https://ukraina.ru/20240126/1052911693.html
"Параноидальное и бредовое": Полянский охарактеризовал выступление постпреда Украины в СБ ООН по Ил-76
"Параноидальное и бредовое": Полянский охарактеризовал выступление постпреда Украины в СБ ООН по Ил-76 - 26.01.2024 Украина.ру
"Параноидальное и бредовое": Полянский охарактеризовал выступление постпреда Украины в СБ ООН по Ил-76
Выступление представителя Украины на заседании СБ ООН по сбитому Ил-76 было параноидальным и бредовым. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский
2024-01-26T07:42
2024-01-26T07:42
2024-01-26T07:54
ил-76
новости
оон
украина
россия
совет безопасности оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0b/1050080878_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_f6bf3c26be97c6fadab63a57320b5228.jpg
"Я на самом деле не собирался комментировать украинское выступление. Оно как всегда параноидальное и бредовое. Скажу лишь только, что, видимо, установка, которую моя коллега получила – продолжать дальше врать и выгораживать киевский режим", - сказал Полянский.Он подчеркнул, что списки украинских пленных, которых везли на обмен, были опубликованы, они были доведены до украинской стороны в установленном порядке, и отрицать это бессмысленно.При этом он заявил, что не знает ни о каком международном расследовании. "Насколько я знаю, мы расследование сами осуществляем. Ничего более мне не известно", - добавил он.Зампостпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин в своем выступлении попыталась возложить на Москву ответственность за гибель украинских пленных, летевших на Ил-76. Она также заявила, что военно-транспортные самолеты являются "легитимной военной целью". По ее словам, российская сторона должна была обеспечить безопасность украинских военнопленных. "Украину не проинформировали о числе транспортных средств, маршрутах и средствах перевозки пленных", - заявила она, несмотря на то, что Россия заявляла об обратном.
https://ukraina.ru/20240125/1052899902.html
украина
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0b/1050080878_264:0:1848:1188_1920x0_80_0_0_232a1b9209640d320128a1b8978998e8.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
ил-76, новости, оон, украина, россия, совет безопасности оон
"Параноидальное и бредовое": Полянский охарактеризовал выступление постпреда Украины в СБ ООН по Ил-76
07:42 26.01.2024 (обновлено: 07:54 26.01.2024)
Выступление представителя Украины на заседании СБ ООН по сбитому Ил-76 было параноидальным и бредовым. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский
"Я на самом деле не собирался комментировать украинское выступление. Оно как всегда параноидальное и бредовое. Скажу лишь только, что, видимо, установка, которую моя коллега получила – продолжать дальше врать и выгораживать киевский режим", - сказал Полянский.
Он подчеркнул, что списки украинских пленных, которых везли на обмен, были опубликованы, они были доведены до украинской стороны в установленном порядке, и отрицать это бессмысленно.
"Я не услышал в ее выступлении ничего, что говорило бы о том, что это не они. Она утверждает, что мы не обеспечили безопасность. Видимо, мы должны были сбить эту ракету – тогда мы обеспечили бы безопасность", - сказал Полянский, комментируя слова украинской представительницы.
При этом он заявил, что не знает ни о каком международном расследовании.
"Насколько я знаю, мы расследование сами осуществляем. Ничего более мне не известно", - добавил он.
Зампостпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин в своем выступлении попыталась возложить на Москву ответственность за гибель украинских пленных, летевших на Ил-76. Она также заявила, что военно-транспортные самолеты являются "легитимной военной целью". По ее словам, российская сторона должна была обеспечить безопасность украинских военнопленных.
"Украину не проинформировали о числе транспортных средств, маршрутах и средствах перевозки пленных", - заявила она, несмотря на то, что Россия заявляла об обратном.