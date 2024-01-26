Российские военные уничтожили технику ВСУ на Купянском направлении — Минобороны РФ - 26.01.2024 Украина.ру
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Российские военные уничтожили технику ВСУ на Купянском направлении — Минобороны РФ
Российские военные уничтожили технику ВСУ на Купянском направлении — Минобороны РФ - 26.01.2024 Украина.ру
Российские военные уничтожили технику ВСУ на Купянском направлении — Минобороны РФ
Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач ночью уничтожили замаскированную боевую технику и живую силу ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения спецоперации, сообщили в Минобороны РФ
2024-01-26T07:26
2024-01-26T07:26
россия
военные
новости
уничтожение
техника
гаубицы
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"При проведении разведывательных мероприятий на одном из участков военнослужащие разведывательного подразделения обнаружили замаскированные укрепрайоны с боевой техникой и военнослужащих ВСУ", - сообщили в МО.Цели были оперативно переданы расчету Д-30.
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россия, военные, новости, уничтожение, техника, гаубицы
Россия, военные, Новости, уничтожение, техника, гаубицы

Российские военные уничтожили технику ВСУ на Купянском направлении — Минобороны РФ

07:26 26.01.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство обороны РФ
Министерство обороны РФ - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач ночью уничтожили замаскированную боевую технику и живую силу ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения спецоперации, сообщили в Минобороны РФ
"При проведении разведывательных мероприятий на одном из участков военнослужащие разведывательного подразделения обнаружили замаскированные укрепрайоны с боевой техникой и военнослужащих ВСУ", - сообщили в МО.
Цели были оперативно переданы расчету Д-30.

"С корректировкой огня с помощью беспилотников боевая техника и находившиеся в укрепрайонах боевики ВСУ точными попаданиями были уничтожены", - указали в оборонном ведомстве.

- РИА Новости, 1920, 26.01.2024
07:13
ВС РФ сорвали попытки ВСУ усилить позиции на Южнодонецком направленииРоссийская группировка "Восток" сорвала четыре попытки украинских войск усилить передовые позиции на Южнодонецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев, передает РИА Новости
 
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Заголовок открываемого материала
07:26Российские военные уничтожили технику ВСУ на Купянском направлении — Минобороны РФ
07:13ВС РФ сорвали попытки ВСУ усилить позиции на Южнодонецком направлении
06:00"Птички" на фронте решают многое: Юрий Щербаков о том, как беспилотники помогают остановить ВСУ
05:52Россия усиливается, Украину списали? Украинские эксперты о настоящем и будущем Украины и Европы
05:45Обреченный гарнизон: военный эксперт объяснил, почему ВСУ не смогут выйти из окруженной Авдеевки
05:30Окопы залиты грязью и ледяной водой: военный эксперт раскрыл, когда ВС РФ окончательно возьмут Авдеевку
05:15Петр Скоробогатый: Когда Европа останется один на один с руинами Украины, по ней ударят "хитрые русские"
05:14Не в корову корм. Что показало сравнение украинской и российской молочной промышленности
05:00"Было стыдно перед командирами": Герой России Юрий Щербаков рассказал про свой первый бой с ВСУ
04:45"Начал стрелять без предупреждения": Герой России Юрий Щербаков сообщил, как в одиночку остановил ВСУ
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04:03Инфраструктура разваливается, на улицах похищают людей. Что происходит в Черновцах
04:00"У меня заиграл адреналин": Герой России Юрий Щербаков раскрыл подробности своего первого боя с ВСУ
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