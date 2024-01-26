США открестились от причастности к крушению Ил-76 с украинскими пленными - 26.01.2024 Украина.ру
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США открестились от причастности к крушению Ил-76 с украинскими пленными
США открестились от причастности к крушению Ил-76 с украинскими пленными - 26.01.2024 Украина.ру
США открестились от причастности к крушению Ил-76 с украинскими пленными
США не причастны к крушению Ил-76 с украинскими военнопленными в Белгородской области. Об этом заявил журналистам заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель
2024-01-26T08:14
2024-01-26T08:14
ил-76
сша
госдеп сша
зарубежье
новости
пленные
самолет
крушение
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"Могу с уверенностью сказать, что США никоим образом к этому не причастны", - сказал Патель.В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду.Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T).
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ил-76, сша, госдеп сша, зарубежье, новости, пленные, самолет, крушение
Ил-76, США, Госдеп США, Зарубежье, Новости, Пленные, самолет, крушение

США открестились от причастности к крушению Ил-76 с украинскими пленными

08:14 26.01.2024
 
© CC0, PixabayСША флаг
США флаг
© CC0, Pixabay
Читать в
США не причастны к крушению Ил-76 с украинскими военнопленными в Белгородской области. Об этом заявил журналистам заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель
"Могу с уверенностью сказать, что США никоим образом к этому не причастны", - сказал Патель.
В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.
Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T).
- РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Вчера, 14:18
Украина сбила Ил-76 из американской системы Patriot - FranceinfoРоссийский военно-транспортный самолет Ил-76 был сбит 24 января над Белгородской областью украинской батареей ПВО. Об этом 25 января сообщил французский военный источник изданию Franceinfo
 
Ил-76СШАГосдеп СШАЗарубежьеНовостиПленныесамолеткрушение
 
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