Украина планирует начать строительство новых ядерных реакторов - министр энергетики - 26.01.2024 Украина.ру
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Украина планирует начать строительство новых ядерных реакторов - министр энергетики
Украина планирует начать строительство новых ядерных реакторов - министр энергетики - 26.01.2024 Украина.ру
Украина планирует начать строительство новых ядерных реакторов - министр энергетики
Строительство четырех новых ядерных реакторов может начаться на Украине летом или осенью 2024 года. Об этом заявил украинский министр энергетики Герман Галущенко, передает агентство "Рейтер"
2024-01-26T11:33
2024-01-26T11:33
новости
хмельницкая область
аэс
ядерные реакторы
строительство
министр
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Украине нужны корпуса для ядерных реакторов, их придется покупать за границей. Два реактора будут созданы на основе оборудования российского производства, которое Киев хочет импортировать из Болгарии. Галущенко отметил, что переговоры с Болгарией по этому поводу уже ведутся. Для двух других будут применяться западные технологии от американской компании Westinghouse.По словам Галущенко, все четыре энергоблока будут построены на Хмельницкой АЭС на западе Украины.Осенью 2021 года украинская национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" и американская Westinghouse Electric Company подписали два соглашения о сотрудничестве, предусматривающие запуск проектов строительства двух новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС.В декабре 2023 года эти же компании подписали соглашение о закупке оборудования для энергоблока Хмельницкой АЭС. Хмельницкая АЭС расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетишин.
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новости, хмельницкая область, аэс, ядерные реакторы, строительство, министр
Новости, Хмельницкая область, АЭС, ядерные реакторы, Строительство, министр

Украина планирует начать строительство новых ядерных реакторов - министр энергетики

11:33 26.01.2024
 
© скриншот видео ТСНГерман Галущенко
Герман Галущенко
© скриншот видео ТСН
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Строительство четырех новых ядерных реакторов может начаться на Украине летом или осенью 2024 года. Об этом заявил украинский министр энергетики Герман Галущенко, передает агентство "Рейтер"
Украине нужны корпуса для ядерных реакторов, их придется покупать за границей.
Два реактора будут созданы на основе оборудования российского производства, которое Киев хочет импортировать из Болгарии. Галущенко отметил, что переговоры с Болгарией по этому поводу уже ведутся. Для двух других будут применяться западные технологии от американской компании Westinghouse.
По словам Галущенко, все четыре энергоблока будут построены на Хмельницкой АЭС на западе Украины.
"Если бы мы получили корпуса реакторов сегодня, думаю, через 2,5 года у нас был бы третий реактор", - сказал Галущенко.
Осенью 2021 года украинская национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" и американская Westinghouse Electric Company подписали два соглашения о сотрудничестве, предусматривающие запуск проектов строительства двух новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС.
В декабре 2023 года эти же компании подписали соглашение о закупке оборудования для энергоблока Хмельницкой АЭС.
Хмельницкая АЭС расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетишин.
22 ноября 2023, 03:48
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НовостиХмельницкая областьАЭСядерные реакторыСтроительствоминистр
 
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