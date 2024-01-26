https://ukraina.ru/20240126/1052911571.html

Российские военные уничтожили технику ВСУ на Купянском направлении — Минобороны РФ

Российские военные уничтожили технику ВСУ на Купянском направлении — Минобороны РФ - 26.01.2024 Украина.ру

Российские военные уничтожили технику ВСУ на Купянском направлении — Минобороны РФ

Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач ночью уничтожили замаскированную боевую технику и живую силу ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения спецоперации, сообщили в Минобороны РФ

2024-01-26T07:26

2024-01-26T07:26

2024-01-26T07:26

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"При проведении разведывательных мероприятий на одном из участков военнослужащие разведывательного подразделения обнаружили замаскированные укрепрайоны с боевой техникой и военнослужащих ВСУ", - сообщили в МО.Цели были оперативно переданы расчету Д-30.

https://ukraina.ru/20240126/1052911436.html

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россия, военные, новости, уничтожение, техника, гаубицы