Российские военные уничтожили технику ВСУ на Купянском направлении — Минобороны РФ
Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач ночью уничтожили замаскированную боевую технику и живую силу ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения спецоперации, сообщили в Минобороны РФ
"При проведении разведывательных мероприятий на одном из участков военнослужащие разведывательного подразделения обнаружили замаскированные укрепрайоны с боевой техникой и военнослужащих ВСУ", - сообщили в МО.
Цели были оперативно переданы расчету Д-30.
"С корректировкой огня с помощью беспилотников боевая техника и находившиеся в укрепрайонах боевики ВСУ точными попаданиями были уничтожены", - указали в оборонном ведомстве.