтаж памятников, мемориальных досок, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.