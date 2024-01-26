https://ukraina.ru/20240126/1052911966.html

США открестились от причастности к крушению Ил-76 с украинскими пленными

США открестились от причастности к крушению Ил-76 с украинскими пленными - 26.01.2024 Украина.ру

США открестились от причастности к крушению Ил-76 с украинскими пленными

США не причастны к крушению Ил-76 с украинскими военнопленными в Белгородской области. Об этом заявил журналистам заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель

2024-01-26T08:14

2024-01-26T08:14

2024-01-26T08:14

ил-76

сша

госдеп сша

зарубежье

новости

пленные

самолет

крушение

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"Могу с уверенностью сказать, что США никоим образом к этому не причастны", - сказал Патель.В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду.Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T).

https://ukraina.ru/20240125/1052899902.html

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ил-76, сша, госдеп сша, зарубежье, новости, пленные, самолет, крушение