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В Харькове переименовали "связанные с Россией" улицы

В Харькове переименовали "связанные с Россией" улицы - 26.01.2024 Украина.ру

В Харькове переименовали "связанные с Россией" улицы

В Харькове переименовали 65 улиц, заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко

2024-01-26T13:29

2024-01-26T13:29

2024-01-26T13:30

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харьков

улица

переименование

пушкин

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ирина геращенко

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О каких именно улицах идет речь, она не уточнила.Также Геращенко назвала Харьков "некогда русскоязычным городом". Несмотря на то, что даже по результатам последней переписи на Украине в 2001 году, подавляющее большинство харьковчан назвали русский своим родным языком.Администрация Харькова в ноябре сообщала, что власти города переименовали 26 улиц, названия которых были связаны с Россией.Накануне, 25 января, мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что долгое время защищал улицу имени великого русского поэта Александра Пушкина, но передумал. Борьба с Пушкиным в Харькове идет активно, но почти всегда с боем. Так, на днях местные власти отчитались, что на выходе из станции метро "Пушкинская" демонтировали барельеф поэту. Ранее на той же станции убрали таблички с его стихами.Больше года харьковчане воевали с властями города за мурал с изображением Пушкина и персонажей из его произведений.Воевали за имя Пушкина и в местном драматическом театре, коллектив и горожане против переименования.Демонтаж памятников, мемориальных досок, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

https://ukraina.ru/20220923/1038976064.html

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новости, украина, харьков, улица, переименование, пушкин, россия, ирина геращенко