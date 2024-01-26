В Раде готовят закон, позволяющий за деньги и легально "откосить" от мобилизации - 26.01.2024 Украина.ру
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В Раде готовят закон, позволяющий за деньги и легально "откосить" от мобилизации
В Раде готовят закон, позволяющий за деньги и легально "откосить" от мобилизации - 26.01.2024 Украина.ру
В Раде готовят закон, позволяющий за деньги и легально "откосить" от мобилизации
Депутаты парламента Украины готовят законопроект, позволяющий во время мобилизации и военного положения предоставлять бронь от призыва работникам предприятий всех отраслей, если те будут вносить за это ежемесячный платеж, сообщает украинская версия журнала Forbes
2024-01-26T13:13
2024-01-26T13:13
мобилизация
новости
рада
предприятие
работа
украина
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"В Верховной Раде готовится законопроект, который может существенно изменить подход к бронированию военнообязанных. Депутаты предлагают ввести ежемесячный платеж, гарантирующий отсрочку от мобилизации для разных категорий работников. Главное отличие от предложенной в конце 2023 года концепции офиса президента – отказ от привязки к размеру заработной платы и отчислений НДФЛ", - говорится в материале.Идея законопроекта состоит в том, чтобы бронь от призыва могли предоставлять все предприятия, а не только критически важные.Вариант, который рассматривают сейчас - к 1,5% военного сбора добавляется фиксированная ставка в 20 тысяч гривен (почти 533 доллара). По разным сценариям, фиксированная ставка может принести государству от 18 до 155 миллиардов гривен (от 479 миллионов долларов до 4,1 миллиарда долларов) прибыли.Издание "Страна" отметило, что "эта идея может заиграть новыми красками, если она зайдет в народ как относительно законный и простой способ откосить от мобилизации"."Представим, что работник-мужчина работает на предприятии, получая официальную зарплату (любого размера). Он приходит к руководителю с предложением - ты меня вносишь в список на бронирование, платишь за меня в бюджет ежемесячно 20 тысяч гривен, а я тебе отдаю эту сумму ежемесячно наличными. Для предприятия это также выгодно - фактически беспроцентная схема обналички получается. За год набегает 240 тысяч гривен или же 6,3 тысячи долларов. Может быть и чуть больше, если начальник потребует отдавать более 20 тысяч наличными (чтоб самому иметь навар)", - пишет издание.И отмечает, что это в любом случае будет дешевле, чем получить белый билет в военкомате во многих регионах (в ряде крупных городов цены сейчас стартуют от 9-10 тысяч долларов).
https://ukraina.ru/20240124/1052866871.html
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мобилизация, новости, рада, предприятие, работа, украина
мобилизация, Новости, Рада, предприятие, работа, Украина

В Раде готовят закон, позволяющий за деньги и легально "откосить" от мобилизации

13:13 26.01.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкГорода мира. Киев
Города мира. Киев - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Депутаты парламента Украины готовят законопроект, позволяющий во время мобилизации и военного положения предоставлять бронь от призыва работникам предприятий всех отраслей, если те будут вносить за это ежемесячный платеж, сообщает украинская версия журнала Forbes
"В Верховной Раде готовится законопроект, который может существенно изменить подход к бронированию военнообязанных. Депутаты предлагают ввести ежемесячный платеж, гарантирующий отсрочку от мобилизации для разных категорий работников. Главное отличие от предложенной в конце 2023 года концепции офиса президента – отказ от привязки к размеру заработной платы и отчислений НДФЛ", - говорится в материале.
Идея законопроекта состоит в том, чтобы бронь от призыва могли предоставлять все предприятия, а не только критически важные.
Вариант, который рассматривают сейчас - к 1,5% военного сбора добавляется фиксированная ставка в 20 тысяч гривен (почти 533 доллара). По разным сценариям, фиксированная ставка может принести государству от 18 до 155 миллиардов гривен (от 479 миллионов долларов до 4,1 миллиарда долларов) прибыли.
Издание "Страна" отметило, что "эта идея может заиграть новыми красками, если она зайдет в народ как относительно законный и простой способ откосить от мобилизации".
"Представим, что работник-мужчина работает на предприятии, получая официальную зарплату (любого размера). Он приходит к руководителю с предложением - ты меня вносишь в список на бронирование, платишь за меня в бюджет ежемесячно 20 тысяч гривен, а я тебе отдаю эту сумму ежемесячно наличными. Для предприятия это также выгодно - фактически беспроцентная схема обналички получается. За год набегает 240 тысяч гривен или же 6,3 тысячи долларов. Может быть и чуть больше, если начальник потребует отдавать более 20 тысяч наличными (чтоб самому иметь навар)", - пишет издание.
И отмечает, что это в любом случае будет дешевле, чем получить белый билет в военкомате во многих регионах (в ряде крупных городов цены сейчас стартуют от 9-10 тысяч долларов).
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