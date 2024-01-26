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"Параноидальное и бредовое": Полянский охарактеризовал выступление постпреда Украины в СБ ООН по Ил-76

"Параноидальное и бредовое": Полянский охарактеризовал выступление постпреда Украины в СБ ООН по Ил-76 - 26.01.2024 Украина.ру

"Параноидальное и бредовое": Полянский охарактеризовал выступление постпреда Украины в СБ ООН по Ил-76

Выступление представителя Украины на заседании СБ ООН по сбитому Ил-76 было параноидальным и бредовым. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский

2024-01-26T07:42

2024-01-26T07:42

2024-01-26T07:54

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"Я на самом деле не собирался комментировать украинское выступление. Оно как всегда параноидальное и бредовое. Скажу лишь только, что, видимо, установка, которую моя коллега получила – продолжать дальше врать и выгораживать киевский режим", - сказал Полянский.Он подчеркнул, что списки украинских пленных, которых везли на обмен, были опубликованы, они были доведены до украинской стороны в установленном порядке, и отрицать это бессмысленно.При этом он заявил, что не знает ни о каком международном расследовании. "Насколько я знаю, мы расследование сами осуществляем. Ничего более мне не известно", - добавил он.Зампостпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин в своем выступлении попыталась возложить на Москву ответственность за гибель украинских пленных, летевших на Ил-76. Она также заявила, что военно-транспортные самолеты являются "легитимной военной целью". По ее словам, российская сторона должна была обеспечить безопасность украинских военнопленных. "Украину не проинформировали о числе транспортных средств, маршрутах и средствах перевозки пленных", - заявила она, несмотря на то, что Россия заявляла об обратном.

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