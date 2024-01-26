"Параноидальное и бредовое": Полянский охарактеризовал выступление постпреда Украины в СБ ООН по Ил-76 - 26.01.2024 Украина.ру
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"Параноидальное и бредовое": Полянский охарактеризовал выступление постпреда Украины в СБ ООН по Ил-76
"Параноидальное и бредовое": Полянский охарактеризовал выступление постпреда Украины в СБ ООН по Ил-76 - 26.01.2024 Украина.ру
"Параноидальное и бредовое": Полянский охарактеризовал выступление постпреда Украины в СБ ООН по Ил-76
Выступление представителя Украины на заседании СБ ООН по сбитому Ил-76 было параноидальным и бредовым. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский
2024-01-26T07:42
2024-01-26T07:54
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"Я на самом деле не собирался комментировать украинское выступление. Оно как всегда параноидальное и бредовое. Скажу лишь только, что, видимо, установка, которую моя коллега получила – продолжать дальше врать и выгораживать киевский режим", - сказал Полянский.Он подчеркнул, что списки украинских пленных, которых везли на обмен, были опубликованы, они были доведены до украинской стороны в установленном порядке, и отрицать это бессмысленно.При этом он заявил, что не знает ни о каком международном расследовании. "Насколько я знаю, мы расследование сами осуществляем. Ничего более мне не известно", - добавил он.Зампостпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин в своем выступлении попыталась возложить на Москву ответственность за гибель украинских пленных, летевших на Ил-76. Она также заявила, что военно-транспортные самолеты являются "легитимной военной целью". По ее словам, российская сторона должна была обеспечить безопасность украинских военнопленных. "Украину не проинформировали о числе транспортных средств, маршрутах и средствах перевозки пленных", - заявила она, несмотря на то, что Россия заявляла об обратном.
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ил-76, новости, оон, украина, россия, совет безопасности оон
Ил-76, Новости, ООН, Украина, Россия, Совет Безопасности ООН

"Параноидальное и бредовое": Полянский охарактеризовал выступление постпреда Украины в СБ ООН по Ил-76

07:42 26.01.2024 (обновлено: 07:54 26.01.2024)
 
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- РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости
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Выступление представителя Украины на заседании СБ ООН по сбитому Ил-76 было параноидальным и бредовым. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский
"Я на самом деле не собирался комментировать украинское выступление. Оно как всегда параноидальное и бредовое. Скажу лишь только, что, видимо, установка, которую моя коллега получила – продолжать дальше врать и выгораживать киевский режим", - сказал Полянский.
Он подчеркнул, что списки украинских пленных, которых везли на обмен, были опубликованы, они были доведены до украинской стороны в установленном порядке, и отрицать это бессмысленно.
"Я не услышал в ее выступлении ничего, что говорило бы о том, что это не они. Она утверждает, что мы не обеспечили безопасность. Видимо, мы должны были сбить эту ракету – тогда мы обеспечили бы безопасность", - сказал Полянский, комментируя слова украинской представительницы.
При этом он заявил, что не знает ни о каком международном расследовании.
"Насколько я знаю, мы расследование сами осуществляем. Ничего более мне не известно", - добавил он.
Зампостпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин в своем выступлении попыталась возложить на Москву ответственность за гибель украинских пленных, летевших на Ил-76. Она также заявила, что военно-транспортные самолеты являются "легитимной военной целью". По ее словам, российская сторона должна была обеспечить безопасность украинских военнопленных.
"Украину не проинформировали о числе транспортных средств, маршрутах и средствах перевозки пленных", - заявила она, несмотря на то, что Россия заявляла об обратном.
- РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Вчера, 14:18
Украина сбила Ил-76 из американской системы Patriot - FranceinfoРоссийский военно-транспортный самолет Ил-76 был сбит 24 января над Белгородской областью украинской батареей ПВО. Об этом 25 января сообщил французский военный источник изданию Franceinfo
 
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